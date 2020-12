La Grande-Bretagne a enregistré 17272 autres cas de coronavirus aujourd’hui, soit une augmentation de 42% par rapport au total de dimanche dernier.

Le chiffre – une augmentation de plus de 5000 cas sur les 12 155 signalés cette fois la semaine dernière – intervient le premier week-end depuis la levée du verrouillage national de l’Angleterre.

Mercredi, tous les magasins non essentiels ont rouvert dans le cadre du système de niveaux et les Britanniques des niveaux un et deux ont pu retourner dans les cafés, pubs et restaurants.

Les chiffres officiels publiés aujourd’hui ont également révélé que 231 autres personnes sont décédées après avoir été testées positives pour Covid-19 – une augmentation de 7,4% par rapport aux 215 décès signalés dimanche dernier.

Les chiffres d’aujourd’hui portent le nombre total de décès au Royaume-Uni à 61 245, contre 61 014 hier.

Le nombre de nouvelles infections au cours des sept derniers jours s’élève à 105 918 – soit une baisse de 647 (0,6%) par rapport aux sept jours précédents – du 23 novembre au 29 novembre.

Le chiffre des décès au cours des sept derniers jours est maintenant de 3 002, soit une baisse de 221 (6,9%) par rapport à la semaine précédente.

Des chiffres régionaux distincts avaient révélé une 1916 autres cas de coronavirus au Pays de Galles. Public Health Wales a signalé 14 autres décès, portant le total au Pays de Galles depuis le début de la pandémie à 2709.

Onze autres personnes sont mortes de Covid-19 en Irlande du Nord, a déclaré le ministère de la Santé. 419 autres personnes ont été testées positives pour le virus.

Il précède le programme de vaccination, qui démarre mardi.

231 autres décès de coronavirus ont été enregistrés aujourd’hui avec 17272 nouveaux cas quotidiens – une forte augmentation par rapport aux 12155 nouveaux cas de dimanche dernier (photo: formation à la clinique de vaccination Covid-19 à l’hôpital universitaire de Coventry)

Avec 357 millions de doses commandées par le gouvernement – et 800 000 déjà envoyées par Pfizer – on espère que 10 millions de doses seront disponibles d’ici la fin de l’année. Le personnel du NHS invitera les gens à faire des jabs par SMS ou par téléphone.

NHS England a déclaré que le personnel du NHS travaillait tout le week-end pour se préparer au lancement du programme.

Dans un premier temps, ils seront dispensés dans 50 centres NHS, puis par certains réseaux de soins primaires dirigés par des médecins généralistes à partir du 14 décembre.

Les plus de 80 ans et le personnel des foyers de soins seront les premiers à recevoir le vaccin dans le cadre du programme de vaccination – baptisé Opération Courageous.

Les hôpitaux disposent de congélateurs spécialisés capables de stocker le vaccin et peuvent injecter des centaines de personnes en peu de temps, sans avoir à déplacer les doses.

Lorsqu’ils sont prêts pour l’injection, les flacons sont réchauffés à température ambiante sur une période de deux heures, dilués et aspirés dans des aiguilles, puis les équipes disposent de six heures pour vacciner les patients.

Un graphique montre l’ordre de priorité dans lequel le vaccin sera déployé, en commençant par les résidents des maisons de soins

Un graphique montre comment les patients recevront le vaccin, y compris qui le fournira et combien de temps il accordera l’immunité contre Covid-19

Un graphique montre où se trouvent dans le pays les 50 hubs du NHS, les centres de jab spéciaux et les cliniques de généralistes offrant le vaccin la semaine prochaine.

Hier, le gouvernement a déclaré que 397 personnes supplémentaires étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives au Covid-19 samedi, soit une baisse de 17%.

Des chiffres distincts publiés par les agences de statistique du Royaume-Uni pour les décès pour lesquels Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès, ainsi que des données supplémentaires sur les décès survenus ces derniers jours, ont montré qu’il y avait maintenant 74000 décès impliquant Covid-19 au Royaume-Uni.

Le pire de la résurgence britannique de Covid est peut-être passé, car le SAGE a révélé que le taux R a chuté pour la quatrième semaine consécutive et pourrait maintenant être aussi bas que 0,8.

Le comité consultatif scientifique du No10 a affirmé que les épidémies diminuaient dans toutes les régions du pays.

Et les données du Bureau des statistiques nationales ont montré que le nombre d’infections quotidiennes à coronavirus en Angleterre avait chuté de près de moitié le mois dernier, passant de 47700 par jour à 25700 dans la semaine se terminant le 28 novembre, preuve supplémentaire que la maladie a commencé à s’estomper.

Le rapport estimait qu’un total de 521300 personnes étaient porteuses du virus en Angleterre le 28 novembre, contre 665000 deux semaines plus tôt.

Des estimations distinctes d’infection produites par l’étude Covid sur les symptômes indiquent qu’il n’y a que 15 845 personnes développant des symptômes de coronavirus chaque jour en Angleterre, contre un pic de 44 000 à la fin du mois d’octobre.

Bien que les chiffres soient différents de ceux de l’ONS, ils illustrent la même tendance à la baisse.