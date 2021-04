La Grande-Bretagne est sur le point de conclure un accord de libre-échange qui apportera des importations de vin et de viande moins chères en provenance de Nouvelle-Zélande.

Les ministres ont fait des «progrès rapides» dans les négociations visant à faire baisser les prix et à protéger les emplois dans les deux pays.

Les ministres ont fait des « progrès rapides » dans les pourparlers visant à conclure un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui apporterait du vin moins cher Crédit: News Group Newspapers Ltd.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, espère un résultat fructueux alors qu’elle entame une dernière série de pourparlers avec les dirigeants kiwis cette semaine Crédit: Reuters

La secrétaire au commerce, Liz Truss, espère un résultat fructueux alors qu’elle entamera cette semaine une quatrième et dernière série de pourparlers avec les dirigeants kiwis.

Son équipe a déjà approuvé le texte d’un accord-cadre qui réduirait les droits de douane sur les produits néo-zélandais entrant au Royaume-Uni, y compris le vin, l’agneau et le bœuf de Marlborough.

En retour, nous leur enverrions plus de voitures, de gin et de nourriture, ce qui donnerait un coup de pouce à des marques emblématiques telles que les gâteaux Mr Kipling et Yorkshire Tea. Les marchandises en provenance de Nouvelle-Zélande sont actuellement frappées d’une taxe à l’importation de 20% fixée par l’UE – qui peut désormais être supprimée après le Brexit.

La Grande-Bretagne est prête à les supprimer si la Nouvelle-Zélande réduisait les droits de douane sur les exportations, y compris les voitures d’une valeur de 200 millions de livres sterling rien que pour le commerce. Les initiés ont déclaré que les pourparlers, qui devraient durer deux semaines, étaient « vraiment la fin du jeu » dans la recherche d’un accord.

Un allié de Mme Truss a déclaré: «La Nouvelle-Zélande sera probablement le prochain gros problème que nous franchirons. C’est au coude à coude entre eux et l’Australie, mais il y a toutes les chances qu’un accord Kiwi soit conclu en premier. Un accord soutiendrait les emplois dans toute la Grande-Bretagne. »

La Nouvelle-Zélande avait une longue histoire commerciale avec le Royaume-Uni – envoyant la moitié de toutes ses exportations ici dans les années 1960 – mais elle a chuté après notre entrée dans l’UE naissante en 1973. Un tiers de leurs bus importés ont été fabriqués à Leeds et Falkirk mais sont actuellement un tarif de 5 pour cent.

L’accord entraînerait également des importations de viande moins chères tout en protégeant les emplois dans les deux pays Crédit: Alamy

Les autres marques incluses dans l’accord incluraient les gâteaux Mr Kipling Crédit: Alamy

La Nouvelle-Zélande importe également des camping-cars fabriqués au Royaume-Uni, qui sont soumis à une taxe de dix pour cent, et des caravanes, qui sont assujetties à une taxe de cinq pour cent.

Il existe également des droits de douane sur les aliments et les boissons tels que les biscuits sucrés, le gin et le chocolat qui pourraient être supprimés, ce qui rendrait les produits moins chers et aiderait les exportateurs britanniques.

Un nouvel accord renforcerait les liens commerciaux existants, d’une valeur de 2,9 milliards de livres sterling en 2019. Mme Truss pense également que l’accord est essentiel pour que la Grande-Bretagne rejoigne le partenariat transpacifique, un pacte commercial de 9 billions de livres sterling couvrant 11 pays.