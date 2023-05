Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a averti Vladimir Poutine que lui et d’autres dirigeants occidentaux « ne s’en vont pas », au début du sommet du G7 au Japon.

Le Premier ministre a déclaré que le président russe doit comprendre que les alliés occidentaux de l’Ukraine sont « inébranlables » dans leur soutien à la résistance du pays contre son invasion.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera au sommet au Japon dimanche, alors que M. Sunak et d’autres dirigeants accentuent la pression sur la Russie. Le Premier ministre a déclaré que la Russie « payera un prix », en lançant une nouvelle vague de sanctions visant le pays, qui comprend une interdiction d’importer des diamants, du cuivre, de l’aluminium et du nickel russes.

« Mon message à Poutine est simple. Nous n’allons pas partir », a déclaré M. Sunak à Sky News au salon de thé Seifukan d’Hiroshima peu avant le début du sommet.

Il y a eu une incertitude quant à savoir si l’UE ira aussi loin que la Grande-Bretagne sur les diamants, le commerce étant particulièrement lucratif pour la Belgique. Mais M. Sunak a déclaré: «J’ai bon espoir et confiance que nos pays partenaires suivront, comme ils l’ont fait lorsque nous l’avons fait auparavant. Cela rendra les sanctions plus efficaces [and] veiller à ce que la Russie paie le prix de son activité illégale.

Les démocraties les plus puissantes du monde se sont engagées vendredi à accroître la pression sur la Russie en réponse à son invasion de l’Ukraine, quelques jours avant que M. Zelensky ne rejoigne le sommet en personne.

« Notre soutien à l’Ukraine ne faiblira pas », ont déclaré les dirigeants du G7, s’engageant « à s’unir contre la guerre d’agression illégale, injustifiable et non provoquée de la Russie contre l’Ukraine ».

« La Russie a commencé cette guerre et peut mettre fin à cette guerre », ont-ils déclaré. Les dirigeants ont ajouté que les mesures existantes contre la Russie seraient élargies et que toute exportation vers le pays qui pourrait contribuer à perpétuer sa guerre de 15 mois contre l’Ukraine serait limitée dans les pays du G7.

« Cela inclut les exportations de machines industrielles, d’outils et d’autres technologies que la Russie utilise pour reconstruire sa machine de guerre », ont-ils déclaré. Les efforts se poursuivront pour limiter le montant des revenus que la Russie peut tirer de son commerce des métaux et des diamants.

Après avoir signé un nouveau pacte de défense et de sécurité avec Tokyo, M. Sunak visitera le dôme de la bombe atomique avec son homologue japonais, Fumio Kishida, pour réfléchir sur les ravages causés par les armes nucléaires à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Les pourparlers entre les alliés du G7, dont le président américain Joe Biden et le président français Emmanuel Macron, porteront sur le soutien militaire et économique à l’Ukraine alors qu’ils cherchent à montrer un front uni.

M. Sunak a déclaré à Sky: « La Russie doit savoir que nous et d’autres pays restons déterminés à soutenir l’Ukraine, pas seulement ici et maintenant avec les ressources dont elle a besoin pour se protéger, mais aussi à long terme. »





L’un des sujets de conversation courants que j’aurai … concerne les accords de sécurité à plus long terme que nous avons mis en place en Ukraine Rishi Sunak

S’adressant à ITV News, il a ajouté : « Ils ne peuvent pas simplement nous survivre dans ce conflit. L’un des sujets de conversation que j’aurai et que j’ai eu avec mes collègues dirigeants concerne les accords de sécurité à plus long terme que nous avons mis en place en Ukraine, pour dissuader une future agression russe.

Le Royaume-Uni prépare également de nouvelles sanctions individuelles contre 86 personnes et entreprises, dans le but d’exercer une pression supplémentaire sur le président russe et ses partisans.

L’industrie d’exportation de diamants valait plus de 3 milliards de livres sterling pour la Russie en 2021, mais le n ° 10 a admis que les importations directes étaient faibles depuis que le Royaume-Uni a sanctionné la société minière publique russe Alrosa l’année dernière.

Rishi Sunak visite le jardin Shukkeien lors du sommet du G7 (fil de sonorisation)

La décision de la Grande-Bretagne augmentera la pression sur tous les alliés hésitants pour qu’ils emboîtent le pas.

Le sommet de trois jours, auquel participeront les dirigeants de l’Italie, de l’Allemagne, du Canada, de la France et des États-Unis ainsi que du Japon et du Royaume-Uni, comprendra également des discussions sur la stabilité économique et la sécurité de Taiwan face à l’agression chinoise.

Le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré: « La protection contre la coercition économique est quelque chose pour laquelle le Premier ministre fait pression. »

Dimanche, M. Sunak rencontrera son homologue indien, Narendra Modi, qui assiste au sommet en tant qu’invité. M. Modi, qui était auparavant proche du président russe, est resté neutre sur l’invasion russe, appelant à un dialogue pacifique pour mettre fin à la guerre.

M. Sunak a déclaré aux journalistes voyageant avec lui au Japon qu’il avait vu des mesures « positives » de la part de l’Inde dans sa position sur l’Ukraine, et a souligné la nécessité de maintenir le dialogue.

Sunak et sa femme Akshata Murty arrivent en avion à Hiroshima après leur visite à Tokyo (fil de sonorisation)

« Une chose que nous devons continuer à faire est de parler à des pays comme l’Inde et aussi le Brésil. Ce sera dans la deuxième partie du sommet, ce qui est une bonne chose », a déclaré M. Sunak aux journalistes.

Rapports supplémentaires par AP