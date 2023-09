La Grande-Bretagne est-elle brisée ? Les grèves et les écoles menacées d’effondrement révèlent les défis plus vastes auxquels le Royaume-Uni est confronté

L’un des détails les plus surprenants qui ont émergé après une récente évasion d’une prison en Grande-Bretagne n’était pas celui d’un suspect de terrorisme. a réussi à s’échapper de la prison de Wandsworth à Londres en s’accrochant au fond d’un camion de livraison.

Ou encore que Daniel Abed Khalife, l’ancien soldat britannique accusé de terrorisme, n’était détenu que dans une prison de sécurité de catégorie B.

C’est que le jour de son évasion 80 membres du personnel pénitentiaire – près de 40 pour cent de ses effectifs – étaient absents. Et selon les chiffres du gouvernement, le fonctionnement de la prison avec des taux d’absentéisme du personnel compris entre 36 et 48 pour cent était plus ou moins normal.

La nouvelle a donné lieu à un éditorial cinglant du journal Times : « Les conditions de vie sont souvent inhumaines et insalubres, les niveaux de réadaptation ne sont pas satisfaisants et les agents pénitentiaires sont à la fois inexpérimentés et débordés après des années de coupes budgétaires », a écrit le comité de rédaction.

Les défaillances révélées de la prison s’ajoutent à un nombre croissant de problèmes d’infrastructures publiques alimentant un profond sentiment de morosité qui s’étend au Royaume-Uni, en Angleterre en particulier.

Un véhicule entre dans la prison de Wandsworth. Le prisonnier Daniel Abed Khalife, un ancien soldat accusé de terrorisme, s’est évadé de la prison de Londres au début du mois. (Anna Gordon/Reuters)

La prison est un microcosme de problèmes plus vastes

Deux ans avant l’évasion de prison du 6 septembre, un rapport de surveillance des prisons a décrit Wandsworth comme « en ruine, surpeuplé » et infesté de vermine.

« Il existe une croyance selon laquelle les choses sont simplement brisées et le resteront », a déclaré Robert Ford, professeur de sciences politiques à l’Université de Manchester. « Il y a une perte de confiance dans le gouvernement [and] une conviction que ces problèmes ne peuvent pas être résolus.

L’exemple de Wandsworth, dit-il, est un microcosme des défis plus vastes auxquels est confrontée la Grande-Bretagne.

« Pourquoi quelque chose comme cette évasion de prison s’est-il produit ? À cause de faibles niveaux de personnel. Pourquoi de faibles niveaux de personnel se produisent-ils ? Parce que les salaires ne sont pas assez élevés. De meilleurs salaires sont disponibles dans le secteur privé. »

La Grande-Bretagne a été ravagée par un série de grèves dans le secteur public au cours de la dernière année, de enseignants à conducteurs ferroviaires aux agents de santé.

« C’est comme une maison avec de la pourriture sèche ou du fromage suisse », a déclaré Ford. « Il s’agit simplement de passer d’une crise à l’autre. »

REGARDER | Des écoles en ruine, un autre exemple d’une Grande-Bretagne pas si grande : La Grande-Bretagne brisée : comment les écoles en ruine sont devenues un symbole de bien plus encore Le gouvernement britannique a ordonné la fermeture de plus de 100 écoles en raison de l’effritement du béton, et davantage de bâtiments publics pourraient être menacés. Comme l’explique Margaret Evans de CBC, la débâcle est devenue la métaphore du moment, symbolisant une Grande-Bretagne qui ne se sent pas si bien.

Du béton qui s’effrite dans les écoles

Fin août, quelques jours seulement avant la rentrée scolaire, le gouvernement conservateur dirigé par le Premier ministre Rishi Sunak a ordonné à plus de 100 écoles de fermer des bâtiments qui risquaient de s’effondrer.

Béton fragile et vieillissant avec une durée de conservation d’environ 30 ans était le coupable. Mais le gouvernement avait été alerté du problème dès 2018 après l’effondrement du toit d’une école dans le Kent.

Pour les enfants empêchés de suivre des cours dans leurs écoles actuelles : les chiffres du gouvernement indiquent 174 sont désormais considérés comme à risque – c’était un sombre rappel de l’apprentissage à distance qui a défini les années COVID.

D’autres bâtiments publics, notamment des hôpitaux et des théâtres, pourraient également être menacés, car ils ont été construits avec le même type de béton.

Et un haut responsable du ministère de l’Éducation a accusé Sunak de refuser de reconstruire davantage d’écoles lorsqu’il était à la tête du Trésor en 2021.

Le parti travailliste d’opposition souligne ses échecs chaque fois qu’il en a l’occasion, espérant clairement que la crise pourrait marquer la fin de ses longues années dans le désert politique.

« Treize ans après le début d’un gouvernement conservateur, le domaine public s’effondre littéralement autour de la prochaine génération », a déclaré la députée travailliste et porte-parole en matière d’éducation Bridget Phillipson lors d’un débat parlementaire au début du mois.

Le chef du Parti travailliste Keir Starmer et la secrétaire fantôme à l’éducation Bridget Phillipson regardent autour d’une salle de classe non affectée, mais de style similaire, à l’école Park View, où d’autres zones sont touchées par la crise concrète du 6 septembre, à Londres, en Angleterre. Un type de béton léger mais moins durable a souvent été utilisé pour construire des structures publiques dans la seconde moitié du XXe siècle, et le gouvernement a déclaré qu’elles couraient un risque important de s’effondrer. (Léon Neal/Getty Images)

Les sondages suggèrent un mécontentement avant les élections

Dans un sondage publié en septembre par l’Ipsos Political Monitor, huit Britanniques sur dix se disaient insatisfaits de la manière dont le gouvernement dirige le pays.

