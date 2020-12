DUBLIN, 14 décembre (Reuters) – La Grande-Bretagne cherche à étendre une période de grâce post-Brexit à tous les détaillants d’Irlande du Nord qui exempteront actuellement les supermarchés apportant des produits alimentaires de Grande-Bretagne continentale de contrôles supplémentaires, a déclaré lundi le ministre britannique de la région.

Lorsque le Royaume-Uni sortira de l’orbite de l’Union européenne le 31 décembre, l’Irlande du Nord restera alignée sur le marché unique de l’UE et les marchandises qui y arriveront seront soumises aux règles douanières de l’UE.

Un comité conjoint Royaume-Uni / UE travaillant sur la manière de mettre en œuvre les arrangements sur mesure en Irlande du Nord convenus la semaine dernière pour exempter les supermarchés de remplir les certificats sanitaires d’exportation pendant trois mois et leur a dit qu’il n’y aurait pas de changement à la réglementation actuelle concernant les viandes réfrigérées pendant six mois. .

Le principal organisme commercial représentant les grossistes et les détaillants indépendants tels que les petits dépanneurs qui font concurrence aux géants des supermarchés comme Tesco, Sainsbury’s ont exigé les mêmes conditions pour éviter d’être désavantagés par la concurrence.

« Nous sommes d’avis que la période de grâce devrait s’appliquer aux détaillants qui transportent des produits de Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord et nous travaillons pour nous assurer d’obtenir cette clarté le plus rapidement possible », a déclaré Brandon Lewis à la radio de la BBC en Irlande du Nord.

« Nous travaillons avec l’UE pour essayer de garantir que nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne pour toutes les entreprises. De toute évidence, l’impact de l’accord commercial plus large a également un impact sur cela. »

Des groupes commerciaux en Irlande du Nord ont déclaré que les supermarchés pourraient devoir s’approvisionner en certains produits sur d’autres marchés tels que la frontière ouverte en Irlande, membre de l’UE, une fois la période de grâce terminée. Lewis a déclaré que l’intention de Londres n’était pas de créer une falaise mais de trouver une solution permanente.

« Nous travaillerons avec l’UE pour montrer qu’il existe un moyen pour que ces produits puissent circuler correctement avec la confiance de l’UE qu’elle n’aura aucun abus du système », a-t-il déclaré. (Reportage de Padraic Halpin; Édité par Angus MacSwan)