La Grande-Bretagne et les États-Unis ont accusé l’agence de renseignement étrangère «malveillante» de la Russie d’une cyberattaque majeure affectant des milliers d’organisations, dont l’OTAN et le Parlement européen.

Le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a déclaré qu’il était « hautement probable » que l’agence SVR russe soit à l’origine du piratage « malveillant » de SolarWinds.

Dominic Raab et le ministère britannique des Affaires étrangères ont dénoncé le « comportement malveillant » de la Russie Crédit: AFP

Le Royaume-Uni a accusé la Russie d’être à l’origine de la cyberattaque SolarWinds Crédit: AP

L’ambassadeur de Russie Andrei Kelin a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et averti que le Royaume-Uni continuera à travailler avec ses alliés « pour dénoncer et contrer les opérations malveillantes » des espions de Moscou.

L’annonce est intervenue alors que les États-Unis annonçaient qu’ils expulsaient 10 diplomates russes en réponse au ciblage par le Kremlin des agences fédérales et aux tentatives d’ingérence dans l’élection présidentielle de l’année dernière.

Le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis étaient déterminés à s’unir contre ce qu’il a qualifié de « comportement malveillant » de la Russie.

« Nous voyons ce que fait la Russie pour saper nos démocraties », a-t-il déclaré dans un communiqué.

«Le Royaume-Uni et les États-Unis dénoncent le comportement malveillant de la Russie, afin de permettre à nos partenaires internationaux et à nos entreprises du pays de mieux se défendre et se préparer contre ce type d’action.

« Le Royaume-Uni continuera de travailler avec ses alliés pour dénoncer le comportement malveillant de la Russie là où nous le voyons. »

L’attaque contre la société de services informatiques SolarWinds – découverte en décembre dernier – est considérée comme l’une des attaques de cyberespionnage les plus graves subies par les États-Unis.

Des pirates informatiques russes auraient infecté ses logiciels avec un code malveillant leur permettant d’accéder aux systèmes d’au moins neuf agences américaines et 18 000 organisations dans le monde, dont l’OTAN et le Parlement européen.

Le FCDO a déclaré que l’impact au Royaume-Uni avait été évalué par le National Cyber ​​Security Center (NCSC) – qui fait partie du GCHQ – comme « faible » avec un « faible nombre à un chiffre » d’organismes du secteur public ayant été ciblés.

Il a indiqué que le gouvernement avait travaillé avec les organisations touchées pour s’assurer qu’elles étaient «rapidement atténuées».

Selon l’évaluation du NCSC, l’attaque a été menée par un groupe de pirates informatiques connus sous le nom de Cosy Bear ou The Dukes, qui, selon le FCDO, étaient liés au SVR.

Il a déclaré que cela faisait partie d’un « schéma plus large de cyber-intrusions » par l’agence d’espionnage russe datant d’au moins une décennie.

En plus d’expulser des diplomates, l’administration américaine a déclaré qu’elle imposait des sanctions à six entreprises russes qui soutenaient les cyber-activités de Moscou et à 32 personnes et entités accusées d’avoir tenté d’interférer dans l’élection présidentielle de l’année dernière.

Huit autres personnes et entités liées à l’occupation de la Crimée par la Russie font également face à des sanctions.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a déclaré: « Ces actions visent à tenir la Russie responsable de ses actions imprudentes. Nous agirons fermement en réponse aux actions russes qui causent du tort à nous ou à nos alliés et partenaires. »

En réponse, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a averti que le « comportement agressif » de l’Amérique « déclencherait sans aucun doute des représailles résolues ».

« Washington devrait se rendre compte qu’il devra payer le prix de la dégradation des relations bilatérales », a-t-elle déclaré. « La responsabilité en incombera entièrement aux États-Unis. »

Elle a déclaré que le ministère des Affaires étrangères avait convoqué l’ambassadeur américain pour une « conversation difficile ».

Les forces ukrainiennes effectuent des exercices militaires alors que les forces russes se rassemblent à la frontière Crédit: AFP

Les derniers échanges interviennent dans un contexte de tension croissante entre Washington et Moscou à la suite d’une montée en puissance des forces russes à la frontière avec l’Ukraine – perçues par certains analystes comme une tentative du Kremlin de tester la détermination du nouveau président américain.

Lors d’un appel téléphonique plus tôt cette semaine, le président américain Biden a averti le président russe Vladimir Poutine que les États-Unis «agiraient fermement pour défendre leurs intérêts nationaux».

Les tensions s’intensifient alors que Poutine avait auparavant empêché tous les navires de guerre étrangers d’entrer dans les eaux du détroit de Kertch après que Biden ait envoyé deux cuirassés de la marine dans la région, mais les avait annulés.

Les responsables de la Maison Blanche ont décidé de ne pas envoyer les navires pour éviter d’aggraver inutilement la situation avec la Russie au-dessus de l’Ukraine, a déclaré un responsable américain de la défense à Politico.

Kiev avait précédemment accusé Moscou de menacer «ouvertement» l’Ukraine de «destruction» en stationnant 80 000 soldats le long de sa frontière orientale – avec des milliers d’autres arrivant chaque jour – alors qu’il appelait les alliés occidentaux à intervenir.

Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères du pays, a mis en garde contre «des conséquences très douloureuses» si Poutine envahissait, affirmant que «les mots ne suffisent pas» et que les alliés devraient fournir un soutien pratique.

Cela intervient alors que le chef militaire américain Tod Wolters a mis en garde contre le risque d’une invasion russe de l’Ukraine dans les semaines à venir, alors que Vladimir Poutine continue de renforcer les troupes, l’artillerie et les chars à la frontière.

Il existe un «risque faible à moyen» que Poutine franchisse la prochaine étape et envahisse l’Ukraine dans les prochaines semaines, a averti le chef des forces américaines en Europe, le général Wolters.