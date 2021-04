La Grande-Bretagne devrait être plus chaude que Corfou aujourd’hui car un ensoleillement de 19 ° C est attendu – et les jours fériés de mai pourraient être encore plus chauds avec des températures atteignant 32 ° C.

Les prévisionnistes prédisent que la récente vague de chaleur se poursuivra avec une hausse des températures à l’approche du week-end prochain.

Les gens profitent du soleil à West Bay dans le Dorset Crédit: © Graham Hunt

Une femme bénéficiant d’une balade à vélo au soleil Crédit: AFP

Les personnes bénéficiant d’une pinte au soleil à Manchester Crédit: LNP

Cette semaine, l’Angleterre a connu un soleil radieux et des températures supérieures à la moyenne, et cela ne fera que s’améliorer.

Le Met Office dit qu’aujourd’hui il fera « sec avec un soleil brumeux pour la plupart » et « chaud dans les régions de l’ouest ».

Il dit qu’il y aura «beaucoup de soleil dans la plupart des endroits et une sensation de chaleur dans l’ouest».

Le temps le plus chaud sera dans l’ouest et le sud-ouest de l’Angleterre, mais il sera en grande partie sec pour la plupart.

Le prévisionniste Aidan McGivern a déclaré: « Il fera chaud au soleil, 16 ° C à 19 ° C.

Et il semble que les Britanniques pourront profiter d’une pinte au soleil car le week-end prochain sera beaucoup plus chaud, avec une possible vague de chaleur pendant les jours fériés provoquant une augmentation des températures jusqu’à 32 ° C, ont prédit les prévisionnistes.

Le temps chaud survient alors que le Royaume-Uni s’apprête à connaître l’été le plus chaud « des dix dernières années », selon les experts.

Le météorologue du Met Office, Simon Partridge, a déclaré au Sun: « Ce sera une période très calme avec beaucoup de soleil – mais qui fera encore froid du jour au lendemain.

«À partir de mai, les températures augmenteront un peu mais le temps commencera à devenir plus changeant plus tard.

Harvey Clitheroe et Sopie Hergot profitent d’un plongeon dans la mer du Nord alors que les amateurs de plage profitent du soleil à Cullercoats Bay à North Tyneside cet après-midi Crédit: NNP

Une jeune femme profitant du temps calme et ensoleillé alors qu’elle arrive sur la terre ferme après le paddle board dans la mer à Aberystwyth Crédit: Alamy

Un homme dans une barque se déplace le long de la Tamise à Kingston upon Thames, Surrey Crédit: PA

Les patineurs à roulettes profitent du soleil à Hyde Park, Londres cet après-midi tandis que la police patrouille dans les parcs alors qu’un front par temps chaud continue de dominer le Royaume-Uni Crédit: LNP

Les gens en barque sur la rivière Cam à Cambridge un vendredi chaud et ensoleillé Crédit: Bav Media

La haute pression du continent devrait balayer l’air chaud à travers la Grande-Bretagne, entraînant un temps torride pour le début du mois de mai.

En l’absence de prévisions de pluie cette semaine ou la prochaine, certains experts météorologiques prédisent qu’il pourrait y avoir un panache espagnol de temps chaud avec des températures dans les 30 ° C atteignant bientôt la Grande-Bretagne.

Des températures plus chaudes que la moyenne sont prévues dans les semaines à venir et pourraient se poursuivre jusqu’au mois de mai.

Jim Dale, météorologue pour British Weather Services, a déclaré: «Il y aura certainement des pointes de chaleur alors que nous entrons en été, alors que je m’attends à voir des températures dans les 20 ° C élevés ou même les 30 ° C bas.

Belles couleurs vibrantes de champ de colza en fleurs à Dunsford, Devon Crédit: Alamy

Le soleil se lève sur la rivière Avon, Warwick Crédit: SWNS

Belle chaleureuse et ensoleillée avec beaucoup de soleil et un ciel bleu sur les plages de Poole Crédit: Alamy

Les gens mangent et boivent au soleil du printemps alors que les restrictions de verrouillage pandémique s’atténuent dans le quartier nord de Manchester Crédits: Getty

«C’est en grande partie à cause d’un effet d’équilibrage qui, après la période plus froide des deux derniers mois, dominée par un flux d’air nordique, devrait revenir et provenir d’une direction plus sud.

«Cela apportera plus de temps plus chaud alors que nous traversons la fin du printemps et l’été.

«Cet été pourrait être là-haut avec les plus chauds des dix dernières années, il est plus probable que l’un des plus chauds soit plus frais.»

Mais le temps chaud et ensoleillé a suscité des inquiétudes pour la campagne sèche, avec un risque d’enfer.

Et grâce au modèle climatique La Nina, le Royaume-Uni pourrait connaître un été absolument torride, les experts affirmant que ce pourrait être l’été le plus chaud depuis une décennie avec des températures élevées et soutenues.

Ce mois-ci pourrait voir un mois d’avril record, selon Ladbrokes.

Alors que le Royaume-Uni est sur la bonne voie pour un week-end torride, les bookmakers ont réduit les cotes de 3/1 à seulement 5/2 ce mois-ci étant le mois d’avril le plus chaud jamais enregistré.

Alex Apati de Ladbrokes a déclaré: « Il semble que nous pourrions être confrontés à des températures record au cours de la semaine prochaine environ si les dernières chances sont bonnes. »