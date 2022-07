La Grande-Bretagne et la France se préparent à des records de température alors que les incendies en Europe font rage

La Grande-Bretagne et la France sont passées en état d’alerte lundi alors qu’elles se préparent à des températures record suite à une canicule punitive.

Dans la forêt française des Landes, dans le sud-ouest de la région Aquitaine, les températures « seront supérieures à 42 degrés Celsius » lundi.

En Grande-Bretagne, le bureau météorologique a émis un tout premier avertissement “rouge” pour la chaleur extrême, avertissant qu’il y avait un “risque pour la vie”.

Les prévisionnistes ont placé 15 départements français en état d’alerte le plus élevé pour les températures extrêmes tandis qu’en Grande-Bretagne, le gouvernement a été accusé de ne pas prendre au sérieux l’urgence imminente de la chaleur alors que les prévisionnistes avertissaient que des vies étaient en danger.

La vague de chaleur, qui s’est propagée vers le nord, a commencé comme la deuxième à engloutir des parties du sud-ouest de l’Europe en quelques semaines, et des incendies en France, en Grèce, au Portugal et en Espagne ont détruit des milliers d’hectares de terres et forcé des milliers d’habitants et de vacanciers à fuir.

Les scientifiques blâment le changement climatique et prédisent des épisodes plus fréquents et plus intenses de conditions météorologiques extrêmes telles que les vagues de chaleur et la sécheresse.

Dans la forêt française des Landes, dans le sud-ouest de la région Aquitaine, les températures « seront supérieures à 42 degrés Celsius », a déclaré lundi le prévisionniste Olivier Proust.

Et la Bretagne, qui jusqu’à récemment a échappé au pire de la chaleur, pourrait enregistrer des températures allant jusqu’à 40°C, selon les experts, ce qui serait un record pour la région.

Dans le sud-ouest de la Gironde, les sapeurs-pompiers ont continué ce week-end à lutter pour maîtriser les feux de forêt qui ont dévoré près de 11 000 hectares depuis mardi.

En Espagne, les autorités ont annoncé qu’un membre des pompiers est décédé dimanche alors qu’il travaillait à éteindre des incendies de forêt à Losacio, dans la région nord-ouest de Zamora. Les incendies ont déjà tué plusieurs civils et secouristes depuis la semaine dernière.

“Une apocalypse thermique”

Les autorités espagnoles ont signalé une vingtaine d’incendies de forêt toujours incontrôlables dans différentes parties du pays, du sud à la Galice dans l’extrême nord-ouest, où les incendies ont détruit environ 4 500 hectares de terres.

Les incendies de forêt en France ont forcé plus de 16 000 personnes – résidents et touristes confondus – à décamper. Sept abris d’urgence ont été mis en place pour les évacués.

Le ministère français de l’Intérieur a annoncé qu’il enverrait trois avions de pompiers supplémentaires, 200 pompiers et plus de camions.

Le météorologue François Gourand a déclaré à l’AFP :

Dans certaines régions du sud-ouest, ce sera une apocalypse de chaleur.

La chapelle d’un hôpital historique du sud-est de la ville de Lyon, le Grand Hôtel Dieu, a offert dimanche refuge à des touristes dont Jean-Marc, 51 ans, en visite d’Alsace.

« Nous sommes revenus admirer l’endroit, mais nous ne pouvons pas partir, il fait trop chaud dehors. Nous disons une prière devant le feu ! il a plaisanté.

Le cycliste français Mikael Cherel, participant dimanche à la 15e étape du Tour de France entre Rodez et Carcassonne dans le sud de la France, a décrit “des conditions très, très difficiles”.

“Je n’ai jamais connu une journée aussi chaude à vélo. Ce n’était vraiment pas un pique-nique.”

Au Portugal, presque tout le pays est resté en état d’alerte élevée pour les incendies de forêt malgré une légère baisse des températures, après avoir atteint 47°C – un record pour le mois de juillet – jeudi.

“Risque pour la vie” au Royaume-Uni

Un seul incendie majeur brûlait dimanche dans le nord.

Les incendies ont fait deux morts, une soixantaine de blessés et détruit entre 12 000 et 15 000 hectares de terres au Portugal.

En Grande-Bretagne, le bureau météorologique a émis un tout premier avertissement “rouge” pour la chaleur extrême, avertissant qu’il y avait un “risque pour la vie”.

Le Met Office a déclaré que les températures dans le sud de l’Angleterre pourraient dépasser 40 ° C lundi ou mardi pour la première fois, ce qui a conduit certaines écoles à dire qu’elles resteraient fermées la semaine prochaine.

Les sourcils ont cependant été soulevés par les commentaires du vice-Premier ministre Dominic Raab semblant saluer la probabilité de températures dépassant les 40 ° C et le Premier ministre Boris Johnson manquant une réunion sur la réponse du gouvernement à la canicule.

“Ce n’est pas comme une belle journée chaude où nous pouvons mettre un peu de crème solaire, sortir et profiter d’une baignade et d’un repas à l’extérieur”, a déclaré Tracy Nicholls, directrice générale du College of Paramedics, à Sky News.

Dit-elle:

C’est une chaleur grave qui pourrait en fait, en fin de compte, entraîner la mort de personnes parce qu’elle est si féroce.

La capitale britannique devrait connaître les températures les plus élevées et le maire Sadiq Khan a conseillé aux Londoniens de n’utiliser les transports en commun qu’en cas “absolument nécessaire”.

Les services d’ambulance sont en crise et certaines écoles du sud de l’Angleterre ont déjà déclaré qu’elles resteraient fermées.

Aux Pays-Bas, le mercure devrait atteindre 38°C dans certaines parties du pays mardi.