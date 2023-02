La Grande-Bretagne envoie jusqu’à 100 travailleurs humanitaires supplémentaires, un hôpital de campagne et un avion pour aider le tremblement de terre en Turquie

La Grande-Bretagne enverra jusqu’à 100 travailleurs humanitaires supplémentaires en Turquie pour sauver des vies après le tremblement de terre dévastateur.

Nos équipes d’aide mettront en place un hôpital de campagne avec son propre bloc opératoire et son propre service pour soigner les blessés sur le terrain.

Rishi Sunak aide à emballer les dons pour s’envoler vers la Turquie et la Syrie Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Le Premier ministre a visité un centre de dons géré par la Société turque de l’University College de Londres pour soutenir les victimes Crédit : Simon Dawson / No10 Downing Street

Et les secrétaires à la Défense et aux Affaires étrangères ont donné le feu vert au survol d’un avion C130 Hercules pour transporter dès que possible les personnes gravement blessées hors des zones les plus touchées.

Un autre avion d’aide humanitaire rempli de fournitures désespérément nécessaires, y compris des couvertures thermiques, sera également envoyé par avion, ce qui aidera des dizaines de milliers d’autres.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré: «Le Royaume-Uni est prêt à aider nos proches alliés et amis pendant cette période terrible.

“Nous garderons les options ouvertes pour une assistance supplémentaire à la demande.”

Jusqu’à présent, près de 20 000 personnes sont décédées dans la tragédie, ses survivants étant laissés sans chauffage ni électricité dans le sud de la Turquie et le nord de la Syrie.

Des camions de l’ONU transportant de l’aide dans la région y sont arrivés hier.

La Grande-Bretagne a également renforcé ses équipes diplomatiques sur le terrain pour localiser ses proches et mieux soutenir la Turquie en cas de besoin.

Le commandant du quartier général de la force interarmées, le brigadier Dan Reeve, a déclaré: «Nos pensées vont aux nombreuses victimes de ce tremblement de terre catastrophique.

“Notre équipe est formée, équipée et configurée pour aider notre ambassade à Ankara à coordonner l’offre de soutien humanitaire du Royaume-Uni à l’opération de réponse aux catastrophes de la Turquie.”

Hier soir, Rishi Sunak a aidé à emballer des colis de soins à Londres – et a déclaré qu’il était difficile de regarder la destruction en tant que père de deux filles.

Le Premier ministre a déclaré: “C’est vraiment difficile, en fait, de comprendre l’ampleur de la tragédie qui s’est produite.

“En tant que père, voir des parents essayer de retrouver leurs jeunes enfants dans les décombres, c’est déchirant.”

Il a déclaré que le gouvernement égalerait les dons au fonds en cas de catastrophe.

Des blessés, sauvés des décombres de bâtiments effondrés à Adana, sont amenés pour se faire soigner Crédit : Getty

Le nouveau paquet de soutien vient s’ajouter à une équipe de recherche et de sauvetage de 77 personnes et à des chiens, ainsi qu’à des fournitures médicales, des tentes et des couvertures, qui se sont envolées vers la zone du tremblement de terre plus tôt cette semaine.

Les espoirs s’estompaient pour les survivants du tremblement de terre piégés dans les décombres plus tôt dans la journée.

Le président turc Recep Erdogan a admis qu’il y avait eu des “lacunes” dans les efforts de sauvetage depuis la catastrophe dévastatrice, et les experts ont averti que le temps presse.

Les experts ont averti que la fenêtre de survie de ceux qui sont encore piégés sous des bâtiments détruits diminue au fil des jours.

L’expert Steven Godby a déclaré à Sky News: “Le taux de survie en moyenne dans les 24 heures est de 74%, après 72 heures, il est de 22% et au cinquième jour, il est de 6%.

Des membres d’une équipe de recherche et de sauvetage travaillent sur le site d’un bâtiment effondré, alors que la recherche de survivants se poursuit Crédit : Reuters

Les lecteurs de Generous Sun se sont associés à certaines des plus grandes entreprises britanniques pour envoyer notre appel contre le tremblement de terre à plus de 500 000 £ après seulement deux jours de collecte de fonds.

Tout l’argent de l’appel à l’aide du Sun est reversé à la Croix-Rouge britannique, fournissant des secours sur le terrain à la suite de la catastrophe en Turquie et en Syrie.