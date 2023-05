La Grande-Bretagne est accro à la main-d’œuvre étrangère bon marché alors que «le système d’apprentissage échoue», avertissent les experts

La Grande-Bretagne est accro à la main-d’œuvre étrangère bon marché parce que le système d’apprentissage est défaillant, avertissent les experts.

Et un bouleversement radical est nécessaire pour lier la formation à la politique d’immigration pour la première fois, selon un rapport de Policy Exchange.

Davantage de cours d’apprentissage de qualité doivent être proposés pour combler le déficit de compétences et sevrer la Grande-Bretagne d’une main-d’œuvre étrangère bon marché Crédit : Alamy

Les chiffres publiés cette semaine devraient montrer que la migration nette a atteint près d’un million.

Le Royaume-Uni a dû recruter des maçons, des couvreurs et des carreleurs à l’étranger pour combler les lacunes en matière de compétences ici.

Policy Exchange indique que l’argent collecté grâce à la taxe d’apprentissage – une taxe sur les entreprises – devrait être utilisé pour stimuler la formation dans tous les emplois figurant sur la liste des pénuries d’emplois.

Cela aidera à sevrer le pays des travailleurs étrangers bon marché, à réduire l’immigration et à fournir aux Britanniques des emplois bien rémunérés pour stimuler notre économie, a-t-il déclaré.

David Goodhart, du groupe de réflexion, a déclaré: «L’échec de la réforme du système d’apprentissage et de la formation des jeunes a laissé la Grande-Bretagne accrochée à la main-d’œuvre étrangère bon marché.

La proposition de Policy Exchange de lier la taxe d’apprentissage à la politique d’immigration permettrait aux entreprises de former leur propre main-d’œuvre pour occuper des emplois.

La campagne Builder Better Britain du Sun on Sunday appelle à ce que davantage de personnes soient formées ici via des apprentissages.

Mais le rapport révèle que la participation est passée de plus de 500 000 en 2015/16 à seulement 349 190 l’année dernière.

Cette chute est la plus brutale parmi la classe ouvrière, exactement le genre de personnes que les apprentis sont censés aider.

Le seul domaine de croissance concerne les apprentissages de niveau universitaire, qui risquent d’être accaparés par les diplômés de la classe moyenne, indique le rapport.

Au cours des cinq dernières années, 4,3 milliards de livres sterling collectés par la taxe n’ont pas été dépensés pour l’apprentissage, a-t-il constaté.

Le nombre de départs en apprentissage chez les 16-18 ans a chuté de 41 %.

Il a chuté de 31 % pour les 19 à 24 ans. Une partie de cette baisse est due à la suppression de cours de mauvaise qualité.

Cependant, les experts disent qu’il est profondément inquiétant que le taux de participation diminue alors même que les ministres tentent de frapper le tambour pour davantage de formation professionnelle.

Le ministère de l’Éducation a déclaré: «Des milliers d’employeurs font bon usage de leurs fonds de prélèvement.

«La taxe a contribué à faire passer le budget de l’apprentissage à 2,7 milliards de livres sterling par an d’ici 2024-2025, soutenant les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs.

« En 2021/22, 99,6% de ce budget a été dépensé. »