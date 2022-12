La Grande-Bretagne devrait maintenir son influence grâce à des partenariats avec des États prometteurs, dira le ministre des Affaires étrangères

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

La Grande-Bretagne devrait maintenir son influence dans le monde en nouant des partenariats durables avec des États émergents d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique, affirmera le ministre des Affaires étrangères dans son premier grand discours.

James Cleverly, qui a fait campagne pour le Brexit en 2016, dira que le Royaume-Uni est prêt à faire des “investissements de foi” dans des alliés non traditionnels dans le cadre d’une politique étrangère à long terme conçue pour durer des décennies.

Mais il risque d’enflammer la querelle sur l’utilisation correcte de l’aide étrangère en suggérant qu’elle pourrait aider à développer ces relations, parallèlement au commerce et à des liens culturels plus étroits.

Le discours de lundi interviendra deux semaines après que Rishi Sunak a promis de donner une nouvelle direction au Royaume-Uni, avertissant que “l’âge d’or” des relations avec la Chine était terminé et serait remplacé par un “pragmatisme robuste” pour tenir tête aux concurrents mondiaux.

Il intervient également dans le contexte de la guerre en cours en Ukraine.

M. Cleverly, qui a été nommé secrétaire aux Affaires étrangères pour la première fois en septembre par Liz Truss et a conservé le poste sous M. Sunak, devrait mentionner la Chine mais se concentrera largement sur l’avenir et la nécessité de conserver l’influence britannique.

On s’attend à ce qu’il dise qu’au cours des prochaines décennies, une plus grande part de l’économie et de la puissance mondiales « sera entre les mains des nations d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine ».

Il ajoutera : « Nous ferons preuve d’endurance stratégique, prêts à nous engager sur le long terme. Je veux que notre politique étrangère soit constamment en train de planifier pour demain, en scrutant l’horizon, en regardant 10, 15 et 20 ans devant ».

Il soutiendra également que les nouveaux partenariats forgés par le Royaume-Uni devraient couvrir le commerce, le développement, la défense, la cybersécurité et le changement climatique.

Mais le ministre des Affaires étrangères soulignera également les avantages du maintien de nos solides relations existantes.

La politique étrangère est considérée comme un sujet délicat pour le nouveau Premier ministre, qui est largement considéré comme plus à l’aise avec les problèmes économiques nationaux que sur la scène mondiale.

Ses commentaires sur la Chine ont fait suite à d’intenses pressions exercées au sein de son propre parti pour durcir sa position sur la question, après la décision du pays de sanctionner un certain nombre de politiciens britanniques, dont l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith.

M. Duncan Smith s’est prononcé en dénonçant ce qu’il a décrit comme le “génocide” des Ouïghours, l’un des plus grands groupes ethniques minoritaires de Chine.