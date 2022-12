La Grande-Bretagne construira un nouvel avion de chasse furtif capable d’esquiver le radar d’ici 2035 avec le Japon et l’Italie

La Grande-Bretagne construira un nouvel avion de chasse furtif avec le Japon et l’Italie d’ici 2035, peut révéler The Sun.

Le jet Tempest de sixième génération serait capable de voler à la fois piloté et sans pilote tout en étant armé d’armes hypersoniques et d’esquiver de manière cruciale les radars modernes.

Vue d’artiste du jet Tempest mis en service à partir de 2035 Crédit : Inconnu, clair avec bureau photo

Il pourra également affronter des drones grouillants en combat aérien et pourrait même déployer des canons à énergie directe de pointe.

Rishi Sunak doit signer un accord de défense historique avec les deux alliés dans quelques jours pour construire conjointement le combattant du futur après des années de pourparlers.

Il marquera un changement notable de direction après des années de travail avec plusieurs pays de l’UE sur l’Eurofighter Typhoon qui remonte aux années 1980.

BAE Systems et le ministère de la Défense ont déjà promis plus de 2 milliards de livres sterling au projet Tempest via le Future Combat Air System qui a été lancé pour trouver le remplaçant du Typhoon.

Le programme de combat de pointe Mitsubishi FX du Japon a des ambitions similaires et sera désormais fusionné avec le projet Tempest dans le cadre d’un nouveau pacte de défense.

Les pourparlers avec Tokyo ont commencé en 2017, l’Italie rejoignant les discussions en 2019.

Des discussions préliminaires ont également eu lieu avec la Suède et l’Inde au sujet de travailler sur le projet, mais ils n’ont pas encore officiellement adhéré.

La Grande-Bretagne, le Japon et l’Italie devraient signer un nouveau pacte de défense dès le week-end dans une victoire majeure post-Brexit pour le Royaume-Uni.

Hier soir, le ministère de la Défense a déclaré: “Le Royaume-Uni mène une analyse de concept conjointe avec des partenaires proches pour comprendre les domaines d’intérêt commun.”

La RAF a déclaré: “Tempest est l’avion de combat de nouvelle génération, opérant à la pointe de l’innovation technologique et assurant la position du Royaume-Uni en tant que leader mondial de l’air de combat.”

No10 a refusé de commenter.