La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 41 385 cas de Covid et 357 décès supplémentaires alors que la deuxième vague de la maladie continue de croître avec une souche hautement infectieuse se propageant rapidement à travers le pays.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que le bilan quotidien des infections au Royaume-Uni est techniquement le plus élevé jamais enregistré et qu’il est en hausse de 24% par rapport au décompte de lundi dernier.

Mais l’ampleur réelle de la crise de Covid lors de la première vague reste un mystère en raison d’un manque de tests, ce qui signifie qu’il est impossible de dire si c’est le pire jour de la pandémie en Grande-Bretagne jusqu’à présent. Les meilleurs scientifiques estiment que jusqu’à 100 000 personnes attrapaient la maladie chaque jour pendant les jours les plus sombres du printemps.

Les statistiques gouvernementales montrent également que le nombre de décès d’aujourd’hui – qui porte le nombre total de victimes de Covid confirmées en laboratoire au Royaume-Uni à plus de 71000 – est en hausse de 66% par rapport à celui de la semaine dernière.

Mais le nombre de morts de coronavirus le lundi – et après les jours fériés – est toujours affecté en raison d’un décalage d’enregistrement, ce qui signifie que le nombre augmentera inévitablement plus tard dans la semaine. L’Écosse n’a pas non plus publié ses décès quotidiens de coronavirus depuis la veille de Noël, ce qui suggère qu’il pourrait y avoir une anomalie demain lorsque les responsables se remettront finalement sur la bonne voie avec la publication des données après la période des fêtes.

Le nombre record de cas d’aujourd’hui est également susceptible d’avoir été biaisé à la hausse en enregistrant le hoquet pendant les vacances de Noël, certains pays d’origine n’ayant déclaré aucune nouvelle infection au cours des derniers jours – ce qui signifie qu’ils seraient poussés sur les chiffres publiés aujourd’hui ou même plus tard cette semaine.

Le directeur médical de Public Health England, le Dr Yvonne Doyle, a déclaré: « Nous avons tous fait d’énormes sacrifices cette année, mais nous devons tous continuer à jouer notre rôle pour arrêter la propagation du virus qui se reproduit toujours rapidement. » Elle a averti que ce chiffre est «de plus en plus préoccupant» car «les hôpitaux sont les plus vulnérables».

Les effets du niveau quatre, qui est entré en vigueur la semaine dernière pour 16 millions de personnes à Londres, dans le sud-est et dans l’est, devraient commencer à se faire sentir dans les prochains jours, avec des cas susceptibles de chuter fortement dans les zones plongées dans les restrictions les plus sévères. Mais les décès ne suivront pas avant au moins une autre quinzaine de jours en raison du temps qu’il faudra aux patients infectés pour succomber à la maladie.

Et certains experts en maladies infectieuses craignent que les cas ne commencent à augmenter à la suite de la pause de Noël sur les restrictions des coronavirus, ce qui a permis à des millions de personnes de passer la journée avec des êtres chers avec lesquels ils ne vivent pas.

Les hôpitaux commencent également à ressentir le poids de l’épidémie croissante, selon les chiffres officiels, avec des experts avertissant le NHS en Angleterre sur la bonne voie pour avoir 20000 patients atteints de coronavirus qui ont besoin d’un traitement par le NHS le soir du Nouvel An.

Les statistiques du ministère de la Santé montrent que 18 227 patients infectés par Covid étaient pris en charge dans les hôpitaux du pays la veille de Noël – une augmentation de 15% en une semaine. Le 12 avril était le jour le plus chargé de la pandémie de Covid à ce jour pour les hôpitaux d’Angleterre, lorsque 18 974 patients occupaient des lits.

Des chiffres distincts mettant à nu la véritable échelle de la deuxième vague montrent que plus de 90% des conseils en Angleterre ont vu leurs épidémies de coronavirus se développer avant Noël.

Environ 24 millions de personnes vivent déjà sous des ordres draconiens de rester au foyer, les ministres appliquant les mesures de niveau quatre à Londres, au sud-est et à l’est pour contrôler les épidémies de Covid en croissance rapide. Mais des millions d’autres sont confrontés aux obstacles les plus difficiles lorsque les responsables examinent mercredi le système à quatre niveaux existant.

Les statistiques du ministère de la Santé montrent que 18 227 patients infectés par Covid étaient pris en charge dans les hôpitaux du pays la veille de Noël – une augmentation de 15% en une semaine. Les hauts responsables affirment que la souche hautement contagieuse qui se propage rapidement à travers le pays est à blâmer. À titre de comparaison, le 12 avril a été le jour le plus chargé de la pandémie à ce jour pour les hôpitaux d’Angleterre, lorsque 18974 patients occupaient des lits.

