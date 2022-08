La Grande-Bretagne devient un “pays émergent”, selon un analyste

Le plafond des prix de l’énergie au Royaume-Uni devrait encore augmenter de 70 % en octobre, poussant les factures d’énergie au-dessus de 3 400 £ (4 118 $) par an et plongeant des millions de ménages dans la pauvreté, avec une nouvelle augmentation du plafond prévue au début de l’année prochaine.

Un nouveau Premier ministre sera annoncé le 5 septembre après la démission de Boris Johnson, les candidats conservateurs Liz Truss et Rishi Sunak se disputant les clés du 10 Downing Street alors que le pays fait face à une crise historique du coût de la vie et à la plus forte baisse du niveau de vie sur enregistrement.

Dans une note de recherche lundi, le responsable de l’analyse macro de Saxo Bank, Christopher Dembik, a déclaré que le Royaume-Uni “ressemblait de plus en plus à un pays émergent”.

La Banque d’Angleterre a averti la semaine dernière que l’économie britannique entrerait dans sa plus longue récession depuis la Grande crise financière au quatrième trimestre, entraînant une baisse du PIB de 2,1 %. Parallèlement, l’inflation devrait culminer à plus de 13 % en octobre.

“C’est le niveau le plus bas depuis la fin des années 1970. La récession sera longue et profonde. Il n’y aura pas d’issue facile. C’est très inquiétant, à notre avis. La Banque d’Angleterre estime que la récession durera avec le PIB toujours 1,75 % en dessous des niveaux d’aujourd’hui à la mi-2025 », a déclaré Dembik.

“Ce que le Brexit n’a pas fait par lui-même, le Brexit couplé à la Covid et à une forte inflation ont réussi à le faire. L’économie britannique est écrasée.”

La seule consolation, selon la banque d’investissement danoise, est que la hausse des taux d’intérêt prévue par la Banque d’Angleterre en septembre – qui serait sa septième consécutive – pourrait être la dernière.

“En dehors des marchés de l’emploi, il y a des signes que certains des principaux moteurs de l’inflation pourraient commencer à s’atténuer”, a déclaré Dembik.

“De plus, la perspective d’une longue récession (cinq trimestres de PIB négatifs du T4 2022 jusqu’au T4 2023) poussera certainement la Banque d’Angleterre dans une position attentiste.”

Le “contrat social est rompu”

Cependant, la banque a suggéré que la crise actuelle avait des implications à plus long terme.

“Imaginez le diplômé entrant sur le marché du travail en 2009/10, à qui on aura dit qu’il s’agissait d’un accident unique dans sa vie. Ils sont maintenant au début de la trentaine et connaissent encore une autre crise économique unique dans leur vie, », a déclaré Dembik.

“Ils ont été confrontés à une économie de salaires supprimés, à aucune perspective de logement, à deux années de socialisation perdues à cause du confinement, à des factures d’énergie et de loyer obscènes et maintenant à une longue récession. Cela conduira à plus de pauvreté et de désespoir.”

La Banque d’Angleterre a prévu que le revenu réel disponible après impôt des ménages chutera de 3,7 % en 2022 et 2023, les ménages à faible revenu étant les plus durement touchés, et Dembik a souligné les récentes conclusions du FMI selon lesquelles les ménages les plus pauvres du Royaume-Uni sont parmi les plus durement touchés en Europe. par la flambée du coût de la vie.