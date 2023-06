La Grande-Bretagne célèbre l’anniversaire de Windrush avec l’histoire de sa communauté caribéenne toujours en cours d’écriture

LONDRES (AP) – Il y a soixante-quinze ans, un navire a atterri à Tilbury Dock près de Londres, transportant plus de 800 passagers des Caraïbes vers de nouvelles vies en Grande-Bretagne.

L’arrivée de l’Empire Windrush le 22 juin 1948 est devenue un symbole de la migration d’après-guerre qui a transformé le Royaume-Uni et sa culture. Le terme « génération Windrush » en est venu à désigner des centaines de milliers de personnes arrivées au Royaume-Uni entre la fin des années 1940 et le début des années 1970, en particulier celles des anciennes colonies britanniques des Caraïbes.

Le Windrush Day est marqué jeudi par de nombreux événements communautaires et officiels, dont une réception organisée par le roi Charles III. Charles a commandé des portraits de 10 passagers de Windrush pour la collection royale comme reflet de « la différence incommensurable qu’eux, leurs enfants et leurs petits-enfants ont apportée à ce pays ».

Il y a aussi un service religieux national, un drapeau Windrush flottant au-dessus du Parlement et une série de timbres commémoratifs de la Royal Mail.

Derrière les célébrations de l’anniversaire se cache une histoire complexe qui se déroule encore.

QUI ÉTAIT À BORD DU NAVIRE ?

L’Empire Windrush a transporté des gens de la Jamaïque, de Trinidad et d’autres îles des Caraïbes qui ont été invités par le gouvernement britannique à aider à reconstruire la nation brisée par la guerre. Beaucoup avaient combattu les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale; elles sont venues travailler comme infirmières, cheminots et dans d’autres emplois clés.

Beaucoup se sont installés dans des quartiers ouvriers, notamment les quartiers de Brixton et Notting Hill à Londres. Les nouveaux arrivants ont été bien accueillis par certains mais ont fait face à une discrimination généralisée dans l’emploi et le logement.

En 1958, des attaques à motivation raciale contre des résidents noirs de Notting Hill ont déclenché des jours d’émeutes. Le carnaval de Notting Hill, aujourd’hui l’une des plus grandes fêtes de rue d’Europe, a été fondé peu de temps après pour célébrer la culture caribéenne et rassembler les communautés.

Une décennie plus tard, le politicien conservateur Enoch Powell a prononcé un discours infâme prédisant des « rivières de sang » à la suite d’une immigration massive. Le discours a contribué à déclencher une vague de protestations et de résistance de la part des Britanniques de couleur.

COMMENT LA GÉNÉRATION WINDRUSH S’EST-ELLE PORTÉE EN GRANDE-BRETAGNE ?

Les membres de la génération Windrush et leurs descendants, originaires des Caraïbes et d’autres parties de l’ancien Empire britannique, ont eu un impact colossal sur la culture britannique.

Des gens comme le poète Linton Kwesi Johnson, le DJ Don Letts et des membres de groupes de ska comme The Specials ont fusionné les influences musicales caribéennes et la rébellion de la jeunesse urbaine dans les années 1970 et 1980. Leur influence a aidé à semer de nouveaux styles de musique, dont le grime, une forme de rap typiquement londonienne.

Dans d’autres formes d’art, les figures majeures incluent l’artiste Chris Ofili, lauréat du prix Turner, le cinéaste « 12 Years a Slave » Steve McQueen, et les écrivains Andrea Levy, Bernardine Evaristo et le lauréat du prix Nobel de littérature Abdulrazak Gurnah.

QU’EST-CE QUE LE SCANDALE WINDRUSH ?

Les immigrants du Commonwealth arrivés en Grande-Bretagne avant 1973 avaient automatiquement le droit de s’installer au Royaume-Uni. Mais des décennies plus tard, des milliers de personnes ont été victimes de l’objectif du gouvernement conservateur de faire de la Grande-Bretagne un «environnement hostile» à l’immigration clandestine.

En 2018, les médias britanniques ont révélé que des personnes qui vivaient légalement en Grande-Bretagne depuis des décennies s’étaient vu refuser un logement, un emploi ou un traitement médical parce qu’elles ne pouvaient pas prouver leur statut. De nombreux documents, dont des cartes de passagers de l’Empire Windrush, avaient été détruits par les autorités.

Des dizaines ont été détenus ou expulsés vers des pays qu’ils n’avaient pas visités depuis des décennies.

Après un tollé, le gouvernement britannique a présenté ses excuses à la génération Windrush, a mis en place une commission pour enquêter sur ce qui n’allait pas et a établi un programme d’indemnisation.

QUE SIGNIFIE LE COUP DE VENT AUJOURD’HUI ?

Windrush a aujourd’hui plusieurs significations. Onyekachi Wambu, rédacteur en chef de « Empire Windrush », une anthologie de l’écriture noire britannique, a déclaré que ce n’est que plusieurs décennies après 1948 que le mot Windrush a commencé à signifier « quelque chose de plus grand que les personnes qui sont venues sur le navire ».

« Nous avons commencé à parler de ‘Windrush’ et cela s’est en quelque sorte institutionnalisé », a-t-il déclaré lors d’une récente table ronde. « Il y a maintenant aussi un élément qui signifie scandale et trahison. »

De nombreuses personnes impliquées dans le scandale Windrush disent avoir du mal à obtenir une compensation d’un programme gouvernemental bureaucratique et inefficace. Le gouvernement a refusé de donner suite à plusieurs des recommandations d’un examen indépendant.

L’actuel gouvernement conservateur du Premier ministre Rishi Sunak observe le Windrush Day tout en légiférant pour criminaliser et expulser les demandeurs d’asile arrivant en Grande-Bretagne dans de petits bateaux – une situation qui suscite des parallèles inconfortables pour certains.

Les Britanniques noirs continuent d’avoir plus de pauvreté et une santé plus mauvaise que leurs compatriotes blancs, un écart sombrement exposé par des taux de mortalité plus élevés dans la pandémie de COVID-19.

La Grande-Bretagne se demande comment gérer son passé impérial, un débat suscité lorsque les manifestants de Black Lives Matter ont abattu une statue du marchand d’esclaves du XVIIe siècle Edward Colston dans la ville anglaise de Bristol en 2020.

« La Grande-Bretagne a parcouru un long chemin dans la course au cours des 75 années écoulées depuis l’arrivée du Windrush, mais il reste encore beaucoup à faire pour achever ce voyage vers l’inclusion », a déclaré Sunder Katwala du groupe de réflexion British Future dans un récent rapport sur l’anniversaire.

Jill Lawless, l’Associated Press