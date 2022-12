La Grande-Bretagne est un “aimant” pour les demandeurs d’asile – “trois fois plus susceptibles d’approuver une demande que la France”

La Grande-Bretagne est un “aimant” pour les demandeurs d’asile et trois fois plus susceptible d’approuver une demande que la France, prévient un rapport.

Notre taux d’acceptation a bondi de 43 % depuis 2016, tandis que celui de la France a chuté de 7 % et celui de l’UE de 25 % en moyenne.

Le taux d’acceptation de la Grande-Bretagne a augmenté de 43% depuis 2016 – tandis que celui de la France a chuté de 7% Crédit : AFP

Rishi Sunak s’est engagé à durcir la loi afin que les immigrants qui viennent illégalement au Royaume-Uni ne soient jamais autorisés à s’installer ici Crédit : AFP

Le groupe de campagne Migration Watch affirme que le Royaume-Uni est désormais une « valeur aberrante » après être devenu la « destination de dernier recours » pour les demandeurs.

Il prétend que les personnes dont les offres ont été rejetées ailleurs se tournent vers la Grande-Bretagne pour exploiter notre système « absurdement laxiste ».

Rishi Sunak s’est engagé à durcir la loi afin que les immigrants qui viennent illégalement au Royaume-Uni – comme les 44 000 sur de petits bateaux cette année – ne soient jamais autorisés à s’installer ici.

Migration Watch fustige que le taux d’acceptation des demandeurs d’asile en Grande-Bretagne soit près de trois fois plus élevé à 72% que celui de la France à 25% après avoir grimpé en flèche au cours des huit dernières années.

Le groupe a également découvert un document du ministère de l’Intérieur admettant que le taux d’admission élevé de la Grande-Bretagne reflète parfois une tentative infructueuse en France d’abord – qui rejette désormais 90% des demandes des migrants albanais.

Alp Mehmet de Migration Watch a déclaré: «Le Royaume-Uni est désormais une exception, accordant une part de demandes beaucoup plus élevée que la plupart des autres pays européens.

« Il est temps de tirer une feuille du livre français. Le public en a assez.

M. Sunak présentera une législation au Nouvel An pour bloquer les migrants illégaux séjournant en Grande-Bretagne.

Et après une victoire à la Haute Cour cette semaine, le Premier ministre veut également obtenir les premières expulsions vers le Rwanda pour dissuader les traversées de la Manche.

Hier soir, un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à propos de ces plans: “Nous mettrons fin au cycle d’appels sans fin et d’abus du système d’asile, en réduisant les coûts et en le rendant équitable pour ceux qui ont véritablement besoin d’asile, et ferme envers ceux qui cherchent à en abuser. .”