La Grande-Bretagne est-elle vraiment prête pour un Premier ministre qui ne peut pas dire la vérité inaltérable que les femmes sont des femmes humaines adultes ?

Cela ne surprendra personne que, contrairement à l’ex-légende de la pop conservatrice Rod Stewart, je ne voterai jamais pour un parti travailliste dirigé par le sournois Keir Starmer.

Mais je ne pardonnerai jamais non plus aux conservateurs s’ils ont laissé Starmer gagner sans combattre.

En ce moment, le groupe de chamaillerie de Rishi Sunak fait ce que le grand Jeremy Clarkson pourrait appeler un squat idiot sur les principaux problèmes qui menacent la Grande-Bretagne moderne.

L’économie n’est qu’un champ de bataille – et grâce à Liz Truss, les électeurs ont perdu confiance dans les conservateurs en tant que parti de l’argent sain.

Abandonner l’affaire sur l’économie est déjà assez mauvais.

Mais les conservateurs s’enflamment aussi en tant que parti de la loi et de l’ordre, de la probité et de la décence.

Les électeurs en ont assez de voir les ministres se prosterner devant des fous à grande gueule qui bouleversent la vérité, le bon sens et même les faits mêmes de la vie.

Ils en ont assez des promesses brisées des conservateurs d’empêcher l’arrivée par mer de tueurs, de violeurs et de gangsters se faisant passer pour des demandeurs d’asile.

Ils sont horrifiés que certains de nos policiers autrefois admirés comptent parmi les pires criminels du pays.

Ils détestent voir des tribunaux laisser sortir des criminels violents et des commissions de libération conditionnelle déséquilibrées lâcher des tueurs psychopathes dans les rues.

Nous sommes à la merci d’une alliance partageant les mêmes idées de demandeurs de griefs qui nous divisent les uns contre les autres sur le racisme, les droits des trans, le changement climatique et le Brexit.

Ces personnes dirigent le secteur public colossal, qui a le dernier mot dans tous les coins et recoins de nos vies.

Avec la profession enseignante, la BBC, l’Église d’Angleterre et le secteur caritatif qui agite le linceul, ils tiennent tous les leviers du soft power dans une poigne d’étau.

Ce sont les tyrans en fer-blanc qui se sont jetés sur Covid pour imiter la Chine totalitaire et nous ont enfermés dans nos maisons à un coût énorme et irrémédiable pour la santé, la richesse et la prospérité future de la nation.

Crise sociale

Maintenant, nous sommes au bord de l’effondrement social grâce à la pure folie de la politique identitaire et à la campagne folle pour réécrire l’histoire et la langue anglaise.

Nous sommes obligés de plier le genou devant des fanatiques qui dépeignent chaque personne blanche comme irrémédiablement privilégiée et raciste, uniquement pour provoquer le racisme là où il n’existait pas auparavant.

Et nous sommes obligés de prétendre que les hommes sont des femmes simplement parce qu’ils le disent.

Le monde est devenu complètement fou.

Alors que les politiciens sont paralysés sous les projecteurs, des dizaines de millions d’électeurs les implorent désespérément de se réveiller et de faire quelque chose.

Maintenant, le destin est intervenu.

Il a donné aux conservateurs une arme contre le “réveil” sous la forme de la dirigeante du SNP, Nicola Sturgeon, et de sa folle croisade pour l’indépendance à tout prix.

Sa tentative de creuser un autre fossé entre l’Écosse et le reste du Royaume-Uni sur les droits des trans s’est retournée contre lui de manière spectaculaire.

“Parti de la haine”

Après avoir insisté sur le fait qu’un homme est une femme s’il le souhaite, elle a enfreint sa propre règle en transférant la femme transgenre Isla Bryson, anciennement Adam Graham – qui a utilisé «son pénis» pour violer deux femmes – dans une prison pour hommes, à laquelle appartient Bryson.

Comment nous sommes-nous retrouvés du jour au lendemain dans un monde orwellien hideux dans lequel la vérité est un mensonge, les faits sont une fiction et en Écosse, les garçons pourraient devenir des filles et les filles devenir des garçons dès l’âge de 16 ans si de nouvelles lois sont adoptées.

Cette tentative de laver le cerveau du monde ne fera que s’accélérer si les conservateurs laissent les travaillistes trébucher au pouvoir sous un dirigeant qui ne croit pas en la Grande-Bretagne en tant qu’État-nation et n’a aucune intention de freiner sérieusement l’immigration.

Starmer a une histoire de doubles et triples demi-tours sur tout, du Brexit à ses quatre années silencieuses avec le gauchiste pro-Kremlin et pro-Hezbollah Jeremy Corbyn, l’homme qu’il dénonce maintenant pour avoir transformé le parti travailliste en “parti de la haine”.

Il n’a jamais vraiment accepté la volonté déclarée du peuple britannique sur le Brexit et on craint qu’il ne nous ramène dans l’UE irresponsable et non élue.

La Grande-Bretagne est-elle vraiment prête pour un Premier ministre qui ne peut pas dire la vérité inaltérable que les femmes sont des femmes humaines adultes ou qu’« une femme avec un pénis est un homme » ?