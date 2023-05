La Grande-Bretagne déconcertée par l’augmentation choquante des taux de mortalité l’année dernière sans cause claire

Des dizaines de milliers de résidents britanniques sont décédés l’année dernière sans cause de décès claire, ce qui a alarmé les professionnels de la santé du pays.

L’Office des statistiques nationales (ONS) a publié des chiffres sur les décès excessifs, qui sont des décès de personnes décédées au-dessus de la moyenne quinquennale, ce qui a exclu le COVID en 2020 en tant qu’année de décès à pic.

Le nombre de décès excédentaires pour 2022 était de 32 441 en Angleterre et au Pays de Galles de mai à décembre, a rapporté l’Express. Plus tôt dans l’année, le nombre de décès excessifs avait chuté bien en dessous du niveau moyen.

Le Dr Marc Siegel, professeur de médecine au NYU-Langone Medical Center et contributeur de Fox News, a déclaré à Fox News Digital que les autorités sanitaires britanniques devraient reconnaître que même l’exclusion des décès directs dus au COVID-19 des données n’exclut pas les effets indirects. qui sont conséquents.

« Dire que vous pouviez analyser les taux de mortalité en Grande-Bretagne en 2022 sans tenir compte de l’impact du COVID n’a pas de sens car le COVID a eu tellement d’effets indirects sur le poids, le mode de vie, le stress, la santé mentale, la tension artérielle, etc., que cela a conduit au moins en partie à l’augmentation du taux de mortalité », a expliqué Siegel.

Le Guardian en janvier a également souligné le taux de mortalité excessif, notant qu’il était « un cinquième supérieur à la moyenne de 2016 à 2019 ».

Le Guardian a également souligné des problèmes avec le National Health Service lui-même, notant 2 200 décès supplémentaires associés aux retards d’ambulance en décembre 2022 seulement. Le NHS comptait environ 50 000 postes vacants en Angleterre rien qu’en janvier de cette année.

Le professeur David Coleman, professeur émérite de démographie à l’Université d’Oxford, a déclaré au Mirror de la même manière que la population du Royaume-Uni a été modifiée par COVID-19, en particulier par la mort d' »une partie importante » des personnes âgées.

« Une fois que ces pauvres gens auront été évacués, la population restante devrait être en meilleure santé, il devrait y avoir une période après laquelle les décès sont inférieurs à la normale, mais cela ne s’est pas produit », a déclaré Coleman.

Coleman a reconnu que la population vieillit et que la population britannique est « la plus grosse d’Europe », ce qui la rend « plutôt vulnérable aux maladies, notamment les maladies cardiaques et le diabète ».

« Certaines personnes ont prédit indépendamment du COVID que les taux de mortalité continueraient d’empirer parce que le pays est si malsain », a-t-il ajouté.

Le Daily Express a noté que les cardiopathies ischémiques et les maladies mentales telles que la démence et la maladie d’Alzheimer, qui, selon lui, s’aligneraient sur les théories liées à une population vieillissante et plus grasse.