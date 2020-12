La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 13430 autres infections à coronavirus et 603 décès alors que la deuxième vague de la maladie continue de diminuer.

Les statistiques du ministère de la Santé montrent que les cas de Covid étaient légèrement plus élevés aujourd’hui que les 11299 publiés lundi dernier, ce qui a été considéré comme un échec car il était anormalement bas. L’épidémie au Royaume-Uni diminue depuis plus de quinze jours parce que le verrouillage a contrecarré le virus.

Les décès commencent à peine à s’estomper en raison du délai qu’il peut s’écouler entre les patients infectés et gravement malades. Un autre 603 décès de coronavirus confirmés en laboratoire a été confirmé aujourd’hui, en légère baisse par rapport aux 608 la semaine dernière.

Des données gouvernementales distinctes – qui examinent le moment où un décès est survenu plutôt que le moment où il a été enregistré – montrent que le nombre de décès a commencé à baisser après le 21 novembre.

Pendant ce temps, des statistiques légèrement plus anciennes – qui incluent des décès présumés ainsi que des décès confirmés en laboratoire – montrent que la courbe ralentit. Un rapport hebdomadaire du Bureau des statistiques nationales a montré que le nombre de personnes décédées avec Covid-19 au cours de la semaine se terminant le 20 novembre était de 2 697, contre 2 466 la semaine précédente.

Il s’agissait d’une augmentation de seulement 9% après une poussée de 27% une semaine plus tôt, alors qu’ils étaient de 1 937, et d’une hausse de 53% à la mi-octobre après que la deuxième vague soit devenue incontrôlable. Le taux de ralentissement montre que la pire de la deuxième vague britannique est déjà passée et que les décès pourraient avoir atteint un sommet et reculer maintenant.

Les décès continueront de gronder alors que le nombre de nouvelles infections reste élevé – la moyenne quotidienne des tests positifs est actuellement de 14778 pour le Royaume-Uni dans son ensemble – et un statisticien de haut niveau a averti que le nombre de morts de la deuxième vague est sur le point d’atteindre 20000 avant Noël.

Les données du ministère de la Santé pour l’Angleterre suggèrent que les décès dans la deuxième vague de coronavirus ont culminé au cours de la troisième semaine de novembre et pourraient maintenant reculer à nouveau

Sur le dos des données de l’ONS aujourd’hui, le professeur David Spiegelhalter, statisticien de l’Université de Cambridge, a souligné que Covid-19 tue plus de huit fois plus de personnes que la grippe et la pneumonie.

Alors qu’il y a eu 280 décès causés par la grippe ou la pneumonie dans la semaine du 13 novembre, il y en a eu 2361 causés par Covid-19, selon le rapport de l’ONS. Les décès «impliquant» Covid-19 étaient de 2 697, tandis que ceux liés à la grippe étaient de 2 605.

Il a ajouté: « Entre le 5 septembre et le 20 novembre, 12 907 décès impliquant Covid ont été enregistrés au Royaume-Uni, et il y en a eu environ 3 000 depuis lors, soit 16 000 au total dans la deuxième vague.

« Malheureusement, la prédiction selon laquelle la deuxième vague impliquerait des dizaines de milliers de décès de Covid semble se réaliser, et nous pouvons nous attendre à ce que ce total de la deuxième vague atteigne plus de 20000 d’ici Noël.

«Une fois de plus, il y a eu plus de 1000 décès supplémentaires dans des maisons privées par rapport à la normale, soit une augmentation de 40%.

« Cela semble être un changement à long terme dans la façon dont les gens meurent dans ce pays, et mérite une attention particulière. »

Bien que les décès non liés à Covid soient toujours inférieurs à la moyenne – potentiellement parce que de nombreuses personnes qui seraient décédées d’autres maladies ont été tuées par un coronavirus – il y a encore eu des milliers de décès en excès cette année, et ceux-ci ont à nouveau augmenté au cours de la deuxième vague.

Dans les résidences privées, il y a eu 1 001 décès de plus que la moyenne au cours de la semaine précédant le 20 novembre, ainsi que 999 dans les hôpitaux et 180 dans les maisons de soins.

Depuis mars, il y a eu au total 34 663 décès supplémentaires dans les maisons privées et 25 428 dans les maisons de soins, alors qu’il y a eu 7 460 décès de moins que la normale dans les hôpitaux pendant cette période.

Les décès dans les maisons de retraite – où les gens sont les plus vulnérables à Covid-19 – ont augmenté en novembre, plus que doublé en quinze jours entre le début et le milieu du mois, mais ont également commencé à se stabiliser.

Les données montrent que 467 résidents des foyers de soins sont décédés des suites de la maladie au cours de la troisième semaine du mois, contre 425 la semaine précédente, 280 la semaine précédente et 168 la dernière semaine d’octobre.

Jusqu’en novembre, le nombre de décès dans les maisons de soins était resté relativement bas pendant la deuxième vague du Royaume-Uni, avec des décès hebdomadaires de 150 décès ou moins par semaine pendant les huit semaines de septembre et octobre.

Les chiffres pâlissent par rapport à 2 800 par semaine lors du premier pic de l’épidémie en avril.

Un total de 2697 décès de coronavirus ont été enregistrés au cours de la semaine qui s’est terminée le 13 novembre, soit 231 de plus que la semaine précédente et représentaient plus d’un cinquième (21,5%) des 12535 décès toutes causes confondues au cours de cette semaine.

Bien que les décès de Covid de la semaine soient le nombre le plus élevé depuis la semaine se terminant le 15 mai, la moindre augmentation suggère que le nombre atteindra bientôt un pic et recommencera à baisser.

Les chiffres de l’ONS montrent que l’augmentation des décès a commencé à ralentir fin octobre après avoir augmenté à la suite d’un pic massif d’infections en septembre lorsque les écoles et les universités sont revenues.

On sait qu’il faut environ trois semaines pour qu’une augmentation des tests positifs se traduise par des décès.

Les décès ont bondi de 53 pour cent dans la semaine jusqu’au 16 octobre, selon l’ONS, puis de 46 pour cent la semaine suivante, puis de 41 pour cent, 40 pour cent, 27 pour cent et plus récemment 9 pour cent.

Toutes les régions d’Angleterre sauf une – l’Est de l’Angleterre – ont enregistré une augmentation des décès liés à Covid-19.

Le Nord-Ouest en comptait 629, le plus élevé, suivi de 481 dans le Yorkshire et le Humber, 306 dans les West Midlands et 289 dans les East Midlands.