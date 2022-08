La Grande-Bretagne est en pleine crise financière – nous avons besoin d’un budget d’urgence MAINTENANT

La Bretagne en danger

QUI dirige le pays en ce moment de grave danger économique, politique et sociétal ? Quelqu’un?

La Banque d’Angleterre met désormais en garde contre une récession apocalyptique d’un an et quart, avec une inflation atteignant 13 % et des factures énergétiques triplant.

Nous n’avons pas de semaines ou de mois à perdre. Nous avons besoin d’un budget d’urgence maintenant, avec de nouvelles mesures pour protéger des millions de personnes en difficulté Crédit : Getty

Rishi Sunak et Liz Truss semblent aveugles à l’ampleur monstrueuse et à l’urgence des problèmes de la nation Crédit : Getty

Ce sera un choc que des millions de personnes n’ont jamais connu. Pourtant, personne n’est là pour aider. Personne n’est à la barre.

Boris Johnson, chassé de ses fonctions au pire moment, est sur un transat.

Son remplaçant est à près de cinq semaines de son entrée en fonction – et le concours entre Rishi Sunak et Liz Truss semble aveugle à l’ampleur monstrueuse et à l’urgence des problèmes de la nation.

Même le travail est AWOL. Keir Starmer est en vacances. Ses sous-fifres n’ont pas de pensée constructive entre eux.

Nous devrions tirer une once de réconfort du relèvement des taux d’intérêt par la Banque dans une tentative tardive de contrôler l’inflation galopante.

Mais il a été incompétent en série.

Le Sun était parmi les nombreux avertissements l’année dernière concernant la flambée de l’inflation, le contrecoup prévisible de deux années de renflouements somptueux de Covid.

Pourquoi la Banque, chargée uniquement de le maintenir à 2 %, n’a-t-elle pas relevé ses taux à ce moment-là ?

Il ne peut pas simplement blâmer la guerre de Poutine. L’inflation était déjà de près de 6 % à ce moment-là.

C’est la complaisance téméraire de la Banque qui s’est avérée ruineuse.

Hiver infernal

Ce ne serait pas si grave si un organisme public veillait sur nous tous contre les géants pétroliers rapaces.

C’est le rôle d’Ofgem. Au lieu de cela, ce “chien de garde” de l’industrie exceptionnellement inutile décide d’augmenter le plafond des prix deux fois plus souvent, infligeant de nouvelles misères tous les trois mois.

De quel côté est-il ? Clients? Ou les géants pétroliers et les fournisseurs d’énergie ?

Nous sommes confrontés à un hiver infernal avant même de considérer l’état dans lequel se trouve le NHS. Qui va aider ?

Alors que Rishi et Liz échangent sur qui est le plus susceptible de provoquer une récession dont nous savons maintenant qu’elle est inévitable, des entreprises comme Shell et BP nous prennent pour des imbéciles, offrant des primes au personnel pour leur “succès” en profitant de la boucherie de Poutine.

Nous sommes en pleine crise. La nation désespère des factures inabordables et du chaos politique.

Il est aussi en colère. Certains mettent même en garde contre des troubles sociaux. Les ministres ne doivent pas sous-estimer l’ambiance.

Nous n’avons pas de semaines ou de mois à perdre. Nous avons besoin d’un budget d’urgence maintenant, avec de nouvelles mesures pour protéger des millions de personnes des difficultés.

Raquette à eau

South East Water prévoit d’introduire l’interdiction des tuyaux d’arrosage à minuit le 12 août Crédit : Getty

EN PARLANT de chiens de garde édentés, quand Ofwat sera-t-il dur avec les entreprises de l’eau ?

Il veut réduire les fuites de moitié. . . d’ici 2050. À quoi cela sert-il ? Des millions de gallons par jour sont gaspillés MAINTENANT, tandis que la moitié du pays fait face à des freins à la sécheresse.

Un quart des fournisseurs ne respectent pas les objectifs de réduction des fuites. Quelqu’un est-il tenu responsable ? Non. Au lieu de cela, les cadres reçoivent des salaires époustouflants, avec des primes.

La pourriture s’est installée.