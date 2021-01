La Grande-Bretagne aidera l’UE à résoudre son problème d’approvisionnement en jab, a révélé le ministre des vaccins Nadhim Zahawi.

Après que Bruxelles ait reculé sur sa menace de bloquer l’approvisionnement en vaccins à la frontière, M. Zahawi a déclaré que l’accent était mis sur la «collaboration» avec l’UE.

L’UE a promis d’autoriser les approvisionnements de l’usine de Pfizer en Belgique à atteindre le Royaume-Uni et a mis fin à l’escalade des tensions, a rapporté le Sunday Telegraph.

Au cours de deux appels téléphoniques à 30 minutes d’intervalle, le Premier ministre a obligé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à abandonner «l’option nucléaire» consistant à imposer une frontière dure à l’Irlande du Nord pour l’empêcher d’atteindre le Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne a enregistré hier un record quotidien pour les injections de première dose – 487 756 – pour porter le total à près de 8,4 millions.

Un document de six pages avait été préparé pour servir de levier au fur et à mesure que la crise se développait, y compris des options telles que l’abandon des contrôles alimentaires au profit de menaces de poursuites judiciaires contre la Commission européenne, selon le journal.

Des ponts aériens destinés à protéger l’approvisionnement en vaccins de la Grande-Bretagne en cas de blocus seraient également sur la table.

Une source gouvernementale a déclaré au journal: « Il y avait une variété de choses qui n’étaient pas nécessaires. Les choses ont évolué très rapidement. Il y avait un document rédigé avec des actions pour répondre, mais heureusement, tout a été retiré.

Le Premier ministre, son chef de cabinet Dan Rosenfeld, Michael Gove, le ministre du Cabinet, Lord Frost, l’ancien conseiller de M. Johnson pour le Brexit, et Oliver Lewis, un conseiller politique, se sont rencontrés pour des entretiens d’urgence dans la salle du Cabinet au numéro 10 vendredi soir. .

Une source de haut niveau a déclaré: « Il y a eu une conversation autour de » si nous devons faire quelque chose en réponse, que devrait-il être? « »

Même la Maison Blanche a menacé de s’impliquer, le journal rapportant qu’une équipe a passé vendredi soir à la recherche de clarté sur les contrôles des exportations de l’UE. L’équipe du président Joe Biden était préoccupée par la manière dont les restrictions pourraient affecter les États-Unis.

Il a été clairement indiqué samedi que le numéro 10 voulait aller de l’avant après le fiasco, avec une source disant: « Nous devons maintenant prendre pour argent comptant qu’ils vont laisser passer le vaccin, et nous travaillerons sur cette base. »

M. Zahawi a déclaré que le Royaume-Uni avait envoyé des ingénieurs à l’usine Halix aux Pays-Bas pour aider à résoudre les problèmes d’approvisionnement le mois dernier, et qu’il y aurait un ton continu de «collaboration» avec le bloc.

Hier, l’UE a accepté de réinitialiser ses relations avec l’Irlande du Nord «pour donner la priorité aux citoyens» après avoir renoncé à sa décision de déclencher l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord, selon Michael Gove.

Le Royaume-Uni est en avance sur tous les autres pays européens en ce qui concerne l’administration de doses du vaccin contre le coronavirus

Le ministre du Cabinet a déclaré que le syndicat avait « reconnu avoir commis une erreur » en poursuivant l’article 16 – qui permet à l’UE et au Royaume-Uni de choisir de suspendre tous les aspects qu’ils considèrent comme causant des « difficultés économiques, sociétales ou environnementales ».

Le bloc a été condamné pour l’action de Londres, Dublin et Belfast, alors qu’elle intervient au milieu d’un différend de plus en plus grave sur les retards dans la production et la distribution du vaccin contre le coronavirus à travers l’Europe.

Gove a déclaré: «Je pense que l’Union européenne reconnaît qu’elle a commis une erreur en déclenchant l’article 16, ce qui aurait signifié la réimposition d’une frontière sur l’île d’Irlande. Mais maintenant, l’Union européenne a pris du recul.

