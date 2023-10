La Grande-Bretagne et l’Irlande accueilleront le Championnat d’Europe de football 2028. L’Italie-Turquie organisera l’Euro 2032

NYON, Suisse (AP) — La tendance à parvenir à des accords amicaux pour choisir les hôtes des Jeux olympiques ou des tournois de football majeurs sans vote contesté s’est poursuivie en Europe mardi.

L’UEFA, l’instance européenne du football, a désigné les sept fédérations membres qui étaient en compétition pour accueillir le Championnat d’Europe en 2028 et 2032. Les quatre nations membres de la Grande-Bretagne co-organiseront avec l’Irlande en 2028, et un match Italie-Turquie inhabituel. le plan a été choisi pour 2032.

L’approbation finale du comité exécutif de l’UEFA semblait inévitable après que l’Italie et la Turquie, anciens rivaux, se soient unies sous un même drapeau de complaisance en juillet. Cet accord a retiré la Turquie de l’Euro 2028, où l’équipe des cinq fédérations voisines membres de l’UEFA – Angleterre, Irlande du Nord, Écosse, Pays de Galles et Irlande – était longtemps favorite pour gagner.

Les sept membres « dont le dévouement, le travail acharné et l’engagement ont été dûment reconnus » ont été félicités dans une déclaration écrite du président de l’UEFA, Aleksander Ceferin.

Les décisions de l’UEFA interviennent six jours après qu’un autre accord ait été révélé par la FIFA pour organiser la Coupe du monde 2030 dans six pays sur trois continents. Cet arrangement a ajouté les voisins sud-américains de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay à leur ancien rival, le plan de co-accueil de l’Espagne et du Portugal, très favorisé et dirigé par l’Europe, qui a ajouté cette année le Maroc.

L’accord de 2030 a permis à la FIFA d’accélérer l’ouverture de la candidature pour 2034 réservée uniquement aux fédérations membres d’Asie et d’Océanie. Cela donne l’impression que c’est une victoire pour l’Arabie Saoudite. La FIFA vise à finaliser les décisions pour les Coupes du monde 2030 et 2034 à la fin de l’année prochaine.

Le Comité international olympique a lancé la tendance aux doubles récompenses lorsqu’il a modifié les règles au milieu de la campagne de candidature aux Jeux d’été de 2024 pour choisir également l’hôte de 2028. Cela a permis à Los Angeles d’être récompensée sans risquer de perdre le vote de 2024 que Paris était censé remporter.

Le CIO a depuis mis fin aux votes contestés – souvent au risque de corruption – pour les hôtes des Jeux olympiques en faveur de pourparlers exclusifs avec un candidat préféré. Le nouveau processus a permis à Brisbane, en Australie, d’être accélérée en tant qu’hôte des Jeux d’été de 2032.

Dans le football, la Turquie semblait susceptible de perdre le vote pour 2032, même au milieu des doutes sur la capacité de l’Italie à achever un projet de construction massif visant à construire et à moderniser les stades nécessaires à un tournoi réunissant 24 équipes et 51 matchs.

« Les défis sont énormes », a déclaré le président de la fédération italienne de football, Gabriele Gravina. « Nous n’avons jamais eu le courage de les affronter avec toute notre force. L’Euro 2032 sera donc un formidable stimulant.»

L’accord négocié par l’UEFA avec l’Italie signifie que la Turquie pourra enfin accueillir un Championnat d’Europe après plusieurs échecs précédents, notamment par une voix contre la France pour l’Euro 2016.

Diviser le tournoi de 2032 entre l’Italie et la Turquie signifie que chaque pays n’a besoin que de cinq stades viables, ce qui facilite la tâche de chaque co-organisateur. Et ce, malgré les règles de candidature de l’UEFA stipulant que seules les fédérations membres voisines peuvent proposer un co-organisation. Rome et Istanbul sont séparées par environ 1 400 kilomètres (870 miles), les vols traversant la mer Méditerranée et la mer Égée prenant plus de deux heures.

On s’attendait largement à ce que la Grande-Bretagne et l’Irlande remportent l’Euro 2028 alors qu’il était clair que l’UEFA préférait que l’Espagne et le Portugal mènent la tentative européenne de remporter la Coupe du monde 2030.

« Aujourd’hui, cela contribue à justifier cette décision », a déclaré mardi le PDG de la Fédération anglaise de football, Mark Bullingham, décrivant son option 2030 comme « au moins une véritable chance de gagner ».

La co-organisation par cinq membres de l’UEFA en 2028 et deux en 2032 fait suite au projet radical de 13 membres convenu pour l’Euro 2020. Ce nombre a été réduit à 11 lorsque le tournoi a finalement été joué pendant la pandémie de COVID-19 avec un an de retard.

La finale et les demi-finales de l’Euro 2020 se sont déroulées au stade de Wembley à Londres, qui compte 85 000 places, et il est prévu que ces trois matchs reviennent en 2028.

Les choix de l’UEFA ne sont même pas les plus dispersés et les plus difficiles sur le plan logistique choisis ce mois-ci pour un événement de football majeur. Le plan soutenu par la FIFA pour la Coupe du monde 2030 exige que les équipes, les supporters et les officiels effectuent des vols d’environ 11 heures à partir d’un seul match dans chacun des trois pays co-organisateurs sud-américains.

Les six hôtes de 2030 bénéficieront d’une entrée automatique à cette Coupe du monde, et l’Italie et la Turquie obtiendront toutes deux des places directes pour l’Euro 2032. Mais l’UEFA n’offrira pas cinq places automatiques aux hôtes de 2028. Une option consiste à placer les cinq dans les qualifications traditionnelles et à attribuer automatiquement des places aux deux meilleurs records parmi les non-qualifiés.

Le plan de candidature à l’Euro 2028 comprend six stades en Angleterre, dirigés par Wembley, ainsi que les sites des clubs d’Aston Villa, Manchester City, Newcastle, Tottenham et le nouveau domicile en construction d’Everton dans la zone portuaire de Liverpool. Les stades nationaux d’Irlande, d’Écosse et du Pays de Galles seront également utilisés, ainsi qu’un nouveau stade prévu à Belfast, dans le Casement Park, actuellement abandonné.

« Nous sommes assurés que le gouvernement (britannique) investira les fonds nécessaires pour que cela se réalise », a déclaré Patrick Nelson, PDG de la fédération nord-irlandaise de football.

Le projet devrait coûter au moins 150 millions de livres (180 millions de dollars).

L’Euro 2024, qui aura lieu l’année prochaine en Allemagne, est un exemple de plus en plus rare dans le football moderne d’un seul pays hôte.

L’UEFA a ciblé les Euro 2024 et 2028 pour qu’ils soient des tournois à haut profit avec des revenus à chaque édition d’au moins 2 milliards d’euros (2,12 milliards de dollars). L’UEFA espère reconstituer ses réserves de trésorerie au-dessus de 500 millions d’euros (528 millions de dollars) après avoir été épuisées pendant la pandémie.

Le Championnat d’Europe masculin finance une grande partie des coûts d’organisation de l’UEFA et couvre les coûts de développement des 55 fédérations membres.

L’UEFA s’attend à ce que le programme, connu sous le nom de Hat Trick, investisse 935 millions d’euros (990 millions de dollars) entre 2024 et 2028, rémunérant ainsi les membres environ le double de ce qu’ils reçoivent de la FIFA à chaque cycle de Coupe du monde.

La Russie, hôte de la Coupe du monde 2018, avait postulé pour participer aux deux courses européennes, mais a été jugée inéligible par l’UEFA en raison de l’invasion de l’Ukraine.

