La Grande-Bretagne défiera la Chine à l’ONU sur l’accès au Xinjiang

Le télégraphe

Exclusif: la Grande-Bretagne pourrait déclarer le Brexit « guerre de l’eau » en réponse au blocus de Bruxelles sur les crustacés

L’importation d’eau minérale européenne et de plusieurs produits alimentaires en Grande-Bretagne pourrait être limitée dans le cadre de mesures de rétorsion envisagées par les ministres suite au refus de Bruxelles de mettre fin à son blocus sur les crustacés britanniques. Le Telegraph peut divulguer que les ministres examinent des propositions appelées «guerres de l’eau» qui pourraient voir le Royaume-Uni mettre fin à un certain nombre d’arrangements de continuité qu’il a conclus avec l’UE. Des sources gouvernementales de premier plan ont signalé des restrictions potentielles à l’importation d’eau minérale et de pommes de terre de semence, ces dernières sur lesquelles l’UE a obtenu un accord temporaire jusqu’à la fin juin. Dans un coup de semonce à Bruxelles, une source gouvernementale a déclaré: «On réfléchit à ce que nous pouvons exploiter dans d’autres domaines. Nous avons des accords de continuité … nous pouvons les arrêter, ce qui signifie qu’ils ne pourront pas vendre leurs produits ici. Les discussions sur les mesures tit-for-tat ont commencé plus tôt ce mois-ci après que la Commission européenne a annoncé qu’une interdiction d’exportation d’huîtres, de palourdes, de pétoncles et de moules vivants des eaux de classe B de Grande-Bretagne deviendrait permanente car il est désormais répertorié comme un pays tiers . Il peut maintenant être révélé que les ministres ont intensifié la planification d’urgence après que Stella Kyriakides, la commissaire européenne à la santé et à la sécurité alimentaire, ait snobé une demande de rencontrer le secrétaire à l’environnement George Eustice pour essayer de résoudre le conflit. M. Johnson serait personnellement irrité par cette décision, qui a pris les ministres par surprise et qui, selon les responsables, contredisaient les assurances précédentes qui leur avaient été données par la Commission. Samedi soir, le ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales a annoncé qu’il élargirait désormais l’éligibilité du programme de soutien de 23 millions de livres sterling qu’il a annoncé pour le secteur de la pêche, afin d’aider les pêcheurs et les exportateurs de crustacés touchés par l’interdiction. Les subventions, qui commenceront en mars, couvriront trois mois de coûts fixes moyens et seront ouvertes à certains bateaux et exportateurs de crustacés qui ont été touchés par une baisse de la demande sur le marché intérieur pendant le verrouillage et la perturbation des exportations vers l’UE. Il est entendu que les fonctionnaires se concentrent sur des produits qui sont déjà facilement disponibles au Royaume-Uni, afin de ne pas désavantager les consommateurs britanniques. Il intervient au milieu d’une série d’autres points chauds majeurs avec l’UE, notamment les vaccins, les accords post-Brexit pour le commerce en Irlande du Nord et le statut des ambassadeurs respectifs des deux parties à Londres et à Bruxelles. Cette semaine, Lord Frost, le négociateur en chef de M. Johnson sur le Brexit, a été nommé au Cabinet et a assumé de nombreuses responsabilités de Michael Gove dans la gestion des relations futures avec Bruxelles. Des initiés de Whitehall ont affirmé que sa nomination était en partie un signal d’intention du Premier ministre, qui souhaiterait adopter une réponse «plus percutante» à l’UE et à son approche «trop bureaucratique» du protocole d’Irlande du Nord. Le protocole a été mis en place pour atténuer les frictions commerciales créées par la province qui reste dans le marché intérieur du Royaume-Uni tout en appliquant les règles douanières de l’UE, mais a été accusé d’avoir causé des perturbations majeures pour les commerçants transportant des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord. Le Firday, Lord Trimble, un architecte de l’Accord du Vendredi Saint, s’est joint aux appels du DUP pour supprimer complètement le protocole, avertissant qu’il «déchirait volontairement» les gains «durement combattus» du processus de paix. Écrivant pour l’Irish Times, l’ancien chef du parti unioniste d’Ulster a averti que «les tensions involontaires mais incontestablement croissantes» créées par celui-ci «représentent un danger réel et actuel pour la vie des personnes vivant en Irlande du Nord». Séparément, The Telegraph peut également divulguer que Ben Habib, un ancien député européen du Brexit Party, son homologue croisé Baroness Hoey, et Jim Allister, le chef du parti Traditional Unionist Voice, menacent de contester en justice le gouvernement pour tenter de l’annuler. Affirmant que le protocole va à l’encontre de l’Acte d’Union 1800, de l’Accord du Vendredi saint, et qu’il « partitionne effectivement le Royaume-Uni », ils ont chargé John Larkin QC, l’ancien procureur général d’Irlande du Nord, de demander un contrôle judiciaire , et ont envoyé une lettre avant action au bureau du procureur de la Couronne. Écrivant dans The Telegraph sur le fonds pour les pêcheurs, M. Eustice a déclaré: « L’industrie britannique de la pêche produit certains des meilleurs fruits de mer d’Europe à partir des eaux autour de notre côte. » En soutenant le secteur à travers certains des défis actuels, nous nous assurerons qu’ils sont bien placé pour se rétablir une fois que le monde aura franchi le cap de cette pandémie et sortira du verrouillage. «