La Grande-Bretagne construira ses premières maisons alimentées à l’hydrogène d’ici avril

Les premières maisons britanniques où les appareils, y compris les chaudières, les cuisinières et les fours sont alimentés exclusivement à l’hydrogène, devraient être ouvertes d’ici avril, les autorités espérant que les bâtiments donneront au public « un aperçu de la maison potentielle de l’avenir ».

Le projet de développement des deux propriétés jumelées a reçu 250 000 £ (environ 347 175 $) en financement du programme Hy4Heat du gouvernement britannique.

En outre, deux sociétés – Northern Gas Networks et Cadent – fourniront chacune 250 000 £ pour l’initiative. Les maisons seront situées sur un site de Northern Gas Networks à Low Thornley, Gateshead, dans le nord-est de l’Angleterre.

L’idée générale derrière le développement – les maisons n’ont pas été conçues pour être habitées – est de mettre en évidence comment l’hydrogène pourrait éventuellement remplacer le gaz naturel, un combustible fossile, dans un environnement domestique. À cette fin, les membres du public seront autorisés à visiter les bâtiments et à voir comment fonctionnent les appareils à hydrogène.

« Contrairement au gaz naturel, qui est responsable de plus de 30% des émissions de carbone du Royaume-Uni, l’hydrogène ne produit pas de carbone au point d’utilisation, le seul sous-produit étant l’eau », a déclaré mardi le gouvernement.

Décrit par l’Agence internationale de l’énergie comme un «vecteur d’énergie polyvalent», l’hydrogène a un large éventail d’applications et peut être déployé dans des secteurs tels que l’industrie et les transports. Des exemples de son utilisation dans ce dernier comprennent les trains, les avions, les voitures et les bus alimentés par des piles à hydrogène.

L’hydrogène peut être généré par électrolyse, qui divise l’eau en oxygène et hydrogène. Si l’électricité dans le processus provient d’une source renouvelable, alors le produit final est appelé «hydrogène vert».

L’hydrogène gazeux utilisé dans les maisons de Gateshead se présentera sous forme de bouteille pour commencer, bien qu’à l’avenir, de l’hydrogène vert pourrait être utilisé.

Le projet fait partie d’un effort plus large de décarbonisation du Royaume-Uni Vers la fin de 2020, le Premier ministre Boris Johnson a publié les détails d’un plan en 10 points pour une soi-disant «révolution industrielle verte».

Ce plan comprend l’objectif de développer une ville «entièrement chauffée à l’hydrogène» d’ici la fin de cette décennie. Cette année verra également le gouvernement publier une stratégie sur l’hydrogène qui «présentera des plans» pour développer une économie de l’hydrogène au Royaume-Uni.

Le développement à Gateshead n’est pas le seul projet au Royaume-Uni axé sur l’utilisation de l’hydrogène dans un cadre domestique.

En novembre dernier, le régulateur de l’énergie Ofgem a annoncé qu’il fournirait jusqu’à 18 millions de livres sterling de financement pour un programme basé en Écosse centré sur l’utilisation d’hydrogène vert pour chauffer les maisons.

Un investissement supplémentaire de 6,9 ​​millions de livres sterling pour le projet, connu sous le nom de H100 Fife, doit provenir du gouvernement écossais.

Dans une déclaration à l’époque, SGN, une entreprise responsable du réseau de gaz en Écosse et dans le sud de l’Angleterre, a décrit l’initiative comme un «réseau de démonstration 100% hydrogène… qui apportera un chauffage et une cuisine sans carbone à environ 300 foyers. fin 2022. «

Aux États-Unis, en décembre dernier, la Southern California Gas Co. a annoncé son intention de construire son «H2 Hydrogen Home».

Dans un communiqué à l’époque, la firme a qualifié le projet de « premier du genre » pour les États-Unis et a déclaré qu’il comprendrait « une maison, des panneaux solaires, une batterie domestique, un électrolyseur pour convertir l’énergie solaire en hydrogène propre, et une pile à combustible pour convertir cet hydrogène en électricité. «

De plus, la maison – qui doit être achevée d’ici la fin de cette année – utilisera un mélange d’hydrogène et de gaz naturel pour faire fonctionner ses appareils.