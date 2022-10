La Grande-Bretagne donne à l’Ukraine de nouvelles fusées pour défendre son ciel contre les attaques russes

La Grande-Bretagne donne à l’Ukraine de nouvelles fusées pour faire exploser les missiles de croisière de Poutine dans le ciel.

Les fusées AMRAAM sol-air sont déjà utilisées pour protéger la Maison Blanche et la prochaine Coupe du monde de football au Qatar.

La Grande-Bretagne donne à l’Ukraine de nouvelles fusées AMRAAM sol-air pour faire exploser les missiles de croisière de Poutine dans le ciel Crédit : Document – Getty

Les missiles protégeront les villes ukrainiennes et les infrastructures nationales critiques des bombardements russes.

Les fusées fonctionneront avec les systèmes de défense aérienne américains NASAMS et devraient arriver dans quelques semaines.

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, a déclaré : “Ces armes aideront l’Ukraine à défendre son ciel contre les attaques et à renforcer sa défense antimissile globale aux côtés du NASAMS américain.”

Poutine a lancé plus de 80 missiles de croisière dans une vague de vengeance mortelle après l’explosion de son pont vers la Crimée.

Wallace a ajouté : « Les dernières frappes aveugles de la Russie sur des zones civiles en Ukraine justifient un soutien supplémentaire à ceux qui cherchent à défendre leur nation.

“Ainsi, aujourd’hui, j’ai autorisé la fourniture de missiles anti-aériens AMRAAM à l’Ukraine.”

Les AMRAAMS ont été conçus comme des missiles air-air, mais une version à portée étendue a été construite pour tirer le système de missiles sol-air avancé NASAMS.

La Grande-Bretagne a déjà fourni à l’Ukraine des milliers de missiles antichars, antinavires et antiaériens, dont des missiles Starstreak, NLAW et Brimstone.

Le ministère de la Défense a déclaré que les AMRAAMS sont “les premiers donnés par le Royaume-Uni capables d’abattre des missiles de croisière”.

L’Otan s’est engagé à “intensifier” son soutien après que le président américain Biden a déclaré qu’il ne pensait PAS que Poutine lâcherait des armes nucléaires malgré les menaces répétées.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a déclaré que la défense aérienne était sa priorité absolue après que des pans entiers de l’Ukraine ont été plongés dans l’obscurité et que Kyiv a été contrainte de suspendre ses exportations d’électricité vers l’Europe.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que la vague d’attaques de vengeance de Poutine avait renforcé la détermination de l’Ukraine à gagner et rapproché les alliés.

S’exprimant lors d’une réunion de plus de 50 alliés, il a déclaré que l’assaut sanglant de Poutine avait été mené “avec un profond mépris pour les règles de la guerre”.

La Russie a tué au moins 19 personnes et en a blessé 100 autres, alors qu’elle bombardait des centrales électriques et des stations de pompage dans plus de 20 villes lors de la plus grande attaque de missiles depuis la première phase de la guerre.

Cela s’est produit quelques jours après que le pont “miracle” de Poutine vers la Crimée a été détruit dans un coup humiliant pour le Kremlin.