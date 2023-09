La Grande-Bretagne en proie à des craintes d’espionnage

LONDRES — Un chercheur parlementaire arrêté, deux candidats députés retirés après des avertissements des services de sécurité et une semaine de rumeurs anxieuses sur des espions dans les couloirs du pouvoir britanniques, ce qui ne ressemble à rien depuis la guerre froide.

Mais cette fois-ci, la fureur concerne la Chine, dont l’espionnage présumé visant à influencer les gouvernements et à cibler les dissidents à l’étranger suscite de plus en plus d’attention et de critiques en Occident.

Les révélations qui secouent Westminster font suite à des allégations d’espionnage chinois au Canada, en Australie et ailleurs, soulevant des questions sur les alliés de l’Amérique et sur l’équilibre qu’ils tentent de jouer entre courtiser et censurer la Chine.

« Je suis particulièrement préoccupé par la position du gouvernement britannique à l’égard de la Chine et par sa détermination à saper les nations occidentales », a déclaré à NBC News Iain Duncan Smith, actuel législateur et ancien chef du Parti conservateur entre 2001 et 2003.

Lui et d’autres faucons chinois voient la « cellule d’espionnage potentielle opérant dans et autour de Westminster » – comme il l’a dit – comme le symptôme d’un malaise plus large : les pays occidentaux se montrent trop indulgents avec Pékin de peur de nuire à leur propre économie.

Le débat sur la Chine qui couvait en Grande-Bretagne depuis des années a explosé le week-end dernier lorsque le journal The Times a rapporté qu’un chercheur parlementaire spécialisé dans la Chine et travaillant avec des législateurs du parti conservateur au pouvoir avait été arrêté en mars, soupçonné d’espionnage au profit de Pékin.

La police métropolitaine de Londres a déclaré dans un communiqué que deux hommes avaient été arrêtés en vertu de l’article 1 de l’Official Secrets Act, une législation relative à l’espionnage et à la collecte d’informations « utiles à un ennemi ».

Comme c’est normal à ce stade de toute enquête au Royaume-Uni, la police n’a nommé aucune des deux personnes ni fourni aucune preuve, affirmant seulement qu’un suspect d’une vingtaine d’années avait été arrêté à Édimbourg, en Écosse, et que l’autre, dans la trentaine, avait été arrêté dans l’Oxfordshire. Angleterre. Ni l’un ni l’autre n’ont été inculpés.

Le Times et d’autres ont nommé le chercheur, le plus jeune des deux suspects. Et bien que NBC News n’ait pas confirmé ce détail, son travail parlementaire a été discuté à la Chambre des communes et a été mentionné dans sa propre déclaration.

« Je suis totalement innocent », a déclaré l’homme par l’intermédiaire de ses avocats, qui n’ont pas donné son nom. Il a critiqué les « reportages extravagants » et a déclaré que l’espionnage « serait contraire à tout ce que je défends », car il avait passé sa carrière « à essayer d’éduquer les autres sur le défi et les menaces que représente » la Chine.

Pendant ce temps, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a qualifié ces allégations de « totalement infondées » lors d’une conférence de presse quotidienne lundi. « Nous exhortons le Royaume-Uni à cesser de diffuser de la désinformation et à mettre fin à la manipulation politique et aux calomnies malveillantes contre la Chine. »

Cela n’a guère contribué à apaiser l’inquiétude en Grande-Bretagne.

Quelques jours après la révélation des arrestations, le Times a rapporté que l’agence de renseignement intérieure britannique, le MI5, avait averti le Parti conservateur que deux de ses candidats potentiels au Parlement pourraient être des espions chinois, ce qui a conduit le parti à les empêcher de se présenter.

Une jeune ministre britannique de la Santé, Maria Caulfield, a déclaré mercredi sur Times Radio que le parti avait effectivement été prévenu, ajoutant qu’« une action rapide avait été prise ».

Pékin a qualifié ces allégations de « calomnie malveillante ». Andy Wong/AP

Ces informations inquiètent grandement des personnes comme Finn Lau, un militant pro-démocratie de Hong Kong qui a déménagé au Royaume-Uni et s’engage auprès des institutions politiques, auxquelles il espérait pouvoir faire confiance.

En novembre de l’année dernière, il a rencontré le chercheur parlementaire arrêté pour espionnage, a-t-il déclaré.

« La prochaine fois que j’ai vu son visage et son nom, c’était il y a trois jours dans le journal », a déclaré Lau. « J’étais choqué. »

Hong Kong a accordé une prime d’un million de dollars de Hong Kong (128 000 dollars) pour les informations conduisant à l’arrestation de Lau. Depuis qu’il a commencé à vivre au Royaume-Uni, il a déclaré avoir déjà été agressé une fois, ce qui, selon lui, était politiquement motivé, car les agresseurs n’ont rien dit et n’ont tenté de le voler.

Et l’idée selon laquelle des réunions sensibles avec du personnel de confiance à Westminster et dans ses environs auraient pu être compromises par la Chine « nous expose au harcèlement physique et aux enlèvements », a-t-il déclaré.

Au cœur de tout cela se trouve une énigme qui préoccupe tous les pays occidentaux : comment continuer à commercer avec la Chine (l’arrêter risquerait probablement une calamité économique mutuelle) tout en lui demandant des comptes sur les droits de l’homme, l’espionnage et d’autres questions.

Ceux qui souhaitent une position plus dure à l’égard de la Chine ont critiqué le Royaume-Uni et l’Europe pour leur attitude plus douce que Washington à l’égard de Pékin, les accusant de privilégier les liens économiques au détriment de la sécurité nationale et de l’éthique.

Duncan Smith, que la Chine a sanctionné en 2021 pour avoir dénoncé ses violations présumées des droits de l’homme, dit qu’il est « presque risible » que la Grande-Bretagne ne qualifie pas officiellement la Chine de « menace » – même après les révélations de cette semaine – mais la qualifie plutôt de « menace ». défi systémique.

« Ce qui me préoccupe, c’est que l’Europe est derrière l’Amérique », a-t-il ajouté. « Cela suggère une volonté de ne pas contrarier les Chinois. »

Un rapport de une commission parlementaire britannique en juillet a déclaré que l’absence de stratégie gouvernementale claire avait permis à Pékin de pénétrer « tous les secteurs » de l’économie britannique. Et Smith est loin d’être le seul membre du propre parti du Premier ministre Rishi Sunak à le critiquer sur cette question suite aux révélations de cette semaine.

« Je suis parfaitement conscient de la menace particulière qui pèse sur notre mode de vie ouvert et démocratique », a déclaré Sunak. Il a souligné qu’il avait soulevé la question lors de réunions avec des responsables chinois lors du sommet du G20 en Inde le week-end dernier, qualifiant les actions de Pékin de « totalement inacceptables ».

Lorsqu’on lui a demandé de commenter ces critiques, le numéro 10 Downing St. a souligné les commentaires du Premier ministre au Parlement en guise de réponse.