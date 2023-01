La Grande-Bretagne est la seule économie du G7 qui devrait se contracter en 2023

La Grande-Bretagne devrait être le seul grand pays industrialisé à voir son économie se contracter cette année après que l’impact du bref mandat de Liz Truss a provoqué une forte baisse de la croissance du Fonds monétaire international. Ajoutant à la pression politique croissante sur Rishi Sunak après le limogeage du président du parti conservateur Nadhim Zahawi, le FMI, basé à Washington, a averti mardi qu’il s’attendait à ce que l’économie britannique se contracte de 0,6% cette année – 0,9 point de pourcentage de moins qu’il ne l’avait prévu juste il y a trois mois et plus lentement encore que la Russie frappée par des sanctions. La Banque d’Angleterre s’apprête à relever ses taux d’intérêt pour la 10e fois consécutive Lire la suite Le FMI a déclaré que si les perspectives de tous les autres membres du groupe G7 des principaux pays développés se sont améliorées ou sont restées inchangées depuis octobre, la hausse des taux d’intérêt et des impôts ont assombri les perspectives du Royaume-Uni. Pierre-Olivier Gourinchas, conseiller économique du FMI, a déclaré que 2023 serait “assez difficile” pour le Royaume-Uni alors qu’il glissait de haut en bas du classement du G7. “Il y a une forte correction”, a-t-il ajouté. Le chancelier britannique, Jeremy Hunt, a averti la semaine dernière un sens du déclin entravait la reprise économique du Royaume-Uni et a subi des pressions pour proposer un plan crédible pour stimuler la croissance. Son discours, qui portait sur “l’entreprise, l’éducation, l’emploi et partout”, a été largement critiqué par les chefs d’entreprise comme étant dépourvu de politique. La révision à la baisse de la croissance britannique est intervenue dans la mise à jour du FMI de son rapport semestriel Perspectives de l’économie mondiale (WEO) – un bilan de santé sur l’économie mondiale publié en avril et octobre. Le WEO d’octobre 2022 a été achevé avant le mini-budget de réduction d’impôts du chancelier de l’époque, Kwasi Kwarteng, fin septembre et a prévu une croissance de 0,3 % pour 2023. Dans sa mise à jour, le FMI a déclaré que le Royaume-Uni avait obtenu de meilleurs résultats en 2022. que prévu, en croissance de 4,1 % au lieu des 3,6 % attendus il y a trois mois. Mais il a déclaré que les perspectives pour 2023 s’étaient détériorées, ses prévisions actualisées reflétant la hausse des impôts annoncée par Hunt après avoir remplacé Kwarteng, l’augmentation des taux d’intérêt de la Banque d’Angleterre, des conditions financières plus difficiles pour les emprunteurs et des prix de l’énergie toujours élevés. La Banque devrait relever ses taux d’intérêt de 3,5 % à 4 % jeudi. «Avec une inflation d’environ 10% ou plus dans plusieurs pays de la zone euro et au Royaume-Uni, les budgets des ménages restent tendus. Le rythme accéléré des hausses de taux par la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne resserre les conditions financières et refroidit la demande dans le secteur du logement et au-delà », a déclaré le FMI. Des sources du Trésor ont déclaré que l’accent mis par le FMI sur le niveau élevé d’inflation renforçait la nécessité de s’attaquer à la crise du coût de la vie au Royaume-Uni. Ils ont ajouté qu’en 2021, la Grande-Bretagne avait dépassé les prévisions du FMI et de l’Organisation de coopération et de développement économiques. Hunt a déclaré en réponse aux prévisions du FMI : « Le gouverneur de la Banque d’Angleterre a récemment déclaré que toute récession au Royaume-Uni cette année serait probablement moins profonde que prévu, mais ces chiffres confirment que nous ne sommes pas à l’abri des pressions qui frappent presque toutes les économies avancées. .” Hunt, dont le plan de croissance comprend le développement de l’équivalent britannique de la Silicon Valley californienne, a ajouté : « Les défis à court terme ne doivent pas masquer nos perspectives à long terme – le Royaume-Uni a dépassé de nombreuses prévisions l’année dernière, et si nous nous en tenons à notre plan de réduction de moitié de l’inflation , le Royaume-Uni devrait encore croître plus rapidement que l’Allemagne et le Japon au cours des prochaines années. » Gourinchas a déclaré que la forte dépendance du Royaume-Uni à l’égard du gaz naturel encore cher, l’effet “cicatrice” de la pandémie de Covid-19 sur la taille de la main-d’œuvre et la hausse des coûts hypothécaires auraient un impact sur la croissance. “L’ensemble de ces facteurs conduira à une baisse assez forte de l’activité cette année”, a déclaré le responsable du FMI. Parmi les autres pays du G7, il a révisé à la hausse ses prévisions de croissance pour les États-Unis, l’Allemagne, l’Italie et le Japon, tout en les laissant inchangées pour la France et le Canada. Les perspectives de croissance de la Russie se sont nettement améliorées, selon le FMI, avec des dépenses militaires plus élevées et des exportations énergétiques dynamiques conduisant à une expansion prévue de 0,3 % en 2023, soit une amélioration de 2,6 points. Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin

Au total, la croissance mondiale est prévue par le FMI à 2,9% cette année, soit 0,2 point de plus qu’anticipé en octobre, tandis que la projection pour 2024 a été revue à la baisse de 0,1 point à 3,1%.

Gourinchas a déclaré que même après la modeste amélioration de la situation mondiale pour 2023, la croissance resterait faible par rapport aux normes historiques, car la lutte contre les pressions inflationnistes les plus fortes depuis quatre décennies et la guerre de la Russie en Ukraine ont fait des ravages.

“Malgré ces vents contraires, les perspectives sont moins sombres que dans nos prévisions d’octobre et pourraient représenter un tournant, avec un creux de croissance et une baisse de l’inflation.

“La croissance économique s’est avérée étonnamment résiliente au troisième trimestre de l’année dernière, avec des marchés du travail solides, une consommation des ménages et des investissements des entreprises robustes, et une adaptation meilleure que prévu à la crise énergétique en Europe.”

Le conseiller économique du FMI s’est également dit encouragé par les signes de baisse des taux d’inflation dans de nombreux pays, même si l’inflation sous-jacente – qui exclut les prix de l’énergie et des denrées alimentaires – n’avait pas encore culminé dans la plupart des cas.

« Par ailleurs, la réouverture soudaine de la Chine ouvre la voie à un rebond rapide de l’activité. Et les conditions financières mondiales se sont améliorées à mesure que les pressions inflationnistes ont commencé à s’atténuer. Ceci, et un affaiblissement du dollar américain par rapport à son sommet de novembre, a apporté un léger soulagement aux pays émergents et en développement », a déclaré Gourinchas.

« À la hausse, une impulsion plus forte de la demande refoulée dans de nombreuses économies ou une baisse plus rapide de l’inflation sont plausibles. En revanche, de graves problèmes de santé en Chine pourraient freiner la reprise, la guerre de la Russie en Ukraine pourrait s’intensifier et des conditions de financement mondiales plus strictes pourraient aggraver le surendettement. Les marchés financiers pourraient également mal réagir à des nouvelles d’inflation plus élevées que prévu, a ajouté le FMI.