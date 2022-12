La Grande-Bretagne et l’UE unissent leurs forces dans un plan de répression massif contre la migration illégale alors que les autorités ciblent les gangs de passeurs

SUELLA Braverman s’est associée aujourd’hui à ses homologues de toute l’Europe pour ordonner une répression majeure des gangs de contrebande pervers.

Le “Groupe de Calais” composé de ministres de Grande-Bretagne, de France, de Belgique, d’Allemagne et des Pays-Bas s’est réuni ce matin pour des entretiens à Bruxelles, aux côtés de représentants de l’UE.

Suella Braverman a rencontré ses homologues à Bruxelles ce matin

Le ministre de l’Intérieur a accepté de coopérer avec les pays européens sur une importante répression des petits bateaux

Ensemble, ils ont convenu de «renforcer» les efforts de répression des traversées de petits bateaux et de s’entraider pour traquer les passeurs.

Mme Braverman a déclaré : “Les pays de toute l’Europe doivent travailler en étroite collaboration pour lutter contre la migration illégale et sévir contre les passeurs avant que ces problèmes n’atteignent nos frontières.

« Le groupe de Calais a eu des discussions constructives aujourd’hui pour apporter des solutions qui profiteront à tous nos pays et pour s’assurer que les méchants criminels qui profitent de la misère humaine soient ciblés et traduits rapidement en justice. Je me réjouis de notre coopération continue.

Entre janvier et septembre de cette année, 33 029 migrants sont arrivés illégalement en Grande-Bretagne par bateau.

Un tiers de ceux qui ont traversé la Manche venaient d’Albanie – une augmentation importante par rapport aux 3% enregistrés pour 2021.

Actuellement, les contribuables déboursent 6 millions de livres sterling par jour pour payer les frais d’hébergement des migrants, y compris les hôtels.

Mme Braverman subit une énorme pression de la part des députés pour trouver une solution à la crise.

Le Premier ministre Rishi Sunak s’est engagé cette semaine à présenter “de toute urgence” des propositions visant à réduire les coûts de logement en plaçant les migrants dans des camps de vacances et des logements étudiants.

En outre, une augmentation de la capacité des tribunaux de l’immigration et de l’asile devrait permettre à 9 000 affaires supplémentaires d’être entendues avant la fin du mois de mars.

Le mois dernier, le Royaume-Uni a signé un accord historique de 63 millions de livres sterling avec la France pour aider à lutter contre la migration illégale.

L’accord verra une énorme augmentation du nombre d’officiers patrouillant sur les plages du nord de la France pour empêcher les navires de partir.

L’accord avec la France verra également davantage d’investissements dans la sécurité portuaire pour empêcher l’entrée illégale dans les camions avec le renforcement de la surveillance et davantage de vidéosurveillance.

Des drones et des capacités de vision nocturne seront également utilisés alors que des pays voisins, dont la Belgique et la Hollande, sont amenés à aider à la répression.