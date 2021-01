La Grande-Bretagne a enregistré plus de 1000 décès de Covid pour le quatrième jour consécutif alors que la nouvelle mutation fait des ravages dans tout le pays.

1.035 autres sont morts aujourd’hui dans le samedi le plus meurtrier depuis le 18 avril, alors que le bilan total des morts de Covid depuis le début de la pandémie atteint 80.000.

Le total d’aujourd’hui marque une augmentation de 132,5% par rapport aux 1041 décès enregistrés ce jour-là la semaine dernière et est le chiffre le plus élevé samedi depuis le 18 avril.

Mais, signe positif que la courbe ascendante pourrait se stabiliser, 59 937 personnes supplémentaires ont été testées positives, en hausse de seulement 3,8% samedi dernier.

Alors que le nombre de morts en Grande-Bretagne continue d’augmenter, les experts réclament un verrouillage encore plus strict pour lutter contre la nouvelle variante qui se propage rapidement.

La nuit dernière, Boris Johnson a supplié les familles de rester chez elles, le gouvernement lançant une nouvelle campagne éclair pour effrayer les gens afin qu’ils obéissent aux règles.

Les scientifiques avertissent que les mesures actuelles sont trop « laxistes » et ne peuvent pas contenir la nouvelle variante du coronavirus, exigent donc des restrictions plus strictes, car « les interactions sont désormais plus risquées » que dans la première vague de la pandémie.

Bien qu’environ 90% de la population se soit « massivement » conformée à la réglementation, les rues et les transports en commun sont restés occupés cette semaine, permettant au virus de se propager, un expert décrivant l’émergence de la nouvelle variante comme une « pandémie dans une pandémie » .

En conséquence, les ministres envisagent d’introduire des mesures plus sévères dans le cadre de la répression, y compris éventuellement de rendre les masques faciaux obligatoires dans les zones extérieures très fréquentées.

Le professeur Chris Whitty, médecin en chef de l’Angleterre, est apparu dans des publicités nous exhortant à rester chez nous alors que la nouvelle variante du virus se propage à travers le pays.

Deux nouvelles affiches terrifiantes montrent également un patient mourant à l’hôpital et un travailleur de la santé portant un EPI complet, avertissant les Britanniques: « Si vous sortez, vous pouvez le répandre. Les gens mourront.

Aujourd’hui, le professeur Kevin Fenton, directeur régional de Londres de Public Health England, a déclaré que plus le NHS doit traiter de patients atteints de coronavirus, plus il est difficile de maintenir les autres services ouverts alors qu’il exhorte quiconque doute de la gravité de la situation à lire et à écouter aux paroles du personnel et des patients.

Il a déclaré à BBC Breakfast: « J’encouragerais les gens à lire, à regarder les programmes que vous diffusez à la télévision dans lesquels vous interviewez des médecins, où vous interviewez des patients qui ont eu cette maladie très grave et qui souffrent de la maladie. effets à long terme de celui-ci.

«C’est la réalité et c’est la vérité. Le conseil serait donc d’écouter, de lire, mais de rester à la maison. Protégez-vous, protégez vos familles.

Les inquiétudes ont suscité des suggestions d’autres experts selon lesquelles le niveau actuel des restrictions n’est pas assez robuste pour lutter contre la flambée actuelle des cas.

Susan Michie, professeur de psychologie de la santé à l’University College London qui conseille le comité d’experts du SAGE, a déclaré au programme Today de BBC Radio Four: « C’est un verrouillage assez laxiste car nous avons encore beaucoup de contacts familiaux, les gens entrent et sortent. des maisons d’autres personnes s’il s’agit d’une femme de ménage, d’un commerçant non essentiel ou d’une nounou.

« Nous organisons également des rassemblements de masse en termes d’événements religieux et de crèches ouvertes, et vous avez cette large définition des travailleurs critiques, nous avons donc 30 à 50% de classes pleines pour le moment et des transports en commun très fréquentés allant et venant de ces choses. .

«C’est vraiment trop laxiste. Si vous nous comparez à mars, nous avons la saison hivernale et le virus survit plus longtemps dans le froid et les gens passent plus de temps à l’intérieur et nous savons maintenant que la transmission par aérosol qui se produit à l’intérieur est une très grande source de transmission de ce virus.

«Deuxièmement, nous avons cette nouvelle variante qui est 50 à 70% plus infectieuse. Vous mettez ces deux choses ensemble à côté du NHS étant en crise, nous devrions avoir un verrouillage plus strict, plutôt qu’un verrouillage moins strict que ce que nous avions en mars.