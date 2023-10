La Grande-Bretagne dévoile un plan pour éliminer le tabagisme de la population — RT World News

Le Premier ministre Rishi Sunak a proposé d’augmenter l’âge légal pour fumer d’un an chaque année.

Le gouvernement britannique prévoit d’éliminer complètement le tabagisme chez les jeunes dès 2040 et, à terme, d’éliminer cette habitude à l’échelle nationale. La proposition, annoncée mercredi par le Premier ministre Rishi Sunak, rendrait illégale la vente de produits du tabac aux personnes nées à compter du 1er janvier 2009, dans le but de créer la première « génération sans tabac ».

« Sans changement significatif, des milliers d’enfants commenceront à fumer dans les années à venir et verront leur vie écourtée. » Sunak a déclaré mercredi dans un discours prononcé lors de la conférence des conservateurs à Manchester.

« Je veux bâtir un avenir meilleur et plus brillant pour nos enfants, c’est pourquoi je veux éradiquer définitivement le tabagisme », a déclaré le Premier ministre, ajoutant que les mesures proposées « cela veut dire que nos enfants ne pourront jamais acheter une cigarette. »















Fumer est l’apanage de la Grande-Bretagne « le plus grand tueur évitable » causant environ un décès par cancer sur quatre et entraînant 64 000 décès par an en Angleterre, selon le gouvernement. Le gouvernement a déclaré que la mesure proposée permettrait d’économiser « des dizaines de milliers de vies » réduire les coûts des soins de santé et stimuler l’économie jusqu’à 85 milliards de livres sterling (103 milliards de dollars) d’ici 2075.

Le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, a déclaré que le gouvernement s’attaquerait également à la popularité du vapotage chez les enfants en limitant les arômes et autres outils de marketing qui rendent cette habitude attrayante pour les jeunes.

Sarah Woolnough, directrice générale de l’association caritative Asthma + Lung UK, a salué le plan, le qualifiant de « ce qui change la donne » nécessaire pour prévenir les maladies causées par la dépendance au tabac.