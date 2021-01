La Grande-Bretagne enregistre 1162 décès de Covid lors du deuxième pire jour de pandémie de l’histoire

Publicité

La Grande-Bretagne a enregistré aujourd’hui 1162 décès de coronavirus au cours du deuxième pire jour de la pandémie, mais les cas ont chuté par rapport à la semaine dernière après que les patrons de la santé ont annoncé 52618 nouvelles infections.

Les chiffres du ministère de la Santé montrent que le 21 avril seulement – au milieu de la première vague – était pire, lorsque 1224 victimes ont été déclarées. Les experts craignent que le nombre quotidien de décès liés à Covid-19 ne continue d’augmenter, en raison de la montée en flèche du nombre d’infections dans la communauté.

Les décès d’aujourd’hui ont augmenté de 20,5% par rapport à jeudi dernier, lorsque 964 décès ont été signalés.

Et le nombre de cas a diminué de 6% par rapport à la même période la semaine dernière, lorsque les chefs de la santé ont déclaré avoir trouvé 55 892 autres.

Cela survient alors que Boris Johnson se prépare à tenir une conférence de presse à Downing Street ce soir à 17 heures, alors qu’il devrait dévoiler son intention de faire appel à l’armée pour accélérer le déploiement lent du vaccin.

Seuls 1,3 million de Britanniques ont été vaccinés au cours du premier mois du programme critique, car il est en proie à des pénuries d’approvisionnement et de personnel, des problèmes logistiques et des barrières bureaucratiques qui ont étranglé la montée en puissance.

Il a également été confronté à des retards, car les Britanniques âgés refusent de se procurer le vaccin Pfizer de fabrication belge à Stockton-on-Tees, insistant sur le fait qu’ils préféreraient attendre « l’anglais » et manquer des rendez-vous essentiels à Nottingham.

Les chefs du ministère de la Défense ont été chargés d’élaborer les plans pour atteindre l’objectif élevé du Premier ministre de vacciner 13 millions de personnes – y compris les plus de 70 ans, les résidents des maisons de soins, le personnel du NHS et les adultes extrêmement vulnérables de tous âges – et de mettre fin au verrouillage d’ici la mi-février.

L’opération du NHS, considérée comme la plus grande campagne de vaccination de l’histoire britannique, impliquera plus de 100 soldats la semaine prochaine avec près de 1500 soldats de réserve en attente, rapporte The Telegraph. Cela vient après que le secrétaire à la Défense Ben Wallace a déclaré la semaine dernière qu’il y avait 250 tams à six hommes « prêts » à délivrer 100000 doses par jour, s’il y avait une demande de plus de bottes sur le terrain de soutien de l’armée.

M. Johnson devrait être rejoint à la conférence de presse par le brigadier Phil Prosser ainsi que par Sir Simon Stevens. Le patron du NHS England sera probablement confronté à des questions sur une décision de dire aux généralistes de « suspendre » les rendez-vous de routine afin qu’ils puissent donner la priorité aux vaccinations Covid.

Pas moins de sept centres de vaccination de masse devraient ouvrir en Angleterre pour faciliter le déploiement, installés dans des endroits tels que des stades sportifs et le centre ExCeL de Londres. Mais les critiques ont averti que l’objectif était trop ambitieux et ont déclaré que le premier ministre ne devrait pas faire de promesses qu’il ne pourra pas tenir.

Il est apparu hier soir que des conseils avaient été envoyés aux médecins expliquant que les coups devraient être leur «priorité absolue» – avec d’autres activités «non essentielles» reportées, potentiellement pendant des semaines. Le NHS England a déjà conseillé aux chirurgies de se concentrer sur la livraison du vaccin en donnant la priorité aux rendez-vous de jab par rapport à toute autre chose.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. Plus suit.