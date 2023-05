La Grande-Bretagne donne des drones d’attaque à l’Ukraine lors de la dernière manifestation de soutien lors de la visite de Zelenskyy

La Grande-Bretagne a promis au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy des drones d’attaque à longue portée lors de sa visite dans le pays lundi dans le cadre d’une tournée européenne visant à obtenir de nouvelles armes pour une contre-offensive contre la Russie.

Zelenskyy a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak à la résidence de campagne du dirigeant britannique Chequers, où les deux hommes ont également discuté de la demande de l’Ukraine pour des avions de combat occidentaux.

La Grande-Bretagne a déclaré qu’elle commencerait la formation de base des pilotes ukrainiens cet été, « main dans la main avec les efforts du Royaume-Uni pour travailler avec d’autres pays sur la fourniture de F-16 ».

« Nous voulons créer cette coalition de jets et je suis très positif avec cela … Je vois que dans les plus brefs délais, vous entendrez des décisions, je pense, très importantes, mais nous devons y travailler un peu plus », Zelenskyy , qui est arrivé de visites à Rome, Berlin et Paris, a déclaré aux journalistes après la réunion.

Sunak a déclaré que la Grande-Bretagne fournirait à l’Ukraine des centaines de missiles de défense aérienne et d’autres systèmes aériens sans pilote, y compris de nouveaux drones d’attaque à longue portée d’une portée de plus de 200 kilomètres, qui seront livrés « au cours des prochains mois ».

Le porte-parole de Sunak a également déclaré que la Grande-Bretagne n’avait pas l’intention d’envoyer des avions de combat en Ukraine.

« Les Ukrainiens ont pris la décision de former leurs pilotes sur des F-16 et vous saurez que la[RoyalAirForce}nelesutilisepas »a-t-ildéclaré[RoyalAirForce}don’tusethose »hesaid

Les gains de Bakhmut ne sont pas considérés comme une contre-offensive

Zelenskyy a obtenu ces derniers jours des promesses supplémentaires de chars, de véhicules blindés et d’autres armes de la part de l’Allemagne et de la France.

Le Kremlin a déclaré lundi que la Russie avait une vision « extrêmement négative » de la décision de la Grande-Bretagne de fournir plus de matériel militaire à l’Ukraine, mais ne pense pas que l’aide de Londres changera le cours du conflit.

Un soldat ukrainien donne de l’eau à un militaire russe capturé à une position récemment acquise lors d’une offensive, près de la ville de première ligne de Bakhmut, dans la région de Donetsk, en Ukraine, le 11 mai. (Serhii Nuzhnenko/Radio Liberty/Reuters)

Après avoir maintenu ses troupes sur la défensive pendant six mois, l’Ukraine prévoit de lancer des assauts majeurs pour récupérer du territoire en utilisant des armes nouvellement acquises de l’Occident. Il a déjà réalisé ses plus grands gains depuis novembre dernier dans les combats autour de la ville de Bakhmut la semaine dernière, ses premières opérations offensives importantes depuis que ses troupes ont repris la ville méridionale de Kherson en novembre.

« L’avancée de nos troupes le long de la direction de Bakhmut est le premier succès des actions offensives dans la défense de Bakhmut », a déclaré le colonel-général. Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres, a déclaré dans un communiqué sur l’application de messagerie Telegram.

« Ces derniers jours ont montré que nous pouvons avancer et détruire l’ennemi même dans des conditions extrêmement difficiles », a-t-il déclaré. « Nous combattons avec moins de ressources que l’ennemi. En même temps, nous sommes capables de ruiner ses plans. »

La bataille pour la petite ville orientale est devenue la plus longue et la plus sanglante de la guerre et a une signification totémique pour la Russie, qui n’a pas d’autres prix à montrer pour une campagne d’hiver qui a coûté des milliers de vies.

Moscou a reconnu s’être retiré au nord de la ville, et le chef de l’armée privée de Wagner combattant à l’intérieur de Bakhmut a déclaré que les forces régulières russes avaient fui leurs positions sur les flancs nord et sud.

Les responsables ukrainiens décrivent les combats dans cette zone comme des avancées localisées, plutôt que comme une contre-offensive majeure qui, selon eux, n’a pas encore commencé.

Un résident local passe devant une voiture détruite par un récent bombardement au cours du conflit russo-ukrainien, lundi dans la ville de Yasynuvata, dans la région de Donetsk, en Ukraine sous contrôle russe. (Alexander Ermochenko/Reuters)

Lorsqu’on lui a demandé si une contre-offensive pouvait commencer sans la fourniture d’armes plus avancées, Zelenskyy a déclaré: « Nous avons vraiment besoin de plus de temps, pas trop. Nous serons prêts dans un certain temps … Je ne peux pas partager avec vous. »

Le Kremlin dit avoir déjà abattu un missile britannique

La semaine dernière, Londres a annoncé qu’elle envoyait à l’Ukraine ses missiles de croisière Storm Shadow à lancement aérien, avec une portée beaucoup plus longue que les armes occidentales envoyées précédemment, brisant un tabou contre les armes qui peuvent frapper profondément derrière les lignes russes.

Le ministère russe de la Défense a déclaré lundi dans son briefing quotidien qu’il avait abattu un missile Storm Shadow à longue portée, ainsi que des missiles HIMARS et HARM à plus courte portée construits par les États-Unis. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier les informations.

Après les États-Unis, la Grande-Bretagne a été l’un des plus grands fournisseurs d’aide militaire à l’Ukraine, contribuant pour 2,3 milliards de livres (3,9 milliards de dollars canadiens) de soutien l’année dernière et promettant un montant similaire pour 2023.

REGARDER | Zelenskyy demande à la Grande-Bretagne des avions de chasse : Zelenskyy obtient plus de matériel militaire pour l’Ukraine Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a terminé une tournée européenne éclair où il a obtenu davantage d’aide militaire avant une contre-offensive attendue au printemps. La Grande-Bretagne a promis d’aider à créer une « coalition de jets » occidentale, mais a exclu l’envoi de la sienne.

Pendant ce temps, le chef de l’exécutif de l’Union européenne a déclaré lundi que le propre plan de paix de Kiev devrait servir de point de départ à tout effort visant à mettre fin à la guerre de la Russie en Ukraine, dans des commentaires programmés pour coïncider avec le début de la tournée de « règlement politique » de la Chine en Europe.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s’est exprimée alors qu’un haut envoyé chinois entamait une tournée en Europe qui, selon Pékin, vise à discuter d’un « règlement politique » de la guerre en Ukraine, qui en est maintenant à son 15e mois.

« Rien sur l’Ukraine sans l’Ukraine », a déclaré von der Leyen, qui s’est rendu à Kiev la semaine dernière. « Nous ne devons jamais oublier que l’Ukraine est le pays qui a été brutalement envahi. C’est donc celui qui devrait énoncer les principes fondamentaux d’une paix juste. »

Alors qu’elle a dit que c’était « très bien » que le président chinois Xi Jinping ait eu un appel téléphonique avec l’Ukraine Volodymyr Zelenskyy, elle a souligné que Pékin devrait user de son influence sur Moscou pour mettre fin à la guerre.