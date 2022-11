La Grande-Bretagne est brisée: des milliers de personnes se joignent à la marche de l’Assemblée du peuple appelant à des élections générales maintenant

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Londres pour exiger des élections générales maintenant, ainsi qu’un plus grand soutien aux citoyens ordinaires aux prises avec la crise du coût de la vie.

La marche de la Grande-Bretagne est brisée sur le parlement a été dirigée par des syndicats et des organisations communautaires, avec des orateurs tels que Mick Lynch et Jeremy Corbyn. Ils ont été rejoints par des manifestants pour le climat portant des drapeaux Extinction Rebellion.

Les organisateurs du groupe de campagne de l’Assemblée du peuple ont déclaré qu’ils voulaient «fermer Londres» pour forcer les ministres à écouter les appels à un sondage national, des accords salariaux plus équitables, de nouvelles mesures de soutien au coût de la vie et plus encore.

Jeremy Corbyn a rejoint la manifestation près du Parlement (Reuters)

Marcheurs de la rébellion Extinction prenant part à la manifestation à Londres (PENNSYLVANIE)

« Le gouvernement est dans une crise profonde et le troisième Premier ministre en quelques mois a été choisi par une petite élite. Nous voulons faire de cette manifestation la plus grande possible pour les forcer à des élections générales et en solidarité avec tous les travailleurs en grève », a déclaré Ramona McCartney, l’organisatrice nationale de l’Assemblée du peuple.

«Nous voulons que les gens de la classe ouvrière se joignent à nous ce jour-là pour montrer à quel point nous sommes en colère et déterminés et combattre le nouvelle vague d’austérité le gouvernement nous impose.

Plus de 465 000 personnes ont signé une pétition mise en place par L’indépendant arguant qu’il est temps pour les électeurs de décider qui devrait gouverner le pays dans le cadre de notre campagne Election Now.

Parmi les orateurs de la manifestation de samedi figurent M. Lynch, secrétaire général du Syndicat des travailleurs du rail, de la mer et des transports, l’ancien dirigeant travailliste M. Corbyn, son ancien chancelier fantôme John McDonnell et l’ancienne députée travailliste Laura Pidcock.

Un manifestant demande à la ministre de l’Intérieur Suella Braverman de démissionner (PENNSYLVANIE)

Un sondage pour L’indépendant cette semaine, près des deux tiers (61%) des électeurs souhaitent des élections anticipées. Les groupes de discussion ont également constaté une augmentation du désir d’un nouveau vote national de la part des électeurs conservateurs et travaillistes ces dernières semaines.

Ed Dorrell, directeur du groupe de recherche et de stratégie Public First, a déclaré que la demande d’élections était apparue “beaucoup plus” dans ses récents groupes de discussion. “Il y a un sentiment général que le gouvernement conservateur s’est essoufflé, un sentiment général que nous devons recommencer”, a-t-il déclaré.

Les travaillistes et les libéraux démocrates ont intensifié la planification des élections générales depuis que Liz Truss a été contrainte de démissionner, selon des sources du parti.

Les conservateurs en sont à leur troisième Premier ministre depuis les élections de 2019 (PENNSYLVANIE)

Plus de 500 personnes se sont inscrites pour faire pression sur les députés sur la nécessité d’un vote lors des réunions au parlement mercredi après-midi, avant un rassemblement «élections générales maintenant» dirigé par le TUC. On s’attend à ce que des centaines d’autres se joignent à la marche de l’Assemblée du peuple pour une élection le 5 novembre.

