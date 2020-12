Une annonce semblait imminente, probablement la veille de Noël, qui serait exactement une semaine avant la date limite du 31 décembre pour que la Grande-Bretagne et l’Union européenne négocient des accords commerciaux à long terme.

LONDRES – La Grande-Bretagne et l’Union européenne sont apparues mercredi à l’aube d’un accord commercial historique post-Brexit, les négociateurs à Bruxelles résolvant pratiquement les derniers problèmes, a déclaré une personne informée des pourparlers.

Cela pourrait entraîner de graves perturbations des échanges commerciaux à travers la Manche, à un moment où le commerce et les voyages entre la Grande-Bretagne et le continent ont déjà été interrompus par les craintes d’une variante à propagation rapide du coronavirus, qui a émergé en Grande-Bretagne et a conduit les pays européens à s’imposer interdictions de voyager contre le Royaume-Uni.

Des rumeurs selon lesquelles un accord était conclu ont commencé à circuler à Londres et à Bruxelles mercredi après-midi, mais ni la Commission européenne ni le 10 Downing Street ne l’ont confirmé ou n’ont publié de mises à jour sur les négociations.

La manière dont l’accord est déployé est sensible pour les deux parties en raison des enjeux extraordinaires impliqués. Le Premier ministre Boris Johnson sera impatient de présenter l’accord comme une réalisation de sa promesse d’affirmer la souveraineté britannique. L’Union européenne aura à cœur de montrer qu’elle a défendu l’intégrité du marché unique.

Une grande partie des discussions des derniers jours a porté sur la sécurisation de l’accès de l’Union européenne aux zones de pêche britanniques.