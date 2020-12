Shanker Singham a déclaré que la possibilité de diverger sur les normes pourrait stimuler la compétitivité – Damiel Leal-Olivas / AFP

Boris Johnson a été exhorté à utiliser les nouvelles libertés du Brexit pour garantir que le Royaume-Uni devienne plus compétitif.

Shanker Singham, ancien conseiller du gouvernement sur le Brexit, a déclaré que pour « maximiser les avantages » de la sortie de l’UE, la Grande-Bretagne ne devrait pas rester liée aux règles de Bruxelles.

M. Singham, PDG du cabinet de conseil économique Competere, a déclaré que la capacité de diverger sur les normes pourrait stimuler la compétitivité si les deux parties abaissaient les barrières du marché à la suite de l’accord de libre-échange.

Dans le Telegraph, il a déclaré: «Nous devons maintenant, en tant que pays, choisir d’utiliser notre liberté à bon escient.

« Nous devons l’utiliser pour créer de la richesse, pas pour la détruire – pour être régis par la concurrence sur le fond en tant que principe économique, pas une intervention et une distorsion gouvernementale. Nous devons placer les consommateurs avant les producteurs, en reconnaissant que tous les producteurs sont des consommateurs de quelque chose. »

L’ancien secrétaire du Brexit, David Davis, a déclaré que de nouvelles industries pourraient prospérer au Royaume-Uni si le gouvernement parvenait à obtenir une réglementation «juste» après le Brexit.

Il a déclaré: « Pour moi, il s’agit davantage des nouvelles industries, des nouveaux produits pharmaceutiques à la biologie génétique et à l’IA. Nous devons établir notre propre réglementation. Si nous y parvenons, nous attirerons toutes sortes de nouvelles industries ici. »

Le ministre du cabinet Michael Gove a insisté lundi sur le fait que quitter l’UE signifierait une réglementation «plus intelligente et meilleure».

Il a déclaré: «Si nous regardons la manière dont l’Union européenne a réglementé dans le passé, quand il s’agit de services financiers, elle n’a pas toujours réglementé d’une manière qui fonctionne à l’avantage du Royaume-Uni.

« Londres est la plus grande place financière d’Europe, l’une des deux plus grandes places financières du monde, et la réglementation de l’Union européenne n’a pas toujours été aussi éclairée qu’elle aurait pu l’être, pour garantir que nous pouvons réglementer intelligemment et efficacement.

« La chancelière a déjà défini des moyens de faciliter l’inscription des entreprises ici, mais il y a aussi d’autres changements que nous pouvons apporter pour nous assurer qu’en ce qui concerne des choses comme la technologie financière, nous pouvons être un centre d’innovation. «

Dans une interview accordée au Telegraph, Boris Johnson a déclaré qu’il avait défié les accusations de « cake-ism » en concluant un accord commercial qui permettait de s’écarter des normes de l’UE. Le Premier ministre a déclaré qu’il avait été considéré comme hors de question « que l’on puisse faire du libre-échange avec l’UE sans être entraîné dans leur orbite réglementaire ou législative ».

Le Royaume-Uni s’est engagé à maintenir les normes actuelles dans certains domaines, ce qui avait inquiété les Brexiteers désireux de déréglementer et de stimuler la concurrence.

Cependant, M. Johnson a déclaré: « Tout ce que cela veut dire, c’est que le Royaume-Uni n’enverra pas immédiatement les enfants dans les cheminées ou ne déversera pas d’eaux usées brutes sur ses plages. »

Dans le cadre du compromis atteint, les deux parties seront sur le point de demander réparation de la divergence par rapport aux normes par l’intermédiaire d’un arbitre indépendant, avec l’imposition éventuelle de tarifs si une partie est réputée avoir un avantage injuste.

Un membre senior du Groupe de recherche européen a déclaré qu’il y avait une «attente» que le gouvernement utiliserait le mécanisme pour s’écarter des règles de Bruxelles dans un proche avenir.

Le député conservateur a déclaré: « Il s’agit d’un accord qui a été conçu pour tenir compte de la divergence plutôt que de la convergence, ce qui est vraiment tout à fait remarquable pour un accord commercial.

« Ce sera une évaluation pour le gouvernement en place quant à la mesure dans laquelle il estime qu’une nouvelle divergence est dans l’intérêt national. On s’attend à ce que le pourcentage des échanges avec l’UE diminue et que le reste du monde augmente. .

« Il se peut donc qu’un gouvernement considère que nous parlerons à l’UE de la possibilité de diverger davantage. Mon sentiment est qu’il est probable qu’une telle divergence commencera relativement bientôt. »