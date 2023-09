La Grande-Bretagne doit « se sevrer » de la Chine, déclare Sir Keir Starmer

La GRANDE-BRETAGNE doit « se sevrer » de la Chine, a déclaré aujourd’hui Sir Keir Starmer.

Le leader travailliste a insisté sur le fait que le Royaume-Uni devrait se démarquer de l’État communiste en matière de commerce et de technologie.

Ses commentaires interviennent alors que certains députés conservateurs exigent que le gouvernement désigne à nouveau la Chine comme une menace – et non comme un simple défi.

S’exprimant sur le podcast Power Play de Politico, Sir Keir a déclaré : « Nous devons être absolument clairs sur la sécurité du Royaume-Uni et sur des questions telles que l’espionnage et l’ingérence.

« Comment pouvons-nous nous libérer de l’influence chinoise ?

« Il existe de grandes questions auxquelles les gouvernements progressistes pourraient faire face ensemble. »

Sir Keir a reconnu qu’il était impossible de « nous distancier » complètement de la Chine, en particulier sur des questions importantes telles que le changement climatique.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a insisté aujourd’hui sur le fait qu’il ne regrettait pas les récents entretiens avec la Chine lors de sa visite dans ce pays.

Il a déclaré : « Se désengager de la Chine n’est pas une option crédible. »

M. Cleverly a ajouté : « Il y a un travail extrêmement important à faire.

« Lorsqu’il y a une relation difficile – et c’est une relation difficile et stimulante – il est plus important que moins important que vous mainteniez ces communications en face à face. »