La Grande-Bretagne et l’Union européenne peuvent convenir d’une série de «mini-accords unilatéraux» pour atténuer le chaos si aucun accord commercial ne peut être conclu d’ici la fin du mois, a déclaré Michael Gove.

Tout accord commercial est également « réaliste » peu susceptible d’être signé avant Noël, a déclaré M. Gove, ce qui signifie que les députés sont susceptibles de voter sur tout accord quelques heures seulement avant la fin de la période de transition du Brexit.

Tout problème de démarrage à la frontière en cas de non-accord d’un accord commercial « se résoudrait à une situation normale relativement tôt dans la nouvelle année », a-t-il déclaré.

M. Gove a également déclaré qu’après la période de transition, la Grande-Bretagne et l’UE pourraient être aussi proches que le Royaume-Uni et les États-Unis, la décrivant comme une nouvelle «relation spéciale» avec les 27 autres États membres de l’UE.

Les deux négociateurs en chef – Lord Frost pour le Royaume-Uni et Michel Barnier pour l’UE – étaient à nouveau en pourparlers samedi, même s’il n’y avait aucun signe d’accord avec la pêche, le principal point de friction. Une source a déclaré: « On a l’impression que nous sommes séparés par plus de deux turbots ».

Cependant, des sources gouvernementales ont indiqué samedi soir qu’une décision devrait « être largement prise » avant Noël en raison du délai de la Commission européenne.

Une source gouvernementale a déclaré: «Nous devons conclure tout accord juste et basé sur des conditions qui respectent ce pour quoi le peuple britannique a voté. Malheureusement, l’UE a encore du mal à obtenir la flexibilité nécessaire de la part des États membres et continue de faire des demandes incompatibles avec notre indépendance.

« Nous ne pouvons accepter un accord qui ne nous laisse pas le contrôle de nos propres lois ou eaux. Nous continuons d’essayer toutes les voies possibles vers un accord, mais sans un changement substantiel de la Commission, nous laisserons aux conditions de l’OMC sur Le 31 décembre. »

L’accord commercial entre l’UE et le Royaume-Uni est convenu à 95%, des points de friction restant sur les règles de la pêche et des subventions.

S’adressant à deux commissions du Parlement à la fin de la semaine dernière, M. Gove a suggéré que s’il n’y avait pas d’accord commercial, le Royaume-Uni et l’UE pourraient rapidement convenir « de décisions unilatérales qui faciliteront la vie de l’un ou de l’autre ». M. Gove a déclaré: «Si nous ne pouvons pas obtenir un accord commercial avant le 31 décembre, nous négocierons avec l’UE aux conditions de l’OMC.

« Il y aura – comme il y en aurait entre n’importe quel groupe de voisins – des conversations, et ces conversations pourraient bien impliquer le choix ou le choix de l’UE de prendre des décisions unilatérales qui faciliteront la vie de l’une ou l’autre partie et il se peut que celles-ci les décisions unilatérales sont réciproques. «

Il a ajouté que ces arrangements avaient été décrits comme des « accords parallèles », mais il n’était pas sûr que ce soit la « bonne terminologie ».

M. Gove a ajouté: « Il ne sera certainement pas le cas que nous y retournerons pour chercher à obtenir un ALE – si c’est le cas que nous ne pouvons pas obtenir un accord avant le 31 décembre – c’est tout.

«Ayant été directeur de journal dans le passé, je sais que vous pouvez parfois repousser ce délai pour une écriture talentueuse et créative, mais il arrive un moment où vous devez appuyer sur un bouton et que les presses doivent rouler.

« Il est important de ne pas – quatre ans et demi après le résultat du référendum – pour indûment entraîner ce processus. Les deux parties font un effort supplémentaire, mais il doit y avoir une date limite. »

Le ministre du Cabinet Office a dressé une liste de 12 domaines, notamment les douanes, le transport routier, le commerce des services, l’énergie ainsi que la participation du Royaume-Uni aux programmes Horizon et Erasmus pour lesquels il existe déjà un accord.

Une source gouvernementale a déclaré qu’il y avait un « moyen pragmatique » de faire en sorte qu’il y ait le moins de frictions possible si aucun accord commercial ne pouvait être conclu.

Une grande partie de l’accord commercial de 800 pages a été rédigée et les fonctionnaires auront probablement besoin de 48 heures pour rédiger une nouvelle loi – appelée le projet de loi sur les relations futures – pour que les députés et leurs pairs votent.

M. Gove était optimiste quant au fait que toute difficulté à la frontière en cas de « non-accord » serait résolue relativement rapidement.

Il a déclaré: «Je m’attendrais à ce qu’après quelques jours et semaines de perturbations potentielles, les choses se rétablissent à une normale relativement tôt dans la nouvelle année.

Cela intervient alors que Mark François, le président du groupe de recherche européen, a écrit dans le Sunday Telegraph qu’ils « soutiennent pleinement » le Premier ministre et Lord Frost pour « rester dur », mais a averti: « Si l’UE n’accepte pas que nous le soyons maintenant un État souverain pleinement indépendant, il est peu probable qu’il y ait un accord de toute façon et nous allons simplement négocier aux conditions australiennes / OMC, tout comme la plupart des pays du monde le font déjà avec succès.

« S’il y a un accord, cependant, le Groupe de recherche européen fera exactement ce qui est dit sur l’étain – et l’examinera minutieusement, contre un test à l’acide: est-ce vraiment une garantie de notre future souveraineté, ou pas? Comme M. Barnier aime à le rappeler nous, «l’horloge tourne» – voyons donc ce qui se passe juste avant minuit. «