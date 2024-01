La Grande-Bretagne doit changer son approche des évacuations de Gaza – POLITICO

Appuyez sur play pour écouter cet article Exprimé par l’intelligence artificielle.

Tiara Sahar Ataii est une travailleuse humanitaire avec une expérience dans 15 zones de conflit.

Chaque jour, l’Autorité générale des passages et des frontières à Gaza publie une liste sur sa page Facebook des personnes autorisées à évacuer via le poste frontière de Rafah vers l’Égypte.

Les habitants de Gaza parcourent la liste, dans l’espoir d’échapper aux bombardements israéliens continus sur l’une des zones les plus densément peuplées du monde, où les responsables des Nations Unies ont averti: « Nulle part et personne n’est en sécurité. »

Je vérifie également cette liste tous les jours, retenant mon souffle pour voir si le nom de mon ami Mohammad y figure enfin.

Mohammed est doctorant dans une grande université britannique et étudie l’aide humanitaire dans sa Gaza natale, où il vit avec sa femme, ses deux filles et son fils. Je l’avais rencontré alors que je travaillais à Gaza en tant que travailleur humanitaire, et depuis l’escalade des hostilités entre Israël et le Hamas, j’essaie de trouver des moyens de le faire sortir, lui et sa famille, de Gaza.

Mais ce que j’ai rencontré dans mes efforts est un labyrinthe bureaucratique duquel il n’y a aucune issue.

Bien que Mohammad dispose d’une bourse complète pour son université et qu’une demande de visa soit en cours, il est pris dans une impasse : selon le ministère britannique des Affaires étrangères, Mohammad doit avoir un visa avant de pouvoir être évacué. Mais il ne peut pas finaliser ses formalités de visa sans fournir ses données biométriques dans un consulat du Caire, celui de Gaza étant naturellement fermé. Cependant, pour accéder au consulat du Caire, il doit être inscrit sur une liste d’évacuation – pour laquelle il a besoin d’un visa.

Tous les responsables gouvernementaux à qui je parle sont sympathiques – je suppose que nous ne sommes pas les premiers à les aborder avec cette énigme. Mais ils soulignent tous qu’il s’agit d’une question politique qui a été décidée bien au-dessus de leur niveau de rémunération.

Actuellement, les critères du gouvernement britannique pour les évacuations sont extrêmement étroits. Pour être évacué, il faut avoir : un visa valide, une autorisation d’entrer au Royaume-Uni pour plus de 6 mois et un conjoint ou un enfant âgé de 17 ans ou moins déjà au Royaume-Uni.

Il est difficile de voir dans quelle mesure ces critères peuvent répondre aux énormes besoins humanitaires de Gaza. Et comme la procédure d’évacuation ne prévoit pas d’exemption pour la procédure plutôt onéreuse de demande de visa, cela signifie en réalité qu’il faut déjà avoir obtenu un visa avant le 7 octobre, car les centres de traitement des visas dans la bande de Gaza ont été fermés depuis.

Cela limitera considérablement les évacuations aux seuls habitants de Gaza qui, par un coup du sort, avaient déjà prévu de se rendre au Royaume-Uni et rempli leurs formalités administratives, plutôt que de donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin.

De plus, ces règles étroites conduiront inévitablement à des séparations familiales, dans la mesure où les frères et sœurs sont actuellement exclus des critères d’évacuation. Cela signifie que les enfants à la fin de l’adolescence qui ont des frères et sœurs au Royaume-Uni seraient exclus de l’évacuation, laissant aux parents le choix infernal d’évacuer avec certains de leurs plus jeunes enfants ou de rester avec leurs plus âgés.

Les Palestiniens attendent de récupérer les corps de leurs amis et parents tués à Gaza | Ahmad Hasaballah/Getty Images

Cela fait du Royaume-Uni une exception dans son approche des évacuations.

Lentement mais sûrement, j’ai vu mes autres collègues être évacués. L’une est mariée à un ressortissant américain ; un autre travaille dans une agence des Nations Unies qui a pu lui fournir des documents diplomatiques ; et un autre était affilié à une université serbe qui a accéléré son visa et négocié son évacuation. Mais le Royaume-Uni reste à la traîne.

Et maintenant que des rumeurs circulent selon lesquelles Israël envisage de déplacer son campagne au sud de Gaza – ce qui entraînerait probablement une interruption des opérations au terminal de Rafah – des « facilitateurs » véreux sont intervenus pour combler le vide, promettant une place sur la liste d’évacuation à 6 000 dollars par personne.

Mohammad envisage de vendre la plupart de ses biens pour pouvoir payer les 30 000 dollars nécessaires à l’évacuation de sa famille. “Parce que je manque de temps, j’y réfléchis”, m’a-t-il envoyé par SMS. « Même si j’ai l’impression que la plupart de ces entreprises sont des escrocs et que les personnes souhaitant voyager en sont victimes. Beaucoup de ces entreprises volent tout l’argent.

C’est la conséquence inévitable de l’absence de passage sûr. Et, ce qui est frustrant, c’est que le gouvernement britannique semble déterminé à répéter cette expérience.

À la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en août 2021, le gouvernement britannique déménagement les programmes destinés aux Afghans souffraient également de critères d’éligibilité étroits, ainsi que de délais de mise en œuvre extrêmement lents. Il n’est donc pas surprenant que les Afghans soient systématiquement l’une des populations les plus nombreuses à avoir recours à petits bateaux passer au Royaume-Uni

Un camp de Palestiniens déplacés à Rafah | Mahmud Hams/AFP via Getty Images

Il existe cependant un bon exemple que le gouvernement britannique pourrait reproduire : le programme de relocalisation British Homes for Ukraine. Ce programme a ouvert des candidatures pour tous les civils dans le besoin – pas seulement ceux qui sont affiliés au Royaume-Uni – et cela a considérablement réduit les formalités administratives pour les visas. En particulier, le exigence biométrique a été levée pour ceux qui ne pouvaient pas se rendre dans un centre de demande de visa dans un pays tiers sûr en leur délivrant une « lettre d’autorisation de voyager ».

Compte tenu de la menace sans précédent qui pèse sur la vie civile à Gaza et de l’implication historique du Royaume-Uni en Palestine, il est difficile de comprendre pourquoi le gouvernement britannique n’a pas simplement adopté l’approche qu’il a adoptée avec Homes for Ukraine.

Le gouvernement britannique ferait également bien de suivre l’exemple de la France, qui a suscité une vive opposition lorsque Ahmed Abou Shamla — un fonctionnaire qui travaillait au ministère français des Affaires étrangères depuis plus de 20 ans — a été tué à Gaza. Shamla était resté dans la bande parce que ses enfants adultes n’avaient pas été inscrits sur la liste d’évacuation.

C’est vrai, le conflit israélo-palestinien est extrêmement polarisant. Mais en ce qui concerne les évacuations, il existe une réponse simple pour le gouvernement britannique : étendre la liste des personnes à charge qui peuvent être évacuées, renoncer au traitement biométrique et soutenir les personnes affiliées au Royaume-Uni qui n’ont pas de visa en cours de validité – comme mon ami Mohammad.

*Le nom de l’individu dans cette pièce a été modifié pour protéger son identité.