La Grande-Bretagne est prête pour une pause de vacances avant la prochaine étape du lockdown se lève dans une vague de chaleur étouffante.

Les températures s’arrêteront à 15 ° C pour le long week-end de la semaine prochaine – avant de remonter à 27 ° C à la mi-mai.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Les amateurs de plage ont profité au maximum du soleil printanier sur la plage de Bournemouth aujourd’hui Crédit: BNPS

Des gens assis dans des transats dans le soleil de l’après-midi à l’extérieur des pubs rouverts sur Wimbledon Common à Londres Crédits: Splash

Des amis et des familles ont profité du soleil à Victoria Park, dans l’est de Londres Crédit: LNP

Une série de vagues de chaleur, chacune pouvant durer jusqu’à une semaine, sont attendues juste à temps pour le 17 mai – lorsque les hôtels prévoient de rouvrir et que les voyages à l’étranger devraient reprendre, a déclaré The Weather Outlook.

Pendant ce temps, un ensoleillement de 30 ° C au début du mois de juin plantera bien le décor pour la levée de toutes les restrictions le 21 juin.

Les températures devraient augmenter encore plus tard dans le mois, avec un brûleur à 33 ° C en route.

Cela survient alors que l’air chaud souffle du continent, le Met Office déclarant un temps plus chaud que la moyenne trois fois plus probable que des températures plus fraîches que la moyenne en avril et juin.

Et des températures encore plus chaudes pourraient suivre plus tard en été.

Un prévisionniste du Met Office a déclaré: «Il est probable que cela continue de s’installer, mais avec un risque de pluie plus tard dans la semaine prochaine.

Des potes baignés de soleil cet après-midi sur Wimbledon Common Crédits: Splash

Le marché de Victoria Park, à l’est de Londres, était occupé avec les Britanniques qui profitaient du soleil aujourd’hui Crédit: LNP

«Jusqu’en mai, les journées plus chaudes sont probablement à l’intérieur des terres dans le sud et l’ouest.

«Du 7 au 21 mai, il y a la possibilité de périodes plus chaudes, avec de belles règles et parfois des averses.»

L’été dernier a vu la plus longue «vague de chaleur extrême» depuis le début des enregistrements en 1841, avec 34 ° C par jour pendant six jours consécutifs du 7 au 12 août.

La période ensoleillée était encore plus longue que l’été de 1976, frappé par la sécheresse, qui a vu des bornes fontaines dans les rues.

Jusque-là, les vents froids du nord mettront fin à un avril froid – compensé par de fines épisodes pendant le week-end férié et quelques averses.

Il suivra le temps ensoleillé de haut en bas du Royaume-Uni aujourd’hui alors que les Britanniques continuaient d’affluer vers les plages et les jardins en plein air.

Le prévisionniste du Met Office, Martin Bowles, a déclaré: « Il y aura beaucoup de soleil dimanche, bien qu’un peu plus nuageux à l’est.

«Ce sera une journée claire et sèche, tandis que l’ouest du pays restera ensoleillé.

« Au cours des prochains jours, les températures vont baisser un peu parce qu’elles sont au-dessus de la moyenne pour cette période de l’année. »

Et les prévisions d’aujourd’hui devraient maintenir la tendance de ce qui a été l’un des avril les plus secs jamais enregistrés, le Royaume-Uni enregistrant jusqu’à présent moins d’un cinquième des précipitations moyennes pour le mois.

Le prévisionniste de Weather Outlook, Brian Gaze, a déclaré: «Des sommets poussant vers 27 ° C sont attendus à la mi-mai, avec 30 ° C en juin et 33 ° C au début de juillet.

«Des flambées de chaleur en provenance du continent sont prévues.»

Le centre de Londres était rempli de gens appréciant la nourriture et les boissons Crédit: Reuters

Trois copains profitent d’une pinte à l’extérieur à Southend, Essex Crédit: The Sun

Sunbather afflué vers la plage de la station balnéaire de Bournemouth dans le Dorset par une journée de soleil torride Crédit: © Graham Hunt

Dancer Lydia Blyth 20 de Blackpool, bénéficie du temps chaud sur St Annes Beach, Lancs Crédits: Dave Nelson