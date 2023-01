Les Challengers arriveront sur le champ de bataille “ce côté de l’été”, a déclaré le ministre de la Défense

L’Ukraine recevra 14 chars de combat principaux Challenger 2 du Royaume-Uni avant l’été, a déclaré lundi le ministre de la Défense Ben Wallace au Parlement. Cette chronologie signifie que les Challengers arriveront probablement après que les chars Leopard allemands auront atteint le champ de bataille au milieu des hostilités de Kiev avec la Russie.

Interrogé sur le moment où les chars seraient déployés en Ukraine, Wallace a déclaré aux législateurs “Ce sera de ce côté-ci de l’été, ou en mai – ce sera probablement vers Pâques.” Pour les chrétiens occidentaux, le dimanche de Pâques tombe le 9 avril cette année.

Wallace a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus d’informations sur le processus de formation des opérateurs ukrainiens des chars. L’ambassadeur de Kiev au Royaume-Uni, Vadim Pristaiko, a déclaré la semaine dernière aux médias ukrainiens que ce processus “ne prendra pas beaucoup de temps.”

Le calendrier de Wallace est proche de celui fourni par Alex Chalk, le ministre d’État du ministère de la Défense, qui a déclaré la semaine dernière que les Challengers devraient être déployés. « fin mars ».

Le Royaume-Uni a annoncé qu’il enverrait les Challengers près de deux semaines avant que l’Allemagne ne confirme qu’elle ferait don d’un nombre égal de chars Leopard 2. Cependant, les blindés allemands atteindront probablement l’Ukraine juste avant leurs équivalents britanniques, Berlin déclarant jeudi que ses chars arriveraient fin mars ou début avril.

L’Allemagne a également accordé à d’autres pays européens l’autorisation d’expédier leurs propres flottes de léopards en Ukraine. La Pologne, qui avait menacé d’envoyer les chars avec ou sans l’autorisation de Berlin, livrera environ 14 Léopards “d’ici quelques semaines” Le vice-ministre de la Défense, Wojciech Skurkiewicz, a déclaré jeudi aux médias locaux.

Les derniers blindés lourds occidentaux à atteindre l’Ukraine seront les chars américains M1 Abrams, dont les livraisons ont été annoncées par Washington aux côtés des Léopards allemands. L’annonce est intervenue malgré les déclarations antérieures du Pentagone selon lesquelles les chars Abrams sont trop complexes à entretenir et consomment trop de carburant pour être utilisés en Ukraine. Selon des informations récentes du Washington Post, les chars n’étaient proposés qu’en tant que “couvrir” pour que l’Allemagne envoie les Léopards, et n’arrivera qu’à la fin de l’année au plus tôt.

La Russie a soutenu que les armes étrangères, y compris les chars lourds, ne changeront pas le cours du conflit. “Comme nous l’avons dit dans le passé, ces chars brûleront comme les autres. Ils coûtent juste cher [to make]”, Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi, faisant spécifiquement référence aux Abrams.