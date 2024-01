La Grande-Bretagne doit former une armée citoyenne, prévient le chef militaire

La Grande-Bretagne devrait former une « armée citoyenne » prête à mener une guerre sur terre à l’avenir, a déclaré le chef de l’armée.

Il a souligné la menace russe et a souligné les mesures prises par d’autres pays européens pour mettre leurs populations sur “le pied de guerre”.

Il a également appelé à faire davantage pour équiper et moderniser les forces armées britanniques.

Il a parlé de la nécessité pour la « génération d’avant-guerre » du Royaume-Uni de se préparer à l’éventualité d’une guerre et a déclaré qu’il s’agissait d’une « entreprise à l’échelle nationale ».

Mercredi, le chef d’état-major sortant (CGS) a déclaré que la guerre menée par la Russie en Ukraine allait bien au-delà de la simple saisie de territoires, affirmant qu’il s’agissait de vaincre notre système et notre mode de vie.

“Au cours des trois prochaines années, il doit être crédible de parler d’une armée britannique de 120 000 hommes, intégrant notre réserve et notre réserve stratégique. Mais cela ne suffit pas”, a-t-il déclaré, tout en appelant à faire davantage pour moderniser et équiper les forces armées.

“Nous ne serons pas à l’abri et, en tant que génération d’avant-guerre, nous devons nous préparer de la même manière – et c’est une entreprise nationale”, a-t-il déclaré. “L’Ukraine illustre brutalement que les armées régulières déclenchent les guerres et que les armées citoyennes les gagnent.