Le nombre total de patients hospitalisés atteints du virus dépassera probablement le pic de la première vague, avec 21286 patients atteints de coronavirus traités le 22 décembre – les données les plus récentes sont disponibles pour. En comparaison, le chiffre au 12 avril était de 21683

Des millions de Britanniques supplémentaires risquent d’être plongés dans le rang 4 cette semaine alors que la souche mutante Covid-19 continue de se répandre à travers le pays

Le niveau deux de Cumbria est une zone qui pourrait se trouver dans la ligne de tir, trois des six arrondissements du comté voyant leur taux d’infection à Covid – le nombre de nouveaux cas pour 100000 habitants – doubler de taille au cours de la semaine se terminant le 22 décembre.

Les statistiques du ministère de la Santé montrent qu’Eden, qui abrite environ 50 000 personnes, avait un taux de 422,5 au cours de la semaine la plus récente où les données sont disponibles – contre 200,9 au cours de la période de sept jours précédente. Il s’établissait à 41,3 au début du mois.

Cela signifie que l’arrondissement, qui comprend Penrith, a enregistré plus de cas confirmés de Covid pour la taille de sa population que plusieurs conseils déjà placés sous le niveau quatre, y compris des parties de Surrey, Berkshire et Oxfordshire.

Allerdale (163,7) et Copeland (64,5) ont également vu les épidémies doubler de taille au cours de la même période. Cependant, ce dernier arrondissement de Cumbrie a toujours le taux d’infection à coronavirus le plus bas d’Angleterre.

Et Barrow-in-Furness – une autre partie du comté – était l’une des 27 régions à avoir enregistré moins de cas d’une semaine à l’autre. Les 288 autres arrondissements d’Angleterre ont vu leurs épidémies rester stables ou croître, 35 autorités ayant vu les infections doubler sur la même durée.

Les responsables locaux de la santé craignent que la croissance rapide des cas dans certaines parties du comté, qui borde l’Écosse, soit due à la même mutation de coronavirus qui se propage rapidement dans les Home Counties.

Les meilleurs scientifiques du No10 ont déjà admis qu’ils ne pouvaient pas contrôler la propagation d’une mutation hautement contagieuse qui s’est répandue comme une traînée de poudre dans le sud et a effectivement annulé Noël pour un tiers du pays.

Cela survient alors que Michael Gove a refusé aujourd’hui d’exclure la sombre perspective de n ° 10 plaçant toute l’Angleterre au rang quatre, ce qui interdit effectivement aux résidents de quitter leur domicile.

Le ministre du Cabinet Office a déclaré à BBC Breakfast: « Nous examinons à quel niveau les parties du pays devraient se trouver sur la base de preuves scientifiques.

« Le Joint Biosecurity Center (JBC) fera une recommandation aux ministres, mais je ne peux pas anticiper cela car il doit évidemment s’agir d’un jugement basé sur la situation médicale. »

Mais il a averti que le NHS était « sous pression » et a ajouté « ce sont des mois difficiles à venir ».

Les commentaires de M. Gove interviennent alors que les hôpitaux anglais craignent que 20000 patients atteints de coronavirus aient besoin d’un traitement le soir du Nouvel An.

Les statistiques du ministère de la Santé montrent que 18 227 patients infectés par Covid étaient pris en charge dans les hôpitaux du pays la veille de Noël – une augmentation de 15% en une semaine. Les hauts responsables affirment que la souche hautement infectieuse qui se propage rapidement à travers le pays est à blâmer.

À titre de comparaison, le 12 avril a été le jour le plus chargé de la pandémie à ce jour pour les hôpitaux d’Angleterre, lorsque 18 974 patients occupaient des lits.

Le Health Service Journal, une publication spécialisée destinée aux patrons de la santé, a calculé que le nombre de patients Covid augmentait d’environ 250 par jour, ce qui signifie que le NHS England est « en passe de dépasser la première vague dans les prochains jours et, éventuellement, top 20 000 le soir du Nouvel An ».

Les médecins craignent que le NHS ne soit « submergé » en quelques jours, les médecins de première ligne à Londres décrivant les hôpitaux comme ressemblant à des zones de guerre.

Et dans des scènes chaotiques rappelant les jours les plus sombres de la première vague de Covid, les hôpitaux anglais ont été exhortés à libérer tous les lits possibles avant le pic attendu chez les patients.