La Grande-Bretagne commence à planifier la sécheresse après une vague de chaleur record

La Grande-Bretagne est en train de promulguer les premières étapes de plans de sécheresse qui impliquent d’utiliser l’eau avec précaution pour protéger les approvisionnements, a annoncé mardi le gouvernement, à la suite de températures record.

Il n’y a jusqu’à présent aucun plan pour limiter l’utilisation de l’eau, mais les régulateurs et les compagnies des eaux s’efforcent de gérer les niveaux d’eau, notamment en exploitant des systèmes de transfert d’eau pour permettre aux rivières d’être artificiellement entretenues, a déclaré l’Agence pour l’environnement (EA).

Les agriculteurs des zones confrontées à un temps sec prolongé recevront davantage d’aide et les compagnies des eaux élaboreront des plans potentiels de sécheresse, a ajouté l’agence dans un communiqué à la suite d’une réunion du National Drought Group, qui comprend des décideurs, des industriels et des groupes de protection de l’environnement.

Les températures en Grande-Bretagne la semaine dernière ont dépassé les 40°C pour la toute première fois, déclenchant des incendies qui ont détruit des propriétés à Londres et incendié des prairies sèches alors qu’une vague de chaleur se propageait à travers l’Europe.

Nulle part en Angleterre n’est actuellement en période de sécheresse, et les compagnies des eaux maintiennent un bon réservoir de stockage pour la demande estivale, a ajouté l’EA.

“Les compagnies des eaux ont mis en place des plans détaillés pour gérer les ressources en eau pour les clients et l’environnement, et font tout ce qu’elles peuvent … pour minimiser le besoin de toute restriction et garantir que les rivières continuent de couler”, a déclaré Stuart Colville, directeur de la politique pour organisme industriel Water UK.