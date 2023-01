La Grande-Bretagne dit qu’elle donnera des chars à l’Ukraine, enfreignant un tabou occidental

Kyiv plaide pour les chars occidentaux presque depuis le début de la guerre pour compléter ses chars de l’ère soviétique et de fabrication russe et ceux fournis par d’autres pays d’Europe de l’Est. Ces chars s’usent rapidement après des mois de bataille et manquent également de munitions qui ne sont plus produites.

La pression pour satisfaire les appels de Kyiv s’est accélérée cette semaine alors que les gouvernements britannique et polonais ont publiquement appelé à un changement de position de l’alliance occidentale. L’annonce britannique pourrait accroître la pression sur l’Allemagne pour qu’elle envoie ses convoités chars Leopard 2 en Ukraine, ou du moins pour permettre à d’autres pays européens qui possèdent ces chars de fabrication allemande de les donner à l’Ukraine. La Pologne a déclaré cette semaine qu’elle enverrait certains de ses chars de fabrication allemande, bien que Berlin devrait l’autoriser.

Conçus il y a plus d’un siècle pour percer la guerre des tranchées, les chars allient puissance de feu, mobilité et effet de choc. Armés de gros canons, se déplaçant sur des chenilles et construits avec une armure plus protectrice que toute autre arme sur un champ de bataille, les chars peuvent traverser des terrains accidentés, boueux ou sablonneux où les véhicules de combat à roues pourraient avoir du mal.

En Ukraine, les responsables affirment que les véhicules blindés – y compris les véhicules de combat d’infanterie que la France, l’Allemagne et les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu’ils enverraient en Ukraine – joueront un rôle clé dans les batailles pour le contrôle des villes et des villes âprement disputées dans les provinces orientales qui bordent la Russie. Le plus haut commandant militaire ukrainien, le général Valery Zaluzhny, a déclaré que son armée avait besoin de quelque 300 chars occidentaux et d’environ 600 véhicules de combat d’infanterie occidentaux pour faire la différence.