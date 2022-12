La Grande-Bretagne et l’Inde sont sur la bonne voie pour signer un “accord incroyable” d’ici un an, promet Kemi Badenoch alors qu’elle se rend à Dehli pour des entretiens

La Grande-Bretagne et l’Inde sont sur la bonne voie pour signer un “accord incroyable d’ici un an”, promet aujourd’hui Kemi Badenoch.

Le secrétaire au commerce se rend à Delhi pour “redémarrer” les pourparlers critiques.

Les ministres se préparent à faciliter les déplacements des chefs d’entreprise en Grande-Bretagne, avec des visas à durée limitée pour les travailleurs hautement qualifiés Crédit : PA

Mais elle ne discutera pas des demandes de milliers de visas étudiants supplémentaires pour les habitants.

Mme Badenoch tentera personnellement de fluidifier les relations avec son homologue, le ministre indien du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal.

Cela survient après que la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a déclenché une réaction violente en disant que les Indiens sont le plus grand groupe de dépassements de séjour sur leurs visas.

L’ancien candidat à la direction, Kemi, a déclaré au Sun que le Royaume-Uni était sur le point d’être le premier pays du G7 à signer un accord historique qui ouvrira les affaires britanniques à des millions de personnes sur les marchés indiens de la classe moyenne.

Et elle se battra pour réduire les tarifs exorbitants et ouvrir des opportunités aux secteurs des services financiers et juridiques du Royaume-Uni.

Boris Johnson voulait conclure un accord exceptionnel, mais celui-ci a été bloqué par les bouleversements politiques en Grande-Bretagne et les pourparlers bloqués.

Les ministres se préparent à faciliter les déplacements des chefs d’entreprise en Grande-Bretagne, avec des visas à durée limitée pour les travailleurs hautement qualifiés.

Mme Badenoch a déclaré: «Il y a une affaire incroyable à faire en un an. Aucun accord comme celui-ci n’a été conclu auparavant, ce sera formidable pour le Royaume-Uni.

Cependant, elle a admis que la chute du gouvernement de Truss avait signifié qu’il avait été “très difficile de faire quoi que ce soit” au cours des derniers mois.

Elle a déclaré qu’il n’était pas prévu de discuter des visas étudiants dans le cadre du sixième cycle de pourparlers – et a minimisé les suggestions que le ministre de l’Intérieur avait fait dérailler les discussions.

Elle a déclaré: “Les visas étudiants sont une responsabilité distincte du ministère de l’Intérieur.

“Ils ne participeraient pas à un accord de libre-échange.

“Souvent, les ALE sont entraînés dans des choses qui n’ont rien à voir avec le commerce… s’assurer que nous ne laissons pas les discussions commerciales se transformer en discussions avec le ministère de l’Intérieur est très important pour moi.

“La mobilité est toujours dans les accords de libre-échange – mais ce n’est pas la migration, ce sont les visas d’affaires, l’admission temporaire, etc.

“Chaque accord est adapté – nous essayons de trouver quelque chose qui fonctionne pour l’Inde et le Royaume-Uni.”

Près de 120 000 étudiants indiens ont obtenu des visas d’étudiant l’année dernière, dépassant la Chine en tant que nationalité la plus importante.

Le mois dernier, Rishi Sunak a annoncé un nouveau pacte migratoire entre le Royaume-Uni et l’Inde permettant à jusqu’à 3 000 étudiants indiens diplômés âgés de 18 à 30 ans de rester jusqu’à deux ans.

Le secrétaire au Commerce a suggéré que l’héritage indien du Premier ministre pourrait aider à ouvrir la voie à un accord.

Kemi a déclaré: “De toute évidence, il y a beaucoup de sentiments chaleureux envers lui. Tout aide.

Et elle a insisté sur le fait que l’inclinaison de la Grande-Bretagne vers la région indo-pacifique était importante pour empêcher le Royaume-Uni de devenir dépendant d’États voyous comme la Chine.

Elle a déclaré: “Vous ne pouvez pas compter uniquement sur un pays comme la Chine – vous voulez avoir des partenaires commerciaux diversifiés.”

Mme Badenoch a déclaré qu’elle appréciait son premier grand travail au Cabinet depuis sa défaite face à Liz Truss, mais a admis que c’était “assez intense”.

Et elle tenait à être entendue sur les problèmes économiques importants auxquels la Grande-Bretagne était confrontée – pas seulement sur les problèmes d’éveil.

Elle a ajouté: “C’est un travail fantastique dans le sens où j’ai la chance de faire beaucoup de choses sur l’économie, pour lesquelles je n’étais pas connue.

“C’est une opportunité pour les gens de m’entendre parler de ces choses – pas seulement de questions sociales.”

Pendant ce temps, d’énormes marques britanniques, dont Marks & Spencer et Pret a Manger, devraient s’étendre en Inde pour la première fois – avec de nouvelles succursales à Mumbai.