Le sondage Cela place également le Parti travailliste avec 20 points d’avance sur les conservateurs en termes d’intentions de vote lors d’élections qui doivent avoir lieu avant janvier 2025 : 44 pour cent ont déclaré qu’ils prévoyaient de voter travailliste, tandis que 24 pour cent étaient favorables aux conservateurs.

Ford dit qu’il y a tout un « gâteau de mariage » de raisons à l’état actuel de mécontentement de la Grande-Bretagne.

« De nombreuses années d’austérité, des réductions dans les services publics, ce qui signifie un grave sous-investissement dans les infrastructures, ce qui a maintenant produit la crise des écoles en termes de béton qui aurait dû être remplacé il y a de nombreuses années, un grave sous-investissement dans le personnel du secteur public, ce qui entraîne des pénuries de personnel dans les écoles et les hôpitaux et des grèves majeures », a-t-il déclaré.

Deux médecins font grève

Mercredi en Angleterre, des consultants, des médecins seniors et des médecins juniors (ceux qui suivent encore une formation clinique) ont organisé une grève commune pour la première fois dans l’histoire du National Health Service (NHS).

Le Dr Rebecca Lissmann, jeune médecin travaillant en obstétrique, était sur la ligne de piquetage devant l’University College Hospital de Londres.

De jeunes médecins, consultants et sympathisants se rassemblent devant l’University College Hospital alors qu’une grève conjointe de la British Medical Association concernant les salaires a lieu le 20 septembre à Londres. (Léon Neal/Getty Images)

« Je pense qu’il est important de dire que j’aime le Service national de santé », a déclaré Lissmann. « C’est pour cela que nous sommes ici. Défendre un service de santé gratuit au point d’utilisation pour tout le monde. »

Mais elle affirme également que les pressions exercées sur le NHS sont à la fois insoutenables et dangereuses pour les patients.

« Il y a une pression immense pour faire un travail en dehors de votre travail habituel parce que nous n’avons pas assez de personnel, et vous savez, c’est ce que vous craignez, car en tant que médecin, vous voulez prodiguer des soins dont vous êtes fier. Et si vous Je n’ai pas le personnel pour faire ça, ce n’est pas un bon sentiment. »

ÉCOUTER | La crise des soins de santé au Royaume-Uni pourrait servir de leçon au Canada : Manteau Blanc Art Noir26h31Des leçons de la crise des soins de santé au Royaume-Uni pour le Canada Tout comme le système de santé public du Canada, le National Health Service du Royaume-Uni est en crise. Les urgences sont surpeuplées et grognent de patients, il n’y a pas assez de lits d’hôpitaux et les gens paient pour certaines interventions chirurgicales électives dans des établissements privés. Les infirmières, les ambulanciers et les jeunes médecins sont en grève. Le Dr Brian Goldman fait une visite guidée d’un hôpital de Reading, en Angleterre, pour entendre leurs leçons pour le Canada.

Hamish Bains, un registraire médical également présent sur les piquets de grève, a déclaré qu’il craignait que le NHS ne soit « en quelque sorte structurellement instable ».

Comme beaucoup de travailleurs de la santé en grève, les deux médecins estiment que le gouvernement fait un choix politique concernant l’avenir du NHS, soulignant que la grève a déjà coûté des millions de dollars qui auraient pu être consacrés à des revendications d’augmentation de salaire.

Au cours de l’été, plus de sept millions de personnes figuraient sur les listes d’attente de traitement du NHS pour l’Angleterre, listes d’attente que Sunak s’est engagé à réduire.

il est a blâmé les grèves pour avoir mis cet engagement en danger.

Le Premier ministre Rishi Sunak, à gauche, et le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales, Steve Barclay, organisent une table ronde sur la préparation à l’hiver à Downing Street le 13 septembre. (Aaron Chown/Piscine WPA/Getty Images)

D’autres défis à venir

Il existe d’autres problèmes persistants qui témoignent du sentiment d’effondrement au Royaume-Uni.

Les compagnies des eaux ont été accusées de déverser leurs eaux usées dans les rivières et la mer, et le gouvernement aurait fermé les yeux.

Et les navetteurs disent que le système ferroviaire ça ne semble pas fonctionner même là où il n’y a pas de grève.

Il n’est pas étonnant que les gros titres du Royaume-Uni se retrouvent chaque jour à converger vers différentes versions de « Broken Britain ». L’hiver du mécontentement semble avoir avancé d’une saison.

Cela laisse tous les regards tournés vers les prochaines élections, dont certains s’attendent à ce qu’elles soient déclenchées à l’automne prochain.

Ford, le politologue, affirme que le défi auquel sera confronté tout nouveau gouvernement britannique sera de faire passer le message selon lequel réparer tout ce qui est cassé prendra du temps et de l’argent.

« Il s’agira vraiment de savoir si l’espoir l’emporte ou non sur le désespoir », a-t-il déclaré, en parlant de ceux qui voteront aux prochaines élections.

« Ils doivent avoir confiance dans la capacité du gouvernement à obtenir ces résultats. Et vous savez, cette foi devra peut-être les soutenir pendant un certain temps avant que les choses ne commencent réellement à s’améliorer. »