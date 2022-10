La Grande-Bretagne cible les militants du climat avec un nouveau projet de loi élargissant les pouvoirs de la police

LONDRES – Le gouvernement britannique s’apprête à réprimer les militants écologistes qui ont provoqué des perturbations généralisées ces derniers mois, notamment en se collant aux routes et aux bâtiments clés, en bloquant des ponts, en lançant de la soupe sur un tableau de Vincent van Gogh et en versant du lait de vache dans les supermarchés. La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a présenté ce week-end un nouveau projet de loi sur l’ordre public, qui vise à freiner les militants en augmentant les pouvoirs de la police et en créant de nouvelles infractions pénales passibles d’une peine de prison et d’amendes illimitées – bien que les critiques aient qualifié le projet de loi d’attaque contre la liberté d’expression qui pourrait risquer d’être dépassé. la police dans une société démocratique.

Elle a dévoilé les détails du projet de loi en une série de tweets et un article dans le journal Daily Mail samedi, qualifiant les militants de “voyous et de vandales” qui se livraient à des “tactiques de guérilla”.

Le projet de loi “placera la sécurité et les intérêts de la majorité respectueuse des lois en premier”, a écrit Braverman. Cela survient alors que la Grande-Bretagne est sous le choc d’une autre semaine tumultueuse sous la direction du Premier ministre Liz Truss, qui en moins de six semaines a supervisé une livre en chute libre, renoncé aux politiques fiscales et limogé son ministre des Finances, Kwasi Kwarteng.

Pourquoi la Grande-Bretagne compare-t-elle son Premier ministre à une laitue ?

Les militants du climat ont fait la une des journaux internationaux alors que les manifestants contre les combustibles fossiles sont entrés dans la National Gallery de Londres, arrosant l’un des tableaux les plus célèbres de Van Gogh, “Tournesols”, dans une soupe à la tomate vendredi avant de coller leurs mains au mur.

« Êtes-vous plus soucieux de la protection d’un tableau ou de la protection de notre planète ? a crié l’un des manifestants.

Des militants protestant contre les combustibles fossiles ont été vus en train de jeter de la soupe aux tomates sur le tableau “Tournesols” de Vincent van Gogh à la National Gallery de Londres le 14 octobre. (Vidéo : Rich Felgate @Finitedoc)

Le groupe d’activistes Just Stop Oil, qui vise à arrêter les projets pétroliers et gaziers en Grande-Bretagne, a déclaré que les manifestants étaient des partisans de l’organisation. Plus de 350 manifestants de Just Stop Oil ont été arrêtés ce mois-ci seulement, ont rapporté les médias britanniques, citant des chiffres du Home Office.

Et des « coulées de lait » ont eu lieu à travers la Grande-Bretagne, avec des manifestants samedi versant des bouteilles de lait de vache sur les étages des épiceries haut de gamme Harrods, Whole Foods et Waitrose, condamnant l’industrie laitière et appelant les clients et les supermarchés à ne stocker que des aliments à base de plantes. et des articles de boisson.

Dimanche, des manifestants de Just Stop Oil ont aspergé une salle d’exposition d’Aston Martin de peinture orange vif et bloqué d’autres routes clés à Londres.

Les membres du groupe écologiste Extinction Rebellion, du groupe de justice climatique et animale Animal Rebellion et Insulate Britain – qui appellent les responsables à s’assurer que toutes les maisons britanniques sont isolées pour fonctionner à faible consommation d’énergie – disent que leur mission est de sensibiliser à leurs causes, protéger la planète et sauver des vies.

Mais bon nombre de leurs récentes manifestations ont également suscité la colère du public. Ce mois-ci, des militants se sont tenus sur le chemin d’un homme essayant d’amener son partenaire malade à l’hôpital, ainsi que d’une mère essayant d’emmener son enfant handicapé à l’école, conduisant des automobilistes et des navetteurs exaspérés à demander aux manifestants de les laisser passer.

“Votre comportement ne fait pas avancer votre cause ou n’influence pas le débat”, Braverman tweeté Samedi. “Votre comportement perturbateur empêche les gens honnêtes de vaquer à leurs occupations quotidiennes.”

Des militants du climat essayant de pulvériser un bâtiment gouvernemental avec du faux sang ont perdu le contrôle du tuyau

“Un petit nombre de personnes peut apporter des embouteillages – et de la misère”, a déclaré Braverman, décrivant les actions des manifestants qui bloquent les routes comme “monstrueusement égoïstes”.

Le projet de loi, qui sera présenté au Parlement mardi, comprend une nouvelle infraction de «verrouillage», un geste fréquemment utilisé par les militants qui enchaînent, collent et s’attachent à des objets afin qu’ils ne puissent pas être enlevés par la police. En vertu du nouveau projet de loi, les contrevenants risquent jusqu’à un an de prison.

Le nouveau projet de loi vise également à réprimer les personnes qui créent ou participent à la création d’un tunnel – ou “tunneling” – une décision adoptée par les manifestants qui creusent des trous sous terre où ils restent pendant des jours, interrompant souvent la construction prévue. Le gouvernement a longtemps qualifié cette décision de dangereuse.

Alors que la planète se réchauffe, les militants deviennent désespérés – et leurs tactiques deviennent étranges

Donner à la police des pouvoirs plus larges pour réprimer les manifestants est depuis longtemps un sujet controversé en Grande-Bretagne.

En mars dernier, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Bristol, en Angleterre, pour dénoncer le projet de loi sur la police, la criminalité, la peine et les tribunaux, qui aurait permis aux autorités d’imposer des heures de début et de fin et de fixer des seuils de bruit lors des manifestations, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 3 400 dollars en cas de non-conformité. . La manifestation est ensuite devenue violente, laissant plusieurs policiers blessés et des bâtiments vandalisés.

Ce projet de loi a été adopté cette année, bien que le Braverman ait déclaré qu’il n’allait pas assez loin, le qualifiant de “dilué”.

Les détracteurs du nouveau projet de loi disent qu’il n’a pas sa place dans une société démocratique. Plus de 50 000 personnes ont signé une pétition appelant à l’abandon de cette décision.

“Les propositions frappent au cœur même de la manifestation et pourraient potentiellement criminaliser quiconque descend dans la rue pour une cause en laquelle il croit”, ont déclaré les organisateurs de la pétition.