La Grande-Bretagne blâmée pour la peste des souris terrorisant l’Australie alors que «l’armée de rongeurs» descendait de passagers clandestins de navires condamnés

LE fléau des souris qui ravagent des pans entiers de l’Australie est presque certainement le descendant de rongeurs clandestins sur les navires de bagnes britanniques il y a presque 250 ans.

Depuis, ils se sont multipliés massivement, leur nombre atteignant les proportions bibliques que l’on voit maintenant terroriser les agriculteurs, détruire les récoltes et piller les magasins de céréales.

Les souris qui ravagent l’Australie sont probablement issues de passagers clandestins de rongeurs sur des navires britanniques Crédit : agriculteurs de la Nouvelle-Galles du Sud

Une partie de la première flotte qui a emmené 750 condamnés britanniques à Botany Bay en 1788 Crédit : Getty

Des dizaines de millions de rongeurs déchaînés ont provoqué des ravages sur 1 000 km de Brisbane à Melbourne et ont tourmenté les communautés rurales pendant des mois.

Cependant, on pense que la souris commune (mus musculus) n’est apparue dans le vaste pays qu’à la suite de l’arrivée de la première flotte britannique – qui a transporté 750 condamnés à Botany Bay en 1788.

Ils se sont précipités à travers les cales et les cabines alors que les navires se dirigeaient vers l’autre bout du monde avant que les rongeurs ne se précipitent sur la terre ferme avec les nouveaux colons.

Les tests de séquençage de l’ADN indiquent qu’il existe un « lien étroit » avec les souris trouvées en bas et celles observées en Europe occidentale, rapporte la National Library of Medicine des États-Unis et les National Institutes of Health.

Il déclare : « Les espèces envahissantes ont un impact majeur sur l’Australie, menaçant la biodiversité indigène et entraînant des coûts énormes pour l’agriculture chaque année.

« La souris domestique est un envahisseur très réussi dans le monde entier et en particulier dans toute l’Australie continentale et les îles environnantes.

« Il est devenu un grave ravageur agricole en Australie, en particulier dans les régions céréalières où il présente des épidémies apériodiques mais de plus en plus fréquentes.

« L’Australie était probablement la dernière masse continentale à être colonisée par la souris domestique, restant vraisemblablement sans souris jusqu’à l’arrivée et l’installation des premiers colons européens, il y a environ deux siècles.

Des dizaines de millions de souris ont déclenché d’horribles infestations en Australie Crédits : erin anderson

Le gouvernement de l’État a obtenu 5 000 litres de bromadiolone, un poison toxique pour les rongeurs Crédit : Reuters

Une carcasse de souris est enfoncée dans la route près de Bogan Gate, Australie Crédit : AP

« L’arrivée de la première flotte britannique en 1788 est souvent citée comme l’origine la plus probable des souris domestiques en Australie. »

Cependant, certains pensent que les souris sont peut-être arrivées sur des navires néerlandais dans les années 1600.

La semaine dernière, nous avons rapporté comment le gouvernement australien s’apprêtait à bombarder sa peste de souris avec du « napalm pour les souris » alors que l’on craignait que l’infestation ne double toutes les trois semaines.

En seulement trois mois, deux souris peuvent déclencher une colonie de près de 400 personnes, se reproduisant rapidement jusqu’à des dizaines de milliers, a rapporté le Daily Mail Australia.

Une souris peut vivre jusqu’à deux ou trois ans – et les femelles peuvent commencer à se reproduire à l’âge de six semaines seulement.

Elles peuvent donner naissance à dix bébés toutes les trois semaines et la maman peut retomber enceinte dès le lendemain.

Les experts ont averti que « sans un effort d’appâtage concerté au cours des prochaines semaines, cela pourrait facilement se transformer en un événement de peste de deux ans ».

Et dans une tentative désespérée d’arrêter la menace des souris, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud a obtenu 5 000 litres de bromadiolone, un poison toxique pour les rongeurs – surnommé « napalm pour souris » – qui est actuellement interdit à l’agriculture dans le pays.

Mais l’État a proposé de le fournir gratuitement si l’Autorité australienne des pesticides et des médicaments vétérinaires l’approuve.

La bromadiolone tue les rats et les souris en empêchant le sang de coaguler et peut être mortelle dès un jour de consommation du poison, selon le National Pesticide Information Center.

Annonçant la mesure dans le cadre d’un programme de 50 millions de dollars pour freiner l’épidémie, le ministre de l’Agriculture Adam Marshall a déclaré que le poison serait « l’équivalent de souris au napalming » dans les régions touchées.

Le napalm a été développé pour le service de guerre chimique des États-Unis en 1942 dans un laboratoire secret de l’université Harvard.

Le mélange de gel combustible de bombe incendiaire est devenu un élément clé de l’action militaire américaine pendant la guerre du Vietnam.

Le napalm était souvent mélangé à de l’essence ou du carburéacteur pour fabriquer une bombe catastrophique et il a une consistance semblable à un gel, lui permettant de coller aux cibles.

La Convention des Nations Unies de 1980 sur certaines armes classiques a interdit l’utilisation de produits chimiques sur des civils.

Des souris se précipitent autour du grain stocké dans une ferme près de Tottenham, Australie Crédit : AP

De vastes étendues de terre dans la Nouvelle-Galles du Sud en Australie ont été envahies par une invasion de souris Crédit : AP

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations de souris ont doublé depuis mars Crédit : Cisiro

Certains agriculteurs australiens s’inquiètent des effets possibles de la bromadiolone sur leur bétail.

Et les écologistes ont averti que la toxine tuerait probablement les animaux qui s’attaquent aux souris comme les aigles, les serpents et les hiboux.

La peste des rongeurs a causé des dommages incalculables à la côte est de l’Australie, décimant les récoltes et se frayant un chemin à travers les unités de stockage de nourriture.

Les souris ont également envahi les maisons, les écoles et les hôpitaux car elles se développent après de fortes pluies et des périodes de chaleur et de sécheresse qui ont conduit à une récolte exceptionnelle.

Une famille de la Nouvelle-Galles du Sud a perdu sa maison après que des souris ont rongé son câblage, provoquant un incendie dans sa maison.

Un site Web MouseAlert financé par le gouvernement montre que les observations de souris ont doublé depuis mars – avec une augmentation des cas à Sydney et dans ses environs.

Channel 10 News Sydney a affirmé que les souris pourraient désormais « se diriger vers » la plus grande ville d’Australie pour « envahir » d’ici août.

Les agriculteurs ont partagé des images et des vidéos virales montrant des souris sortant des mangeoires à grains et des usines de stockage.

Une vidéo publiée précédemment par Sun Online montrait des souris sortant d’un silo alors que des ouvriers tentaient de le nettoyer.

Les images d’horreur ont été partagées sur Twitter par la journaliste d’ABC, Lucy Thackray, qui a déclaré qu’elle avait commencé à « pleuvoir des souris ».