Une loterie de codes postaux pour les vaccins signifie que si 84% des plus de 80 ans ont été vaccinés dans le Nord-Est et dans le Yorkshire, ce chiffre est inférieur à 78% dans le Sud-Est et à seulement 65% à Londres. Sur la photo: des gens font la queue sous la pluie dans un centre de vaccination à Folkestone, Kent

« J’ai parlé au vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, à ce sujet et nous avons tous les deux convenu que nous avons besoin d’une réinitialisation, que nous devons donner la priorité aux citoyens d’Irlande du Nord. »

Cela vient après que Bruxelles a renoncé à son intention d’imposer des contrôles à l’exportation des vaccins qui menaçaient l’expédition de 3,5 millions de doses de Pfizer vers la Grande-Bretagne.

Mme von der Leyen a donné l’assurance à Boris Johnson après avoir annoncé un embargo extraordinaire sur les jabs quittant le bloc au milieu de la diminution des approvisionnements sur le continent.

La dispute a explosé de façon spectaculaire lorsque les eurocrates ont annulé une partie de l’accord sur le Brexit pour créer une frontière dure sur l’île d’Irlande afin d’empêcher les doses d’entrer au Royaume-Uni via l’Irlande du Nord, qui fait toujours partie de l’union douanière.

Cette décision a aveuglé les gouvernements de Londres, Dublin et Belfast dont l’indignation collective a forcé une descente humiliante et une clarification de la part de l’UE, elle n’avait pas l’intention de déclencher l’incendiaire article 16.

Et l’UE a maintenant reculé encore plus loin et a entièrement supprimé son interdiction d’exportation pour le Royaume-Uni à la suite d’un appel téléphonique entre Mme von der Leyen et le Premier ministre.

Gove a déclaré que l’UE « reconnaît avoir commis une erreur » et « s’est retirée » après la conversation entre les deux dirigeants.

Il a déclaré: « Nous sommes convaincus, nous avons des assurances, que l’approvisionnement que nous avons acheté, l’approvisionnement que nous avons payé, sera livré. »

Downing Street a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de s’attarder sur la nuit du drame, mais les politiciens britanniques sont furieux du comportement de l’UE.

L’ancien secrétaire d’Irlande du Nord, Julian Smith, a déclaré que la tentative de mettre fin à la libre circulation des marchandises sur les exportations de vaccins sur l’île d’Irlande avec une faible connaissance des sensibilités était un « acte presque Trumpien ».

Le député conservateur a ajouté: «L’UE a fait un gros effort hier soir, mais nous devons tous travailler dans l’intérêt de la préservation de l’Irlande du Nord. Ce n’est pas seulement une porte dérobée pour les marchandises destinées à la Grande-Bretagne, c’est un endroit très sensible et nous avons le devoir entre l’UE et le Royaume-Uni de veiller à ce qu’il n’y ait pas de frontière dure.

La première ministre de Stormont, Arlene Foster, a qualifié cette décision d’« acte d’hostilité incroyable » et a déclaré que la fracture émanait de « l’embarras et de la mauvaise gestion des vaccins de l’UE ».

Alors que la Grande-Bretagne a déjà inoculé 11% de sa population, le déploiement sur le continent a été gâché par des problèmes d’approvisionnement et l’UE a exigé que les doses britanniques soient plutôt détournées vers le bloc.

Le président français Emmanuel Macron a versé de l’essence sur la faille lorsqu’il a affirmé sans fondement qu’il n’y avait aucune preuve que le tir d’Oxford-AstraZeneca fonctionnait chez les plus de 65 ans, bien qu’il ait obtenu l’approbation du régulateur de l’UE.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a passé des commandes de 367 millions de doses des sept vaccins Covid les plus prometteurs – fabriqués par AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Valneva, Janssen, GlaxoSmithKline et Novavax – pour un coût de 2,9 milliards de livres sterling.

Michel Barnier, qui était le principal négociateur de l’UE sur le Brexit dans l’accord commercial conclu il y a seulement 29 jours, a tenté d’apaiser les tensions et a appelé à la «coopération».

Mme von der Leyen a tweeté: « Des entretiens constructifs avec le Premier ministre Boris Johnson ce soir.

« Nous avons convenu du principe selon lequel il ne devrait pas y avoir de restrictions à l’exportation de vaccins par les entreprises où elles remplissent des responsabilités contractuelles. »