<< Global Britain signifie défendre les droits de l'homme, la liberté des médias, la tolérance de toutes les croyances religieuses et ceux qui demandent justice. Les victimes de toutes les communautés de la brutale guerre civile au Sri Lanka attendent toujours que justice soit rendue pour leurs proches assassinés ou disparus, et faire face aux répercussions de la violence et des conflits », a déclaré Lord Ahmad, Ministre d’État pour l’Asie du Sud et le Commonwealth.

