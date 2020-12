Les responsables du NHS ont déclaré que les deux employés avaient des antécédents d’allergies graves et portaient des stylos à adrénaline pour supprimer rapidement les symptômes, y compris les réactions cutanées, l’hypotension artérielle, les voies respiratoires rétrécies et les étourdissements ou les évanouissements.

«Par mesure de précaution, la MHRA a fourni des conseils temporaires au NHS tout en menant une enquête pour bien comprendre chaque cas et ses causes. Pfizer et BioNTech soutiennent la MHRA dans la recherche », a déclaré la société pharmaceutique.

« Dans l’essai clinique pivot de phase 3, ce vaccin a été généralement bien toléré sans aucun problème d’innocuité sérieux signalé par le comité indépendant de surveillance des données », a-t-il déclaré. « L’essai a recruté plus de 44 000 participants à ce jour, dont plus de 42 000 ont reçu une deuxième vaccination. »

Stephen Evans, professeur de pharmaco-épidémiologie à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, a déclaré dans un commentaire aux journalistes via le Science Media Center du Royaume-Uni: «Les réactions allergiques se produisent avec un grand nombre de vaccins, et peut-être plus souvent avec des médicaments. Ce n’est donc pas inattendu. «