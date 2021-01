Un homme de 82 ans en Grande-Bretagne est devenu la première personne au monde à recevoir le vaccin contre le coronavirus cliniquement autorisé et entièrement testé, développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, ajoutant un autre coup à l’effort mondial d’inoculation.

Brian Pinker, 82 ans, responsable de la maintenance à la retraite, a reçu une injection de la première dose du vaccin dans un hôpital d’Oxford, où il est dialysé. M. Pinker a dit qu’il était fier de recevoir le vaccin lié à sa ville natale.

Le professeur Andrew Pollard, qui était l’enquêteur principal de l’essai, a également a reçu le coup le lundi. «Ce fut un moment incroyablement fier pour moi d’avoir reçu le vaccin que l’Université d’Oxford et les équipes d’AstraZeneca ont travaillé si dur pour rendre disponible au Royaume-Uni et dans le monde», a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que le vaccin Oxford-AstraZeneca devienne l’une des formes dominantes d’inoculation car il est moins cher et plus facile à stocker que les vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna. Après que le régulateur de la santé britannique soit devenu le premier à accorder une autorisation d’urgence au vaccin Oxford-AstraZeneca la semaine dernière, l’Inde a emboîté le pas et de nombreux autres pays comptent sur les vaccins pour aider à atténuer la pandémie.