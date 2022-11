La Grande-Bretagne dit avoir gelé 18 milliards de livres sterling d’actifs russes

Le gouvernement britannique a déclaré jeudi qu’il avait gelé des actifs d’une valeur totale de 18 milliards de livres sterling (365 milliards de rands) détenus par des oligarques russes, d’autres personnes et entités sanctionnées pour l’invasion de l’Ukraine par Moscou.

La Russie a dépassé la Libye et l’Iran pour devenir le pays le plus sanctionné de Grande-Bretagne, selon le Bureau de la mise en œuvre des sanctions financières, qui fait partie du ministère des Finances.

Les avoirs russes gelés représentaient 6 milliards de livres sterling de plus que le montant signalé dans tous les autres régimes de sanctions britanniques.

“Nous avons imposé les sanctions les plus sévères jamais imposées à la Russie et cela paralyse leur machine de guerre”, a déclaré Andrew Griffith, un ministre adjoint du gouvernement au Trésor. “Notre message est clair : nous ne permettrons pas à Poutine de réussir dans cette guerre brutale.”

Jusqu’à présent, la Grande-Bretagne a sanctionné plus de 1 200 personnes et plus de 120 entités en Russie, ciblant notamment des hommes d’affaires et des entreprises de premier plan à des politiciens de premier plan.

Le gouvernement a commencé à imposer des interdictions de voyager, des gels d’avoirs et d’autres sanctions le 24 février, le jour où Moscou a envoyé des troupes en Ukraine.